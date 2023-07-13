アジア最大級のe-sports大会「CR CUP VALOR…
［DMMTV PR事務局］
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が運営する「DMM TV」は、多様なコンテンツ・エンタメ体験を提供するDMMの総合動画配信サービスです。
このたび、「DMMプレミアム」がオフィシャルパートナーを務める「Crazy Raccoon」が主催するe-sports大会「Crazy Raccoon Cup（略称：CR CUP） VALORANT」第5回をDMM TVにて無料公式配信することをお知らせします。
「CR CUP」は、e-sportsの発展を目的として活動するプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」が主催する大会です。予選から行われるハイレベルでコンペティティブな高額賞金付きの大会や、ストリーマー（ゲーム配信者）とプロゲーマーを集めた招待型のトーナメント戦などを様々なゲームタイトルで開催しており、現在では、主催による公式配信や参加者による配信を含めて50万以上の同時接続視聴者がいるアジア最大級のイベントに成長しています。
今大会では世界でも大人気のFPSゲーム「VALORANT」を舞台に、トッププロや人気ストリーマー、VTuberといったインフルエンサーら、豪華プレイヤーが競い合います。
DMM TVでの公式配信では、キャスターにOooDa、yukishiro、岸 大河を迎え、プレイヤー視点・俯瞰での視点を織り交ぜた映像とともに、白熱のプレイをお楽しみいただけます。
番組はDMM TVにて、どなたでも無料でご視聴が可能です。
番組概要
タイトル：Crazy Raccoon Cup VALORANT 第5回
配信スケジュール：
Crazy Raccoon Cup Valorant Day1
2023年7月15日(土) 16:00～23:00
視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/?season=q62ma0ot9x394juwofkbscnbh&spot=true
Crazy Raccoon Cup Valorant Day2
2023年7月16日(日) 16:00～23:00
視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/?season=reaeac8067vfvxsz2mbzpvwp5&spot=true
出演者
＜キャスター＞ OooDa ／ yukishiro ／ 岸 大河
＜プレイヤー＞
※詳細はCR CUP公式Twitter（https://twitter.com/CrazyRaccoonCup）をご参照下さい。
※配信スケジュール・内容は予告なく変更になる場合がございます。
※番組はDMM TVにて、無料でどなたでもご覧いただけます。
※本番組は後日、無料アーカイブ配信も予定しております。
Crazy Raccoon × DMMプレミアムコラボ中！
Crazy RaccoonとDMMプレミアムが強烈コラボ！
DMMプレミアム会員限定のCrazy Raccoonグッズの先行販売、
Crazy Raccoon Cup ライブ配信も、DMM TVで無料配信！
まずはDMMプレミアム会員登録をして、思う存分Crazy Raccoonを応援しよう！
CR×DMM特設サイト：
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=4n7dHE0B
【「Crazy Raccoon」とは】
「Crazy Raccoon」は2018年4月に結成したチームで、「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、e-sportsの発展を目的として精力的に活動中！
所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属、また、インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍中！
公式サイト：https://crazyraccoon.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/crazyraccoon406
CR CUP公式Twitterアカウント：https://twitter.com/CrazyRaccoonCup
「DMM TV」について
アニメを主軸に、バラエティや2.5次元舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの新たな総合動画配信サービスです。月額550円（税込）の「DMMプレミアム」に加入することで、新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約5,400作品、エンタメを含む17万本※のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます。
※ 2023年7月現在
・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/
・「DMMプレミアム」：https://www.dmm.com/pr/premium/welcome
【「DMM TV」公式SNS】
公式Twitter：https://twitter.com/DMMTV_PR
公式Twitter（アニメ）：https://twitter.com/DMMTV_ANIME_PR
公式Twitter（2.5次元・舞台）：https://twitter.com/DMMTV_BUTAI_PR
