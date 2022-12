[株式会社zero to one]

このたび、株式会社zero to one(以下「zero to one」)は、年末年始の期間を利用した、主に社会人の方々のスキルアップを支援してまいるべく、日本ディープラーニング協会(以下「JDLA」)の「E資格」「G検定」向けの完全オンラインプログラムを、特別パッケージにして提供開始いたします。どちらのパッケージも、個人受講にて、クレジットカード決済後その場で受講開始が可能、受講期間中はヒント機能や自動採点機能等、zero to one独自のシステムを活用して、全て自主学習にて修了まで至ることが可能です。年末年始の期間中、DX推進に向けて、特にAI分野のスキルアップを目指したい方々は、是非受講をご検討ください。









<JDLA「E資格」向け認定プログラム:「スピードパッケージ」追加募集について>



zero to oneでは、JDLAが2023 年2月17日(金)・18日(土)・19日(日)に開催を予定している2023年第1回E資格に向けて、個人受講で効果的に合格を目指すことができる「スピードパッケージ」を11月にリリースいたしましたが、お陰様で当初定員の50名に達し、現在は受付を停止しております。この度、年末年始を活用したスキルアップ支援を強化する一環として、「スピードパッケージ」を追加にて20名、先着順にて提供させていただきます。期間限定の合格者へのアマゾンギフトカード贈呈(33,000円分)も引き続き行いますので、ご関心いただける方はお早めにお申し込みください。



・お申し込みURL:https://zero2one.jp/product/jdla-e-shikaku-speedpack/



・受講期間:開始日~2023年2月28日(火)

・形式:完全オンライン(ビデオ講座とクラウド演習)

・価格:70,000円(税込)

*合格者の方には事後アンケートへのご協力で、受験料相当(33,000円分)のアマゾンギフトカードを贈呈いたします。



・合格保証:あり(不合格の方は、2023年8月末まで無償にて受講期限の延長を行います)

・定員:20名(先着順)

・履修要件: 1.微分積分、確率統計、線形代数の基礎知識が必須

2.プログラミングの基礎知識必須



・その他:

- 個人でのクレジットカード決済のみの取り扱いになります(VISA、マスターカードのみ有効)。

- サポートについては、ヒント機能のみとなります。

- 2023年2月の「E資格」受験のための修了期限は、2月2日(木)12:00です。それ以降の修了については、2023年8月以降の「E資格」受験となります。



・画面イメージ:







→参考:合格体験記 「1ヶ月で短期合格&高得点を獲得した勉強法とは?」

https://zero2one.jp/learningblog/e-shikaku-goukaku-1/



<JDLA「G検定」向け対策プログラムの受講期間一括延長について>



zero to oneでは、JDLAが2023年3月3日(金)、4日(土)に開催を予定している2023年第1回G検定に向けたオンライン学習についても、年末年始の期間を活用した学習を支援いたします。JDLA「G検定」向け対策プログラムとしてご提供している完全オンライン教材「人工知能基礎&G検定実践問題集」について、通常60日間の受講期間を、一律3月6日(月)まで延長させていただきます。これにより、60日間の受講期間のままでは年末年始に受講を開始した場合に受験日前に期限切れとなってしまうところ、年末年始の期間を有効に活用して、G検定に備えていただくことが可能になります。



・お申し込みURL:https://zero2one.jp/product/ai-basic-g-training-v3/

・クーポンコード:aibgt221221-oa1o

→購入時は必ず上記クーポンコードをご利用の上、購入してください(受講期限が2023年3月6日までに延長になります。)

・クーポンコード有効期間:2022年12月22日~2023年1月6日



・受講期間:開始日~2023年3月6日(月)

・形式:完全オンライン(ビデオ講座と確認テスト)

・価格:8,800円(税込)

・定員:100名(先着順)



・画面イメージ:







