2023年11月1日(水)より、女性脱毛サロンストラッシュとECサイトにて順次発売開始!



株式会社クリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:勝沼 潤)が運営する女性脱毛サロンストラッシュは、お客様の声から誕生したコスメシリーズ『HADA TERASU(ハダテラス)』の、人気NO,1のフェイスマスクのパッケージと成分をリニューアルいたしました。







リニューアルの背景





脱毛サロンストラッシュでは、施術中の会話で「フェイスマスクは種類が多くて選べない。」といったお声を多く頂戴していました。

お客様の声をきっかけに誕生した「HADA TERASU」シリーズの第一弾「HADA TERASU フェイスマスク」は、美容成分やシートの素材にこだわり、より多くのお客様に手に取っていただくことを目的に製品をリニューアルいたしました。

レベルアップした「HADA TERASU フェイスマスク」 の特徴







このたびのリニューアルでは、羊膜エキスを配合するなどの特徴は残しつつ、お客様に保湿効果をご実感いただける成分を追加で配合しています。

うるおい成分として「ヒト型セラミド(セラミドAP、EOP、NP)」を配合したことにより、角層細胞間のすき間を満たして潤いを保ち、従来品と比較し保湿力がアップいたしました。



また、シートマスクには、天然コットン100%の「ベンリーゼ(R)」を採用しています。滑らかな肌触りに加え、化粧水や美容液を良く含むので密着性・保液性優れています。

また、毛羽立ちが少なく肌に繊維を残さないので使い心地も抜群です。



特別な日の前日や、お肌の調子を整えたいときに大活躍







ALL in ONE FACE MASK(フェイスマスク)

価格 :¥1,850(税込)

内容量:1枚

特徴 :「ヒト型セラミド(セラミドAP、EOP、NP)」が配合された美容液が顔全体に潤いを与え、長時間持続。

貴重な羊膜エキス(保湿成分)も豊富に含んだフェイスマスクがしっかり密着するので、エイジングケア(※)にも期待。(※年齢に応じた肌のお手入れ)

何度も見たくなる素肌を求める方におすすめの自信作です。



【全成分】

BG、グリセリン、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、メドウフォーム油、グリコシルトレハロース、ヒドロキシエチルロース、加水分解ウマ羊膜エキス、ヒトオリゴペプチド-1、パンテノール、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、フィトスフィンゴシン、グリチルリチン酸2K、アラントイン、加水分解水添デンプン、ポリソルベート20、キサンタンガム、カルボマー、1.2-ヘキサンジオール、クエン酸Na、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、コレステロール、トコフェロール、ラウロイルラクチレートNa、インステアリン酸ソルビタン、ポリアクリレート-13、ポリイソブテン、エチルヘキシルグリセリン、香料



女性脱毛サロンストラッシュとは







弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、45店舗以上展開し続ける女性専用の脱毛サロンです。これまでに、220万件以上の脱毛実績を積み上げ、総会員数17万人を突破いたしました。(23年7月時点)日焼け肌にも施術可能でうぶ毛にも効果がある「ISGトリプルアタック脱毛」という独自の脱毛方式により、ほとんど痛みがなく、最短6ヶ月での脱毛が完了するスピード脱毛を実現しました。

イオン導入の20倍の浸透効果が期待され、『針を使用しないコラーゲン導入法』として注目を集めているエレクトロポレーションと同時に脱毛が可能な、弊社独自のサービス「エレクトロポレーション脱毛」も、多くのお客様からご好評をいただいています。

また、脱毛サロンに通うお客様の声を参考にしたオリジナルコスメシリーズ「HADA TERASU(ハダテラス)」を販売しております。



<会社概要>

株式会社クリア

本社: 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表: 代表取締役社長 勝沼 潤

設立: 2015年

TEL : 03-6625-7935

