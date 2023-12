[株式会社集英社ゲームズ]

株式会社集英社ゲームズ(本社:東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ)は、2023年12月16日、17日の2日間、幕張メッセで開催されるイベント「ジャンプフェスタ2024」に出展することをお知らせいたしました。「ジャンプフェスタ2024」の集英社ゲームズブースでは、『unVEIL the world』の展示と『同棲不動産』『ハイキュー!! 援!!』の先行販売を実施いたします。 『unVEIL the world』の展示では、本作のメインキャラクターデザインを務めた『週刊少年ジャンプ』作家の出水ぽすか先生のコメントや限定イラスト他、制作過程の素材等を展示いたします。







■ 「ジャンプフェスタ2024」イベント開催期間:

2023年12月16日 土曜日 ~ 12月17日 日曜日

詳細は、公式サイト(https://www.jumpfesta.com/)をご確認ください。



■ 「ジャンプフェスタ2024」集英社ゲームズブース:

展示ゾーン2



■集英社ゲームズ公式サイト:

https://shueisha-games.com/



「ジャンプフェスタ2024」集英社ゲームズブースコンテンツ





○ 『unVEIL the world 』(展示)

・出水ぽすか先生「ジャンプフェスタ2024 」限定『unVEIL the world 』イラスト付きコメント

・『unVEIL the world 』制作過程の素材(KV 、PV 制作過程など)

・スタッフ(『unVEIL the world 』ゲームプロデューサー:朱治氏)インタビュー動画



――あの頂にたどり着かなければならない.. なにがあろうとも。

これまで数多の冒険家が目指したが、そこにたどり着いた者はいない。

危険であり途方もない旅になるであろうことは明らかだが、少女は一歩を踏み出した。

こうして運命は動き出したのだった。



開発元:SHUEISHA GAMES × NetEase Games

ジャンル:冒険活劇ストラテジックRPG

プレイ人数:1人

プラットフォーム:iOS / Android

対応言語:日本語

発売予定時期:未定

予定価格:未定

販売元:NetEase Games

コピーライト:(C)2022 SHUEISHA, NetEase, SHUEISHA GAMES, NICI

公式サイト: https://shueisha-games.com/games/unveil/



◯同棲不動産(先行販売)

【マーガレット・別冊マーガレット60周年企画】舞台は、カップルで行けば必ず最高の家に出会えるという噂から"同棲不動産"と呼ばれる不動産屋。ここに来店するのは、マーガレットと別冊マーガレットで結ばれたカップルたち。カップルたちにぴったりの物件を提案し、最高の同棲ライフを届けられるのは誰でしょうか?



ゲームデザイン:ミヤザキユウ

プレイ人数:2~6人

メーカー希望小売価格:3,300円(税込)

企画:株式会社集英社ゲームズ

販売元:株式会社集英社ゲームズ

発売元:株式会社集英社

クレジット:MARGARET & BETSUMA 60th anniversary

『同棲不動産』トレーラーURL:https://youtu.be/V29DGaOFUrM



◯ハイキュー!! 援!!(先行販売)

あなたは、『ハイキュー!!』世界の応援団。

次々とコートに現れる選手たちの状況を素早く、そして的確に判断し正しい声援を送って選手たちを鼓舞!!的確に選手たちを鼓舞し、最も多くの選手を集められるのは誰だ!!



ゲームデザイン:ミヤザキユウ

プレイ人数:2~6人

メーカー希望小売価格:4,950円(税込)

企画:株式会社集英社ゲームズ

販売元:株式会社集英社ゲームズ

発売元:株式会社集英社

コピーライト:(C)古舘春一/集英社

『ハイキュー!! 援!!』トレーラーURL:

https://youtu.be/8dYLCMesUEM



○BLEACH 巻頭歌骨牌 SONGS OF THE SOUL(販売)

BLEACHの代名詞でもあるコミックス巻頭の詩「巻頭歌」がカルタに!?巻頭歌に対応するコミックスの表紙が描かれた取り札を取れ!また、巻頭歌を取り合うルールだけではなく、名言や斬魄刀の情報に対応するキャラクターが描かれている表紙のカードを取り合うルールも。



プレイ人数:3人以上

メーカー希望小売価格:4,400円(税込)

企画:株式会社集英社ゲームズ

販売元:株式会社集英社ゲームズ

発売元:株式会社集英社

販売元:集英社ゲームズ

コピーライト:(C)久保帯人 / 集英社



◯ONE PIECE VIVRE RUSH(販売)

君の『ONE PIECE』愛が試される!! カードには第1話からワノ国編までのキャラクター100人が大集合。初登場や懸賞金がお題に合うカードを素早くGET!!“ひとつだけの大正解”巡る卓上競争ボードゲーム!!



プレイ人数:2~5人以上

メーカー希望小売価格:3,850円(税込)

企画:株式会社集英社ゲームズ

販売元:株式会社集英社ゲームズ

発売元:株式会社集英社

コピーライト:(C)尾田栄一郎 / 集英社



