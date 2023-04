[ニチカレ株式会社]

2023 年 4 月 28 日(金)から 4 月 30 日(日)の3日間にかけて開催するゲーム機持ち込み型(Bring Your Own Computer)パーティー「C4 LAN 2023 SPRING」。コミニュティステージの最新タイムテーブルをはじめ、最新の会場マップなど、追加情報が続々と公開されました。いよいよ、来週4月28日(金)14:00より開催となる本イベントに、是非お越し下さい。







それぞれの「好き」が交差するC4 LAN 2023 SPRING コミュニティステージ。最新タイムテーブル公開!

3日間に渡り開催される、有料ゾーン(BYOCエリア)のコミュニティステージの最新タイムテーブルが公開されました。コミュニティステージでは、BYOC参加コミュニティの「好き」が交差する場所として、様々な内容のイベントが開催されます。また、C4 LAN 実行委員会による、オフィシャルステージもありますので、ご来場される方は是非ステージにもご注目ください。







GUILTY GEAR 世界チャンピオン「もっちー」の参戦が決定!無料ゾーンにてオフライン対戦会の開催が決定!



開催2日目の4月29日(土)の12時より無料ゾーンにて、GUILTY GEARコミュニティによる、「GUILTY GEAR -STRIVE-」のオフライン対戦会の開催が決定しました。

主催であり、ARC WORLD TOUR FINALSのGUILTY GEAR -STRIVE-部門で優勝し、世界一となった「もっちー」(ビーウィズ株式会社所属)が参戦します。また、ゲストとして公式大会4連覇の実績を持つ「ティーワイ」を迎え、初心者から上級者までどなたでも参加できます。参加費は無料ですが、事前にエントリーが必要となりますので、参加をご希望の方は、下記エントリーサイトよりご応募ください。

<GGSTオフライン対戦会 in ツインメッセ静岡 エントリーサイト>

https://twipla.jp/events/558078



地域密着型のプロe-Sportsチーム「花天月地」による小中学生eスポーツ体験会の開催が決定!

大分県を拠点に活動しているプロe-Sportsチーム「花天月地」による、小中学生を対象としたeスポーツ体験会の開催が決定しました。4月28日(金)より3日間、無料ゾーンにて開催されますので、GW(ゴールデンウィーク)の思い出として、是非ご家族揃ってご参加ください。

■親子で楽しもう!~太鼓の達人エリア~ (小学生部門)

「C4 LAN 2023 SPRING」の開催期間中、3日間通して行われる親子で参加できるエリアです。

事前に決められた楽曲の中から、好きな曲を選んで親子でプレイ、期間内でトップの得点を出した親子にはプレゼントもご用意しています。

■目指せ…プロの道!~Fortniteエリア~ (中学校、高校生部門)

高性能PCでのプレイを体験しながら、ビクロイを目指しプロが出したスコアに挑み、見事スコアを破ったら認定書やプレゼントを贈呈します。また、4月29日(土)には、会場内限定のカスタムマッチを実施します。

「C4 LAN 2023 SPRING」イベント参加者はもちろん、静岡県内の中高生とそのご家族の方が参加可能です。

参加受付はイベント当日会場にて行われます。

■一射入魂!~射的エリア~

射的エリアです。並べられた景品を倒すことができればゲットすることができます。

どんな景品が用意されているのかは、会場に来てからのお楽しみです。



見逃したら二度と出会えない!?完全オリジナルのC4 LAN 饅頭など、地元静岡の本格&個性派グルメとお土産による、おもてなし!!

ローカルスポンサーとして、今年も静岡県の参加が決定しました。静岡ならではの新茶や、前回も大好評だったマグロ丼、静岡ならではのお土産が登場します。ブースに来るだけで、ちょっとした静岡観光気分を味わえるかもしれません。是非、静岡特産品ブースにお立ち寄りください。









また、開催2日目の4月29日(土)には、前回ステージを盛り上げてくださった「かにぱんお姉さん」が、再び「C4 LAN 2023 SPRING」にやってきます。



■かにぱんお姉さん

三立製菓のキャラクター。「かにぱんお姉さん」として、子供向けのイベント「かにぱん教室」の開催などで活動している。テレビ静岡にて#かにぱんお姉さんのかに歩き 22時54分第1第3火曜放送中!

かにぱんお姉さんInstagram >> https://www.instagram.com/kanipanoneesan/

三立製菓株式会社HP >> https://www.sanritsuseika.co.jp/



C4 LAN オフィシャルグッズを身につけて3日間のイベントを満喫しよう!

会場では、C4 LAN オリジナルグッズの販売も行われます。是非、会場で身につけて、3日間のイベントを満喫してください。

■販売グッズ

・C4 LAN 黒ロゴ入りTシャツ

・C4 LAN 白ロゴ入りTシャツ

・C4 LAN 黒ロゴ入りパーカー

・C4 LAN ロゴ入りの金タンブラー ※アイスストーン付き



有料ゾーン(BYOCエリア)参加者に特典!C4 LAN 特別仕様ガチャを回せるメダルが貰えるスタンプラリーを開催!!

有料ゾーン(BYOCエリア)の参加者に新たな特典が発表されました。入場時に渡されるウェルカムバックの中に入った、スタンプラリーカードを持って、「DXRacer」ブース、「@Sycom」ブース、「花天月地」(小中学生eスポーツ体験会)、静岡特産品ブースにお立ち寄りいただきスタンプを押して貰って下さい。必要条件数埋まったスタンプラリーカードを、「C4 LAN 2023 SPRING」の有料ゾーン(BYOCエリア)入り口にお持ちいただくと、C4 LAN 特別仕様のガチャをその場で回せるメダルと引き換えます。ガチャの中に何が入っているのかは、当日会場でのお楽しみです。



いよいよBYOC席の座席指定受付が開始!参加する仲間たちと話し合って3日間の自分たちの拠点を決定しよう!!

いよいよ本日(4月21日)の21:00より、「C4 LAN 2023 SPRING」BYOC席の座席指定の受付が開始となります。BYOC席チケット購入者に、4月20日より順次送信されております「座席指定引換コード」を用いて、チケット予約・購入「SEAT SELECTION」より行ってください。

詳しくは、「C4 LAN 2023 SPRING」公式サイトの座席指定に関するお知らせをご覧ください。

●座席指定の方法について >> https://c4-lan.com/2023s/0018/

●座席指定完了後のキャンセル及び再指定について >> https://c4-lan.com/2023s/0038/

●座席指定受付開始後のBYOC席新規チケット購入について >> https://c4-lan.com/2023s/0040/

尚、チケット販売サイトでの、新規チケットの購入・座席指定の受付は、イベント開催前日の4月27日(木)23:59までとなります。以降にチケットの購入等を希望される方は、会場受付まで直接お越し下さい。

<「C4 LAN 2023 SPRING」チケット予約・購入「SEAT SELECTION」>

https://www.seat-selection.jp/e/136



