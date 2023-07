[アイア株式会社]

クラシカルフェミニンなスタイルに都会的でレディなエッセンスを加えた13ルック。



アイア株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:石澤智子)が運営するレディースアパレルブランド「LILLIAN CARAT(リリアン カラット)」は7/13(木)に秋の最新カタログをオフィシャルオンラインストアのPETAL ONLINEにて公開いたします。( https://petal-online.com/brand/lc/autumn_collection_202307 )







この秋、LILLIAN CARATが掲げるシーズンテーマは「Always be yourself」

自分自身を最大限に輝かせるために、好きな服を、好きなように楽しむ。



クラシカルフェミニンなスタイルに、都会的でレディなエッセンスを加えたコレクション。

モデルの瑛茉ジャスミンさんが13ルックを着こなします。



LOOK 紹介







KNIT ¥6,490

BUSTIER×SKIRT SET ¥13,200



ONE PIECE ¥13,200



ONE PIECE ¥14,850



SHIRT ¥10,450

INNER ¥5,940

SKIRT ¥7,590



ONE PIECE ¥13,750



KNIT ¥5,390

SKIRT ¥10,450



ONE PIECE ¥14,300



BLOUSON ¥13,200

KNIT ¥6,490

SKIRT ¥9,790



CARDIGAN ¥8,690

ALL IN ONE ¥13,970



TOPS ¥7,150

SKIRT ¥10,780



KNIT ¥5,390

SKIRT ¥9,350



GILET ¥10,780

KNIT ¥7,590

SKIRT ¥12,100



KNIT ¥8,690

PANTS ¥9,350

INNER ¥5,940



※全て税込価格



瑛茉ジャスミンプロフィール





1995年3月16日生まれ、モデル・タレント。オーストラリア出身。

2001年にデビューし、2003年からNHK『天才てれびくんMAX』にレギュラー出演。

2016年からファッション雑誌でモデルを務め、現在は雑誌sweetレギュラーモデルとして活躍する。その他、映画・ドラマ・バラエティに出演するなど幅広く活躍中。



LILLIAN CARAT(リリアン カラット)について





【コンセプト】

フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド



【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/lc

【Instagram】https://www.instagram.com/lilliancarat_official/

【Twitter】https://twitter.com/LILLIAN_CARAT



