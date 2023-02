[認定NPO法人Teach For Japan]

Teach For Japanは、教員・教育支援人材を育成するリカレント事業において、東京学芸大学と協働しています。

この度、教員・教育支援人材リカレント事業の公開シンポジウムとして、多様なキャリアを生かした教育・教育支援分野での、新たな働き方や関わり方を考えるパネルディスカッションを実施します。

中央教育審議会教育振興基本計画部会から、子供たちのウェルビーイングを高めるために、教師をはじめとする学校全体のウェルビーイングが重要と示されました。学校全体のウェルビーイングを高めるには、地域と共に学び合う環境整備をしていく必要もあり、教育に関わる働き方や関わり方を具体的に創出していくことが重要になります。

企業、行政、アカデミアセクターなど、各セクターがひとつの未来ビジョンを共有し、そのビジョンに向かって相乗効果を生み出すことができる人的資本の連動のあり方を検討します。







イベント概要:

イベント名 :人材の壁を超えるー未来の教育のカタチー

開催日時 :2023年2月19日(日)16:00-17:20(その後交流会・キャリアカウンセリング)

会場 :AP東京八重洲+Zoom(オンライン)のハイブリッド

※お申込みいただいた方には追って詳細をお伝えします。

参加費 :無料

申込方法 :下記peatixのイベントページリンクより

https://tgu-recurrent2022.peatix.com/

主催 :東京学芸大学「教員・教育支援人材育成リカレント事業」実施委員会

公式サイト :https://www.u-gakugei.ac.jp/recurrent/



登壇者:

福田竹志(株式会社リクルート 人事 ヒトラボ エグゼクティブ)

廣田 貢(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部計画課 整備計画室長/国立大学等施設共創拠点整備促進プロジェクトチーム サブリーダー)

松田恵示(東京学芸大学 理事・副学長(社会連携担当))

コーディネータ 中原健聡(Teach For Japan 代表理事)



スケジュール:

●16:00-17:20

・挨拶

・「教員・教育支援人材リカレント事業」の紹介

・パネルディスカッション

『未来の学校みんなで創ろう。~学びとキャリアデザインのこれから~』



●17:20-

パネリストや「教員・教育支援人材育成リカレント事業」担当教員(元小学校教員含む)・受講生と意見交換や交流することができます。



●17:20-18:00/18:00-18:40

キャリアコンサルタントによるカウンセリング

※キャリアコンサルタント

北川雄久、武田さゆり、原麻衣子、山田美香(NPO法人xTReeE)





【認定特定非営利活動法人Teach For Japan】

Teach For Japanは、「すべての子どもが、素晴らしい教育を受けることができる世界の実現」を目指して活動する認定特定非営利活動法人です。

2013年からスタートしたフェローシップ・プログラムは、これまでに200名以上が参加し、2022年度も100名近くのフェロー(教師)が学校現場で活動をしております。

なお、2024年4月より2年間学校現場に教師として赴任するフェロー12期生の募集は、2023年1月14日(土)からオープンしています。詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://teachforjapan.org/recruiting/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-14:16)