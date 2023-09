[はたらく部]

株式会社NTTドコモの社内新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」で企画検証された、中高校生向けキャリア教育事業「はたらく部」は、9月15日(金)虎ノ門ヒルズで開催されたPLUG AND PLAY「Japan Summit-Summer/Fall 2023Batch」で、代表の山本将裕がスタートアップピッチを実施いたしました。本プログラムでのスタートアップピッチは、大企業の社内ベンチャー事業としては初めてです。







Japan Summit Summer/Fall 2023 Batchについて





Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、アクセラレータープログラムSummer/Fall 2023 Batchの採択スタートアップを中心に、日本とグローバルのスタートアップエコシステムを探索するイベント「Japan Summit Summer/Fall 2023 Batch」を9月14日(木)、9月15日(金)に東京で開催。



「はたらく部」ピッチについて





今回のイベントは「日本とグローバルのスタートアップエコシステムを探索する2日間」をコンセプトに実施され、「はたらく部」はFuture of Digitalのトレンドカテゴリにて、ピッチを通して事業をご紹介しました。はたらく部が提供する、中高生向けキャリア教育部活のプラットフォームについて、事業開始の背景やサービスを通して解決したい社会的な課題感、中高生に提供している活動内容に加え、今後の展望について語りました。



ピッチ後、多くの企業ご担当者から質問をいただき、今後の連携が期待されます。

また、ブース出展ゾーンでは多くの熱量の高いご来場者へサービスの案内をしながら、キャリア教育についてのディスカッションをさせていただきました。







Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて





Plug and Play Japanの企業パートナーと国内外のスタートアップを結び、新たなイノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、企業パートナーは自社のイノベーションを加速させるような国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。プログラムの締めくくりには成果を発表する「Summit」を開催。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。



中高生向けキャリア教育サービスを運営する「はたらく部」は、Plug and Play Japan主催のアクセラレータープログラムSummer/Fall 2023 Batchにおいて、Fintechプログラムに採択。アクセラレータープログラムSummer/Fall 2023 Batch期間中に、教育コンテンツの開発や新たなアライアンスモデルなど企業との連携を模索してまいります。

Plug and Play Japanについて





Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上に及ぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/



<プロジェクト概要:はたらく部>



「はたらく部」は、株式会社NTTドコモの新規事業開発プログラム「39works」の協力の元、株式会社アルファドライブが運営する中高生向けキャリア教育サービスです。バーチャル空間で、現役社会人コーチと同世代の熱い仲間と社会について考えを深める中高生向けキャリアのオンライン部活です。全国どこからでも参加可能!住んでいる地域に関係なく、都市や地方で活躍している大人から学ぶことができます。



■「はたらく部」公式サイト https://hatarakubu.jp

■ Instagram https://www.instagram.com/hatarakubu/

■ Twitter https://twitter.com/hatarakubu

■ 生徒向けLINE https://lin.ee/LbYCnsJ

■ 保護者向けLINE https://lin.ee/fbGWI7





