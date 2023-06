[Monotype株式会社]

欧文フォントをより身近なものに――Monotype 株式会社、書体デザインやブランディングにおける書体活用についてのセミナー Type&(タイプアンド)2023を開催







2023年6月2日――米国 Monotype Imaging Inc. の日本法人 Monotype 株式会社(東京都千代田区、以下 Monotype)は書体デザインやブランディングにおける書体活用についてのセミナー「Type& 2023」を2023年6月17日(土)に開催します。

Type& とは、Monotype が日本で主催する書体のセミナーやワークショップを行うイベントです。2014年の立ち上げから毎年開催し、本年で10回目を迎えます。世界各国でブランド価値の創造に関わってきた Monotype のネットワークを生かして、ブランディングやロゴ・書体デザインに最前線で関わる国内外のプロフェッショナルたちを招き、書体の活用についての知見や最新トレンドをご紹介してきました。ロゴマークにある &(アンパサンド)には1回目と同じAkko Rounded を使用しています。

2020年からの新型コロナウイルスの影響で2年間はオンラインでの開催となりましたが、今年はついに有観客で開催。対談や Q&A セッションを会場でご覧いただけます。



Session 1

「フォントかるた」的 欧文フォントの楽しみ方

せきねめぐみ/伊達千代/星わにこ/横田良子/小林章

セミナー前半では、書体をかるたで遊ぼうと考えたきっかけやフォントかるたを商品化した経緯、これまでの活動を紹介。また、欧文版フォントかるたの制作過程において、和文と違った難しさについてお話しします。後半は、かるたに選ばれた欧文書体がヨーロッパではどのように使われているのか、実際の使用例を見ながら小林章とトークセッションを行います。



Session 2

The devil is in the detail.

高木毬子/土井遼太

大学の教授であり、タイポグラフィとブックデザインを専門として幅広く活躍する高木毬子氏を迎え、Monotype シニア・タイプデザイナーの土井遼太と対談を行います。このセッションでは、行間や字下げ、余白、和文欧文の組版に焦点を当て、タイポグラフィや文化の違いについてお話しします。



<イベント詳細>

名称:Type& 2023

開催日:2023年6月17日(土)

会場:渋谷ヒカリエ ホールB 東京都渋谷区渋谷2-21-1 9階

ヒカリエ総合案内お問い合わせ:03-5468-5892(受付時間:11:00-21:00)

参加費用:2,000円(懇親会は参加無料)

詳細・お申込みURL: https://www.monotype.com/jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/typeand-2023-june-17



事前にお申し込みの方のみ後日アーカイブ配信を視聴することができます。各セッション定員に達し次第、受付を終了いたします。



オフラインのみのイベントとなります。当日のオンライン配信はありません。



お申込みはどちらか1セッションの参加でも費用は2,000円となります。



配信内容の画像や動画は、個人用に保存すること以外の行為、転載、複製などはお断りいたします。



当日はお名刺のご持参をお願いします。学生の方は受付にその旨お伝えください。



チケット購入後のキャンセル・変更は一切できません。あらかじめご了承ください。



受付はPeatixアプリのチケット画面で、タップの受付ができるようご協力をお願いします。







<タイムテーブル>

2023年6月17日(土)

13:00 開場



13:30-14:30 Session 1

「フォントかるた」的 欧文フォントの楽しみ方

ゲストスピーカー:せきねめぐみ/伊達千代/星わにこ/横田良子

聞き手:小林章



15:00-16:00 Session 2

The devil is in the detail.

ゲストスピーカー:高木毬子

聞き手:土井遼太



16:00-16:10 挨拶



16:10-18:00 懇親会(参加無料)

申込みの際のアンケートで懇親会に「参加する」をご選択ください。



質疑応答により、各セッションの終了時間は多少前後する可能性がございます。



各セッションのトーク内容・スピーカーの詳細は、以下リンクよりご覧ください。

https://www.monotype.com/jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/typeand-2023-june-17







<お問い合わせ>

Monotype株式会社

Phone:03-5275-6251

Email:Contactmtj@monotype.com

担当:雨下(あました)



<主催>

Monotype株式会社



<Monotype について>

Monotype は書体、技術、専門知識を通じて、ブランドの表現力とエンゲージメントを強化する欧文書体のリーディングカンパニーです。デザインリソース、フォントテクノロジー、専門ノウハウを活用し、ブランドの美しさや信頼性、インパクトを創造するサービスを提供しています。

詳しくは https://www.monotype.com/jp/ をご覧ください。以下SNSでも最新の情報を発信しています。



Twitter: https://twitter.com/Monotype_KK



Monotypeは、Monotype Imaging Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他、記載されている商標は、各社の登録商標または商標です。



(C) 2023 Monotype Imaging Holdings Inc. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-14:46)