公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv
公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime
公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr
公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr
合同会社DMM.comについて
会員数3,914万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3Dプリントや消防車・救急車の開発といったハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2022年2月時点
企業サイト：https://dmm-corp.com/
プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/13-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【＠おどろく×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(07/13 18:16)
【野村證券×JAF東京】お子様向けコラボイベントを開催(07/13 18:16)
【JAF茨城支部】オートテスト会場で国内Ｂライセンスが申請できるブースを出展します！(07/13 18:16)
子供の「遊び」推進プロジェクトが決定(07/13 18:16)
日本唯一の人工スラロームコース「カヌー・スラロームセンター」の激流で真夏のラフティング体験を実施(07/13 18:16)
スタジオUGの仲間たちなどで人気のクリエイターにしむらゆうじさん作品のオンリーショップがアニメイト新宿にて開催！(07/13 18:16)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』 新イベント「ヤツカミズ降臨戦」開催！土属性の新キャラ3体が追加されたガチャも登場！(07/13 18:16)
流れ星☆ 単独ライブツアー 2023 我道 まもなく開催！ツアーグッズ詳細発表！さらに「流れ星☆ 単独ライブ 新輝一天」のDVD発売が決定！(07/13 18:16)
個室型ワークブース「ハコノワ」を発売（ニュースリリース）(07/13 18:16)
『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』サマースペシャルアップデート実施！新キャラ【夏の幻】美の女神 フレイヤ登場！(07/13 18:16)
『スポGOMI ワールドカップ 2023 沖縄 STAGE』開催 ボランティアグループに所属の「マスターチーター」チームが優勝！拾ったごみの量は17.98kg！(07/13 18:16)
キャラクターデザイン：稲上晃 描き下ろし！「ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～」スリーブジャケット＆展開図 解禁！(07/13 18:16)
『AND JUST LIKE THAT… シーズン２ / セックス・アンド・ザ・シティ新章』がU-NEXTの6月の海外ドラマ視聴1位に！サラ・ジェシカ・パーカーらがキャラクターについて語る特別映像解禁(07/13 18:16)
腕時計のエンジェルクローバーと革製品の池之端銀革店がコラボレーション！長く使いたいスクモレザーストラップ付属の機械式時計「ダブルプレイ オートマティック」を発売！(07/13 18:16)
企業経営に欠かせないDXのヒントが見つかる展示会(07/13 18:16)
人気Ｍリーガーが多数登場 リーグ戦で優勝者を決める「日テレプラス麻雀リーグ 2023 ヤングマスターズ ペナントレース」今年も開催・放送(07/13 18:16)
【新国立劇場バレエ団】はじめての観劇に！〈こどものためのバレエ劇場2023 エデュケーショナル・プログラム『白鳥の湖』〉(07/13 18:16)
7/28、広島市役所でピースマッチ用ユニフォームを発表！(07/13 18:16)
豪州クリーンエネルギー経済圏構築へ ニューカッスル港と脱炭素社会の実現に向けMOU締結(07/13 18:16)
観光目的で行きたい山手線の駅ランキング ～2位は上野、3位は新宿、1位はどこ？ アンケート結果を阪急交通社が公開～(07/13 18:16)
滋賀県下最大の大型野外フェスに出演できるチャンス！『イナズマロック フェス2023風神ステージ出演オーディション』開催(07/13 18:16)
さまぁ～ずが美食天国・台湾へ！『世界！旅々さまぁ～ず』(07/13 18:16)
機能性表示食品ドレッシングに新商品！血圧が高めの方※1の「アマニ油ドレッシング ごま 豆乳入り」(07/13 18:16)
ケイアイスタービルド新たに熊本南営業所を開設(07/13 18:16)
ＴＶアニメ『BLEACH 千年血戦篇』からコレクションアイテムが登場！クリアシートからプチっと抜いてディスプレイに！(07/13 18:16)
賃貸経営アプリResidence kit for OwnerのWEB版をリリース(07/13 18:16)
世界最大級のアイドルフェスとUP-Tが夢のコラボレーション「THE IDOL GP in TIF 2023 ~アイドルの頂点を目指せ！」(07/13 18:16)
エネチェンジ、池袋駅直結のISP・池袋東口公共地下駐車場に6kWのEV充電器を5基設置 実質再エネ100％電力でEV充電サービスを提供(07/13 18:16)
【郡山市／河村電器産業／事業構想大学院大学】地方創生の推進に関する包括連携協定を締結、「郡山新事業開発プロジェクト研究」の発足を発表(07/13 18:16)
Fリーグ特別指定選手承認のお知らせ(07/13 18:16)