“ヘルシーブルーのある生活”を切り取った、ブランドメッセージを表現するムービーも公開 https://youtu.be/4Os2kEmGXM0



ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー(本社:兵庫県神戸市、カンパニープレジデント:中島昭広、以下「ネスレ ヘルスサイエンス」)は、全米売上No1.コラーゲンブランド(※1)である「VITAL PROTEINS(バイタルプロテインズ)」の新たなタグラインを「芯から凛と、うつくしいひと。」とし、コラーゲンを通じて、からだの内側から女性の美容や健康、自分らしい生き方を支援したいという想いを込めて、日本オリジナルのムービーを発表いたします。今秋の新クリエイティブ・ムービーでは、第一線で活躍するアートディレクターの黒谷優美氏と映像作家の林響太朗氏を起用し、ブランドの想いを美しい“ヘルシーブルー”の世界観で表現しています。

ネスレ ヘルスサイエンスは、美しい日常にコラーゲンが新たなメインストリームとして成長していくことを期待し、栄養を通じて、人々の健康的な生活を支援していくことを目指しています。







■全米売上No1.コラーゲンブランド(※1)「バイタルプロテインズ」とは



“コラーゲン”は私たちのからだづくりの土台となるタンパク質の一種です。からだの様々なところに欠かせない“コラーゲン”は、美容や健康維持のために摂取を心がけたい大切な成分です。“コラーゲン”を手軽に生活に取り入れ、人々の前向きで充実した毎日をサポートしたいという想いから、2013年にアメリカで誕生したブランドが

「バイタルプロテインズ」です。「バイタルプロテインズ」の製品はアメリカのスーパーマーケット、USDA(米農務省)認証のオーガニック食品ストア、化粧品店、通信販売などで幅広く販売され、コラーゲンカテゴリーでアメリカ売上No.1のブランド(※1)となっています。日本においても2021年7月より「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド」の販売を開始し、美容や健康に関心の高い層を中心に多くの方にご愛用いただいています。

(※1)SPINS US調べ Mulo & Natural Channels, US dollar Sales ベース, 2023年8月28日までの52週間の売上



■「芯から凛と、うつくしいひと。」に込めた新ブランドメッセージ



今回の新ブランドメッセージは、商材のキーカラーであるヘルシーブルーから着想を得て、「バイタルプロテインズ」通して、コラーゲンによるインナーサポートを行うことで、こころとからだが健やかで前向きな日々を過ごしてほしいという想いを込めて策定しました。「バイタルプロテインズ」は、コラーゲンの摂取を積み重ねるインナーサポートを実現し、日々の生活がより豊かになり、自分らしく強く、輝くことのサポートをしたいと考えています。



■「芯から凛と、うつくしいひと。」を体現するブランド新ムービー

一人の女性の心地いい朝の時間に、バイタルプロテインズのある生活を描きます。水の反射、花の揺らぎ、晴れの空など、自然や生活の中から青を切り取り”ヘルシーブルー”を表現。「芯から凛と、うつくしいひと。」という言葉を寄りの世界でゆっくり丁寧に、そしてグラフィカルに描きました。



15秒:https://youtu.be/OHivSd_kGKU

1分:https://youtu.be/4Os2kEmGXM0





【制作担当】





クリエイティブディレクター・映像監督 黒谷優美

アートディレクター、フォトグラファー、美術デザイナー。

多摩美術大学環境デザイン学科インテリアデザイン専攻卒業。

新卒で資生堂・クリエイティブ本部に在籍。2023年独立。









撮影・編集 林響太朗

映像監督、写真家。

多摩美術大学情報デザイン学科 情報デザインコース卒業後、DRAWING AND MANUALに参加。

多摩美術大学 情報デザイン学科デザインコース 非常勤講師。





■ネスレ ヘルスサイエンスについて

ネスレ ヘルスサイエンスは、2011年食品飲料業界のリーディングカンパニーである「ネスレ」によって創設された、先進的なヘルスサイエンスカンパニーです。世界140カ国以上で、12,000人以上の社員が在籍し、消費者向け健康製品、医療介護施設向け栄養補助製品、科学的知見を取り入れたビタミンやサプリメントなど、幅広いブランドを展開しています。「高い付加価値」と「グローバルな研究開発力」を強みとし、「栄養の力」を基軸に、総合的に健康をサポートする提案をしています。



■ネスレ ヘルスサイエンスのパーパスについて

ネスレ ヘルスサイエンスは、“Empowering healthier lives through nutrition(栄養を通じて、人々のより健康的な生活を支援すること)”をパーパスとしています。消費者、医療・介護現場が願う健康的な生活のため、高品質で科学的根拠に基づく栄養ソリューションを顧客に提供しています。



■「バイタルプロテインズ」公式オンラインストア

ブランドサイト: https://vital-proteins.jp/

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/nestlehealthscience/c/0000000045/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/stores/VitalProteins/page/DA8781BB-7F68-45FC-9ADB-BCAF92403501?ref_=ast_bln

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/nestlehealthscience/2aa5da04a55.html

au PAY マーケット:https://wowma.jp/user/65181932/shopcategory/1500229045



■「バイタルプロテインズ」公式Instagram

Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/vitalproteins.japan/



