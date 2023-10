[スターマーク株式会社]

サービス名:#着物クロッシング #kimonocrossing







日本文化の重要な軸の1つでもある着物サービスのエントリー層を増やし、着物文化全体をより元気にする取り組みを提案致します。



◆背景

着物を着る人は年々減り、1989年の着物市場規模は約1.5兆円あったのが、2018年には約2,900億円と、1989年の1/5にまで減少しています。



※きものと宝飾社調べ





減りつづける着物需要に対して何か出来ないか、と考え、「着物に関する不満や不安」を解消するサービスを作れば、業界全体に少しでもお役に立てるのではと考え #着物クロッシング を立ち上げました。



◆ #着物クロッシング について

「キモノをキラクに」

エントリー層に難しく捉えられがちの着物文化への入り口をわかりやすく、取り組みやすくすることで、まずは気楽に着物に触れ合ってもらう環境づくりをすることを目指しサービスを立ち上げました。



当プロジェクトは、老舗呉服店丁子屋、文化の交差点づくり会社★STARMARK(R)の2社による共同プロジェクトです。スターマーク株式会社運営の「老舗通販.net」上で本サービスの紹介をし、丁子屋の店頭で実施する予定です。

我々は、着物の業界のどの業態の皆様とも協業出来る可能性のあるサービスだと考えており活発な意見交換をしてサービス向上を図って行きたい所存です。

老舗通販.net http://www.shinisetsuhan.net



◆サービス詳細 着物クロッシング





◆第1回 #着物クロッシング セッション in 老舗フェスティバル

記念すべき第1回は老舗フェスティバル2023の会場での #着物クロッシング セッションです。

着物を着て集い、その様子を現代アート作家の如月音流氏にアートとして仕上げて頂きます。





◆今後の展開

丁子屋、スターマーク株式会社のネットワークを生かし各地の着物生産者や着物事業関係者と着物文化有識者、自治体ほかとの協力体制を強化し、各種ソーシャルメディアでの情報発信とサービス提供の接点を強化し、着物エントリー層への提供サービスを拡大します。

2023年10月20日 サービス公開 第1回 #着物クロッシング セッション

2024年3月 #着物クロッシング セッション

2024年 海外向けインバウンド顧客対応サービス開始(予定)



◆「老舗の日」とは

日本は創業100年を超える企業が世界一多いといわれています。その日本が世界に誇るべき「老舗」の良さを再認識することを目的として、老舗の商品を扱う「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社が提唱。東都のれん会広報委員会での協議を経て、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、制定されました。日付の由来は、商売の神様として知られる恵比寿様の祭り、恵比寿講の日にちなんでいます。



老舗フェスティバル2023 by agataJapan 開催概要「老舗サミット in 日本橋」

日時:2023年10月20日(金) 13:00-16:00

会場:+NARU NIHONBASHI

プログラム:パネルディスカッション「日本橋の工芸の老舗」、「老舗の海外進出」ほか

当日はオンライン配信を行います。

視聴URL:YouTubeチャンネル「日本の老舗」 https://www.youtube.com/japaneseshinise





「老舗マルシェ in 日本橋」

日時: 2023年10月21日(土) 11:00-18:00(予定)

会場:福徳の森・仲通り周辺

老舗による小売・飲食・展示/全国各地の酒蔵による日本酒の試飲コーナー/オリジナルクラフトジン(by 県ジンプロジェクト)の販売/有名DJによるライブステージ/能楽上演(演目「猩々」、シテ 坂井音雅)



◆丁子屋について





創業225年を超える江戸中期より続く老舗呉服店。

婚礼や成人式など礼装はもちろん日常に寄り添う和服(和み服)も得意です。

老舗の経験を活かした“着物のお悩み相談窓口“として、お直しや着付け、洗いはもちろんのこと、ワンストップで着物まわりの疑問や不安の解決を目指しています。

オフィスビルの立ち並ぶ港区虎ノ門のオアシスとして、伝統文化を守りながら常に“今“を感じる新鮮なモノ・コトを発信し続けます。



【丁子屋 Webサイト】https://www.choujiya-toranomon.co.jp/



◆スターマーク株式会社について



日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

文化の交差点づくり会社

【スターマーク株式会社 Webサイト】https://starmark.co.jp

【会社概要】http://bit.ly/STARMARK_PROFILE_SLIDE

【老舗通販.net】https://shinisetsuhan.net

【agataJapan.tokyo】https://agatajapan.com/tokyo/





◆老舗通販.netについて



伝統のよいものを現代へのテーマのもと47都道府県の100年企業の逸品をご紹介しております。

老舗通販.net https://shinisetsuhan.net/



