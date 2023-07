[Renegades' Music]

部屋に残るあなたの思い出~だってもってるんだから~



青春を謳うロックバンド”フィルフリーク”は、ミュージック・カンパニーRenegades’ Music, Inc.(レネゲイズミュージック株式会社 東京都港区南青山/代表取締役 山口大輝)より、終わった恋への思いを切なく歌う『もってる』をリリースしました。終わった恋、失恋をひきずる気持ちの動きを日常風景のなかで歌いあげています。





〈プレスリリース目次〉

フィルフリークの最新デジタルシングル『もってる』配信開始!



『もってる』はどんな曲か



『もってる』に込めた想い



アーティストからのメッセージ



フィルフリークの楽曲たち、好評配信中!



フィルフリーク プロフィール







フィルフリークの最新デジタルシングル『もってる』配信開始!





〈リリース情報〉

2023 年7月14日(金)リリース

フィルフリーク/『もってる』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/7C8VgaUd

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.



『もってる』はどんな曲か

ふとした日常の端々に現れる「あなた」の忘れ物。それは面影となって私の生活に蔓延っていて、そこから抜け出すのはちょっとしんどい。

そんな感じの、別れたあとの女子の気持ちを、日常のシーンのなかで表現した楽曲です。



『もってる』に込めた想い

別れを経験したことのある人に、聴いて欲しい楽曲です。辛い別れとの決別。受け入れた「さよなら」を吐き出したい時の感情に寄り添う気持ちで創りました。



アーティストからのメッセージ

「さよなら」を乗り越えたあなたへ。

もしくは乗り越えたいと思っているあなたへ。

少しでも辛い感情に寄り添えるように丁寧に楽曲を綴らせてもらいました。

聴いていただけたらとっても嬉しいです。

2023.7.12広瀬とうき



フィルフリークの楽曲たち、好評配信中!

〈デジタルシングル〉

◎フィルフリーク/『雨天でも結構』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/bf9uQ4VE

◎フィルフリーク/『ドラマ終わりに』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/N8szVgBC

◎フィルフリーク/『恋人を終わらせよう』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/3YqECUNu

◎フィルフリーク/『結婚前夜(アコースティック Ver. )』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/vqfet2Sp

◎フィルフリーク/『キニ知ラズ』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/6vmaNCeg

◎フィルフリーク/『アオカゼ』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/hmhRHfSq

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.



〈ミュージックビデオ〉

人気インフルエンサー6名が熱演『アオカゼ』MV

YouTube:https://youtu.be/8vnzkfu5ulM

『アオカゼ』から派生した「3つの青いはなし。」1曲目『キニ知ラズ』MV

YouTube:https://youtu.be/Si5H64dRSes



フィルフリーク プロフィール

フィルフリーク





〈メンバー〉

左から、ツカダユウキ(Ba)、ゆっこ(Key/Vo)、広瀬とうき(Vo/Gt)、小竹巧(Gt)

〈プロフィール〉

男女ツインボーカルが映えるポップな楽曲を、人の感性に触れるバンドサウンドで支え、自分たちの等身大を表現する。2019年12月、テレビ朝日主催「ROAD TO EX 2019」で優勝を果たすと、2020年3月に初の全国流通盤ミニアルバム「Reverse Youth」をリリース。2022年5月、「4つの恋のはなし。」をテーマにデジタルリリースされた4曲のラブソングを携え迎えた下北沢シャングリラ公演はソールドアウト。同年11月には、自身3枚目となるミニアルバム「STORY STORE」をリリースし、翌12月に開催したSpotify O-WESTでのワンマン公演もソールドアウトさせた。

2023年4月より『アオカゼ』で、Renegades' Music 第1弾アーティストとして再デビュー。

〈ライブ情報〉

7月16日(日)@佐倉Sound Stream sakura

〈関連リンク〉

Youtube:https://www.youtube.com/@phillfreak_jp

Instagram:https://www.instagram.com/phillfreak_jp

Twitter:https://twitter.com/phillfreak

TikTok:http://www.tiktok.com/@phillfreak_jp



Renegades' Music, Inc.





~好きな音楽だけに、熱中できる場所~

それがミュージック・カンパニーであり、Renegades’ Music, Inc. です。

私たちは、音楽を通じて社会に対する使命を果たし、音楽業界に置いて不透明な部分を明らかにし、新たな価値を創造していきます。

※詳しくは過去のリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000119893.html

【会社概要】

Renegades’ Music, Inc. (レネゲイズミュージック株式会社)

資本金 9,900,000 円

代表取締役 山口大輝

従業員数 7名 (2023年4月現在)

本社所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-3

WEBサイト:https://www.renegades-music.com

【本リリースに対するお問合せ】

広報担当 中根 秀樹

電話番号:03-6823-7157

E-mail: press@renegades-music.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-11:16)