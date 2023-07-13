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アジア最大級のe-sports大会「CR CUP VALOR…

アジア最大級のe-sports大会「CR CUP VALORANT」第5回DMM TVにて無料公式配信を実施！

［DMMTV PR事務局］

　合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com/　以下DMM ）が運営する「DMM TV」は、多様なコンテンツ・エンタメ体験を提供するDMMの総合動画配信サービスです。
　このたび、「DMMプレミアム」がオフィシャルパートナーを務める「Crazy Raccoon」が主催するe-sports大会「Crazy Raccoon Cup（略称：CR CUP） VALORANT」第5回をDMM TVにて無料公式配信することをお知らせします。



「CR CUP」は、e-sportsの発展を目的として活動するプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」が主催する大会です。予選から行われるハイレベルでコンペティティブな高額賞金付きの大会や、ストリーマー（ゲーム配信者）とプロゲーマーを集めた招待型のトーナメント戦などを様々なゲームタイトルで開催しており、現在では、主催による公式配信や参加者による配信を含めて50万以上の同時接続視聴者がいるアジア最大級のイベントに成長しています。


　今大会では世界でも大人気のFPSゲーム「VALORANT」を舞台に、トッププロや人気ストリーマー、VTuberといったインフルエンサーら、豪華プレイヤーが競い合います。


　DMM TVでの公式配信では、キャスターにOooDa、yukishiro、岸 大河を迎え、プレイヤー視点・俯瞰での視点を織り交ぜた映像とともに、白熱のプレイをお楽しみいただけます。
　番組はDMM TVにて、どなたでも無料でご視聴が可能です。




番組概要



タイトル：Crazy Raccoon Cup VALORANT 第5回


配信スケジュール：


Crazy Raccoon Cup Valorant Day1
2023年7月15日(土)　16:00～23:00
視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/?season=q62ma0ot9x394juwofkbscnbh&spot=true


Crazy Raccoon Cup Valorant Day2
2023年7月16日(日)　16:00～23:00
視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/?season=reaeac8067vfvxsz2mbzpvwp5&spot=true




出演者



＜キャスター＞　OooDa ／ yukishiro ／ 岸 大河
＜プレイヤー＞　

※詳細はCR CUP公式Twitter（https://twitter.com/CrazyRaccoonCup）をご参照下さい。


　※配信スケジュール・内容は予告なく変更になる場合がございます。
　※番組はDMM TVにて、無料でどなたでもご覧いただけます。
　※本番組は後日、無料アーカイブ配信も予定しております。




Crazy Raccoon × DMMプレミアムコラボ中！



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まずはDMMプレミアム会員登録をして、思う存分Crazy Raccoonを応援しよう！


CR×DMM特設サイト：
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=4n7dHE0B




【「Crazy Raccoon」とは】



「Crazy Raccoon」は2018年4月に結成したチームで、「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、e-sportsの発展を目的として精力的に活動中！
所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属、また、インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍中！


公式サイト：https://crazyraccoon.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/crazyraccoon406
CR CUP公式Twitterアカウント：https://twitter.com/CrazyRaccoonCup




「DMM TV」について



アニメを主軸に、バラエティや2.5次元舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの新たな総合動画配信サービスです。月額550円（税込）の「DMMプレミアム」に加入することで、新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約5,400作品、エンタメを含む17万本※のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます。
※ 2023年7月現在


・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/
・「DMMプレミアム」：https://www.dmm.com/pr/premium/welcome




【「DMM TV」公式SNS】



公式Twitter：https://twitter.com/DMMTV_PR
公式Twitter（アニメ）：https://twitter.com/DMMTV_ANIME_PR
公式Twitter（2.5次元・舞台）：https://twitter.com/DMMTV_BUTAI_PR
公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv
公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime
公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr
公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr




合同会社DMM.comについて



会員数3,914万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3Dプリントや消防車・救急車の開発といったハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2022年2月時点


企業サイト：https://dmm-corp.com/
プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/13-18:16）

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