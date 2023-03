[レクシスネクシス・ジャパン]

東京都港区、2023年1月9日 - レクシスネクシス・ジャパン株式会社 代表取締役社長にパスカル・ロズィエが就任いたしました。パスカルはメディア企業やテクノロジー企業でリーダーシップポジションを歴任し日本におけるビジネス経験が豊富で、20年におよぶ国際的な経験を経て当社に参画します。新体制でスタートする”新しいレクシスネクシス”をよろしくお願い申し上げます。







こんにちは、パスカル・ロズィエと申します。レクシスネクシス・ジャパンの代表取締役社長としてご挨拶できることを嬉しく思います。レクシスネクシスでは、最先端のテクノロジーと分析手法を活用して、最も包括的で革新的なリーガル/ビジネス情報をお客様に提供いたします。お客様が法に基づいた意思決定を行い、急速に変化するビジネス環境をナビゲートできるように、北アジア地域での取り組みを主導できることを嬉しく思います。テクノロジーに対する私の経験と情熱により、強力かつ新しい意思決定/分析ソリューションを提供し、予期せぬ出来事に直面したお客様の支援に注力いたします。北アジアのお客様やパートナーと協力し、業界にプラスの影響を与えられるよう尽力いたします。



Hello, my name is Pascal Rosier, and I am thrilled to introduce myself as the Managing Director

North Asia at Lexis Nexis. At Lexis Nexis, we are dedicated to providing our customers with the

most comprehensive and innovative legal and business information through the use of

cutting-edge technology and analytics. I am excited to lead our efforts in the North Asia region

to empower our customers to make informed decisions and navigate the fast-changing business

landscape. With my experience and passion for technology, I am committed to delivering

powerful new decision tools and analytics to help our customers become stronger in the face of

unexpected events. I look forward to working with our customers and partners in North Asia

and making a positive impact in the industry.

レクシスネクシスについて https://www.lexisnexis.jp/

レクシスネクシスは、企業、官公庁、大学、法律事務所等のお客様に向けて、リーガル、ビジネス、知財の専門情報を、最新のデジタル技術を活用して提供いたします。世界東京都港区、2023年3月1日 - レクシスネクシス・ジャパン株式会社(代表取締役社長 パスカル・ロズィエ)は本社を2023年4月3日より東京ミッドタウン八重洲(東京都中央区八重洲二丁目2番1号)へ移転しますのでお知らせいたします。150カ国以上でビジネスを展開する当社は、Rule of Law(法の支配)の保護のない人々の割合をゼロにする為の活動に取り組み、また昨今、グローバル目線での事業創造に着目し、海外ソリューションという当社の強みを活かしたサービス提供にもフォーカスしています。



