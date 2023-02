[奄美イノベーション株式会社]

山下保博(「株式会社アトリエ・天工人」「奄美イノベーション株式会社」代表取締役社長)が手がける、奄美大島の宿泊施設「伝泊」とレストラン&バーが、Luxury Lifestyle Awards 2022(ラグジュアリー ライフスタイル アワード2022)にて「Best Luxury Resort Architecture in Japan 2022(ベストラグジュアリー リゾート アーキテクチャー インジャパン 2022)」を受賞しました。奄美大島では初となる受賞です。









対象となったのは、『伝泊 The Beachfront MIJORA』と、付帯するレストラン&バー『2 waters』です。

「伝泊」は、2016年「島の伝統的・伝説的な建築と集落文化を次の時代に伝える」をコンセプトにした「伝泊 古民家」からスタートし、その後集落住民と観光客の交流拠点となる「まーぐん広場+伝泊 奄美 ホテル」、新築の高級ヴィラリゾートホテル「伝泊 The Beachfront MIJORA」、など多種多様な施設を運営しています。今回の受賞では、「地域の社会構造を考慮しながら、地域と調和する建物や景観を設計し、地域との協力関係を構築することへの貢献」が評価されました。



当社では引き続き、人と人との交流によって集落文化や自然を保全するまちづくりを通して、「誰一人、何一つ取り残さない社会」の実現を目指していきます。



□ Luxury Lifestyle Awardsとは

ラグジュアリーライフスタイルアワードは、2008年より14年間続くアワードで、世界中の120の地域から400以上のカテゴリー、5000種類以上の商品を評価し、最も優れた商品やサービスを選定するグローバルアワードであり、評判・信頼性・創造性・ブランドの認知度・卓越性など合計9つの項目で審査されます。リッツカールトンやフェアモント等の5つ星ホテルから小さな店舗まで、様々な分野の最高のブランドを選ぶ【世界的権威のある賞】と言われています。



<審査基準>





□ 代表 山下保博 受賞コメント

私は、故郷の奄美群島で受け継がれてきた集落文化とそれを担ってきた人々こそが世界に誇るべき貴重な宝であると考え、「伝泊」や「まーぐん広場」の運営を通してまちづくりに取り組んできました。現在では奄美大島北部で最大規模の民間企業となり、地元の住民や企業などたくさんの方に関わっていただいています。この度こういった評価をいただいたことは、従業員及び地域関係者にとって自分たちの文化を誇りに思い、さらなる向上心と主体性をもって文化の維持に努められるきっかけになると考えています。今後より地域との連携を深め、持続可能な観光の実現や奄美の美しさを受け継いでいくために取り組んでまいります。



□ 審査委員による評価コメント(一部抜粋)

株式会社アトリエ・天工人は、地域の社会構造を考慮しながら、地域と調和する建物や景観を設計し、協力関係を構築することを信条としています。奄美大島で展開されるラグジュアリーなプロジェクトは、そのこだわりを体現しており、健全なコミュニティづくりに貢献しています。

2021年7月に世界自然遺産に指定された自然と文化に恵まれた奄美大島では、多くの集落が廃墟となった古民家や、過剰な観光による地域コミュニティの破壊など、危機的な状況に置かれています。山下保博氏が代表を務める奄美イノベーション株式会社では、地域のリノベーションと再生に取り組み、現在はレストランや高齢者施設、物産・ギャラリー、十分な宿泊施設などを運営しています。

受賞した施設は、何百年もの間続く奄美群島の多様な集落文化の維持に大きく貢献しています。



□ 受賞施設

・『伝泊 The Beachfront MIJORA』『2 waters』

(プロジェクト詳細:https://yamashita-yasuhiro.net/)

2019年7月にグランドオープンした「伝泊 The Beachfront MIJORA(でんぱく ざ びーちふろんと みじょら)」は、豊かな森と美しい海に恵まれた世界自然遺産の奄美大島にある高級ヴィラ リゾート施設です。「島の自然と対話する」をコンセプトに、ガラス越しに広がる大自然を通じて日常の喧騒を忘れ、心の奥行きを整える宿泊体験を提供しています。その後、2021年4月にレストラン&バー、五角形インフィニティプール、宿泊レセプションなどを含めた複合施設「2 waters」(トゥー ウォーターズ)がオープンいたしました。







□ 伝泊 とは (WEBサイト:https://den-paku.com/ )

3種類の宿泊施設『伝泊 古民家』『伝泊 奄美 ホテル』『伝泊 The Beachfront MIJORA』と、複合施設『まーぐん広場』の運営を行い、観光客と地元住民との交流を促進するまちづくりの活動を行っています。奄美大島には、豊かな自然や生態系が育まれており、2021年には世界自然遺産に登録されました。同様に、様々な歴史の経過の中で約360の集落文化が何百年も継承されており、「しま」(集落)は世界に誇る奄美の貴重な文化資源です。それらを伝泊では「奄美の宝」と捉え、守りたい、未来へ伝えていきたいという思いから、2016年に「伝泊」はスタートしました。



<山下保博の「伝泊+まーぐん広場」によるまちづくりの受賞歴>

2020年 国連世界観光機関(UNWTO審査機関)第6回ジャパン・ツーリズム・アワードにて

最優秀賞「国土交通大臣賞」/「UNWTO 倫理賞」を受賞

2021年 グッドデザイン金賞(経済産業大臣賞)

2022年 第12回 地域再生大賞「優秀賞」受賞



□ Luxury Lifestyle Awardsウェブサイトでの紹介ページ

https://luxurylifestyleawards.com/news/luxury-developments-that-benefit-society-from-atelier-tekuto



