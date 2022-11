[株式会社ディバータ]

提携を記念して「Kuroco」を導入・ご利用のお客様を対象に、「GENIEE SEARCH」初期費用無料半額キャンペーンを11月14日により開始



株式会社ディバータ(本社:東京都新宿区、代表取締役 加藤健太、以下「ディバータ」)は、サイト内検索サービス「GENIEE SEARCH」を提供するビジネスサーチテクノロジ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:工藤智昭、以下「BST」)と業務提携したことを発表します。また、本提携に伴い、ディバータの提供する最先端のヘッドレスCMS「Kuroco」を導入・ご利用のお客様を対象に、「GENIEE SEARCH」初期費用無料半額キャンペーンを11月14日により開始します。









■背景と目的

コロナ禍で加速した顧客接点のオンライン化により、ユーザビリティの高い企業サイトの構築のニーズが高まっています。特に、多様なコンテンツや関連サイトなどの膨大な情報を持つ企業サイトにおいて、最適な情報をユーザに提供するナビゲーションの実現は欠かせません。



今回、Web構築CMS国産ヘッドレスCMS「Kuroco」を提供するディバータと、サイト内検索サービス「GENIEE SEARCH」を提供するBSTの連携により、Webサイト構築におけるシームレスなナビゲーション強化を実現し、ユーザビリティの向上、自社サイトを活用したコンテンツマーケティング支援をより一層強化するため、本提携に至りました。



■「GENIEE SEARCH」×「Kuroco」初期費用半額キャンペーンについて

本提携に伴い、「Kuroco」を導入・ご利用のお客様を対象に「GENIEE SEARCH」初期費用半額キャンペーンを実施します。



<キャンペーン概要>

◆実施期間 2022年11月14日(月)~ 2023年3月31日(金)まで

◆内容 「GENIEE SEARCH for コーポレート」の初期費用半額

◆対象 「Kuroco」で構築した企業サイトで、新たに「GENIEE SEARCH」を導入する企業様

◆対象プラン「GENIEE SEARCH for コーポレート」(ライトプラン、スタンダードプラン)

◆注意事項 ・対象期間内の「GENIEE SEARCH for コーポレート」お申込みが必要です。

・お申し込みの際にキャンペーン適用の旨をお伝えください。

◆本キャンペーンに関するお問合せ先

https://www.bsearchtech.com/inquiry/

※お問い合わせ内容に「「GENIEE SEARCH」×「Kuroco」初期費用半額キャンペーン」とご記入ください。





――― ディバータについて ―――

ディバータは「ただしく、たのしく」をスローガンに、たくさんの方に喜んでもらえるソリューションを生み出す企業です。

約 4,000 社に採用される WEB サイト構築プラットフォーム「RCMS」 をベースとした、次世代 CMS「Kuroco」(クロコ)を2021年春に正式リリースしました。KurocoはAPI志向のクラウドネイティブCMSで、さまざまなWebアプリケーションを短期間で効率的に構築できます。

会社名 : 株式会社ディバータ (https://www.diverta.co.jp/)

代表者 : 加藤健太

所在地 : 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ6F



――― ビジネスサーチテクノロジ株式会社について ―――

ビジネスサーチテクノロジ株式会社(BST)は、検索エンジンの開発および販売・サービス提供を行っています。サイト内検索領域を中心に、柔軟性・安定性の高いサービス提供を行い、企業サイト、ECサイトをはじめ、金融、不動産、官公庁等の幅広い業種で850社以上のお客様にご利用いただいています。

BSTは、高度なクローリング技術を強みとして、インターネット、イントラネット、商品データ・口コミ・FAQなど、多様なWebコンテンツを横断的に集約して、企業サイト、ECサイトでの的確な情報提供、顧客サポート、マーケティング等への活用を可能にすることで、情報価値の向上と、ナビゲーションの最適化、コンバージョンの向上を実現します。

会社名 : ビジネスサーチテクノロジ株式会社 (https://www.bsearchtech.com/)

代表者 : 工藤 智昭

所在地 : 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6F



