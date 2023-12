[コーヒースタイルユーシーシー株式会社]

COFFEE STYLE UCC株式会社(本社/兵庫県神戸市、代表取締役/棚橋信仁)は「Life Designing Coffee(ライフデザイニングコーヒー)」をコンセプトとした「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」から、コーヒー福袋2024追加分を2023年12月7日(木)に予約受付開始します。





予約開始から2日で完売したコーヒー福袋が再登場!

また、ドリップコーヒー「CAFE@HOME」が39個入ったお得な福袋も追加





ご好評をいただき、オンラインショップではわずか2日で完売となったコーヒー福袋の数量を追加し、再度販売します。

今回は、完売御礼の感謝の気持ちを込めて、CAFE@HOMEが21種39(サンキュー)個入った福袋もご用意しました。

完売で購入出来なかったお客さまも、この機会にCAFE@HOMEをお楽しみください。



福袋特集ページ:https://coffeestyle.jp/pages/2024fukubukuro



予約概要





予約受付期間:12月7日(木)10:00~12月25日(月)9:15

お届け、一般販売日:12月26日(火)~

販売店舗:オンラインショップ

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。



オンラインショップ限定販売の福袋詳細





■【追加販売】コーヒーオンリー福袋





CAFE@HOME 39(サンキュー)福袋

6,660円(税込)※送料込

完売御礼の意味を込めたコーヒーが39(サンキュー)個入った福袋です。21種のコーヒーからお気に入りを見つけてください。

<内容>

CAFE@HOME 39個(21種)

ドリップ用フィルター 39枚









■【再販】燕三条の職人が一つずつ手作りしたドリップポット付福袋





CAFE@HOMEを美味しく淹れよう ドリップポット付福袋

8,400円(税込)※送料込

11月実施のイベントで完売した人気のワンドリップポットがついた福袋。ワンドリップポットは、新潟県「燕三条」の職人が一つ一つ丁寧に手作りで製造した逸品。1杯分のコーヒーを淹れるのにぴったりサイズの細口ポットでいつもより美味しいコーヒーをご自宅でお楽しみください。

<内容>

bonmac ワンドリップポット 350ml 1個

CAFE@HOME 18個

ドリップ用フィルター 18枚

店舗限定販売の福袋詳細





店舗では、最大4種のコーヒー福袋のご予約を12月1日から引き続き受付中です。この機会にぜひ店舗までお立ち寄りください。

<予約概要>

予約受付期間:12月25日(月)まで

引渡し、一般販売日:12月26日(火)~

販売店舗:COFFEE STYLE UCC 横浜店、アトレ吉祥寺店、グランスタ東京店

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※店舗により一部販売商品が異なります。

※予約方法は各店舗にお問い合わせください。



■コーヒーオンリー福袋





毎日飲みたい!!CAFE@HOME77個入り福袋

11,000円(税込)

77日毎日コーヒーが楽しめる大満足のコーヒー福袋。

ひとりで楽しむのもご家族で楽しむのもよし。28種のコーヒーが入っているので毎日コーヒー選びを楽しめる福袋です。

<内容>

CAFE@HOME 77個(28種)

ドリップ用フィルター 77枚









CAFE@HOME オールスター福袋

5,000円(税込)

28種のCAFE@HOMEが1個ずつ入った、どのコーヒーを飲むか迷いながら選ぶのも楽しい福袋。

お気に入りのコーヒーを見つけてみてください。

<内容>

CAFE@HOME 28個(28種)

ドリップ用フィルター 28枚





■COFFEE STYLE UCC ロゴ入りタンブラー付福袋





CAFE@HOMEを外でも楽しめる マイボトル付福袋

4,000円(税込)

会社でのコーヒータイムやお出かけの時にもぴったりのロゴ入りタンブラーとCAFE@HOMEが15個入った福袋。

※タンブラーのカラーはお選びいただけません。

<内容>

COFFEE STYLE UCC ロゴ入りタンブラー 1個

CAFE@HOME 15個

ドリップ用フィルター 15枚



■コーヒー豆福袋



【横浜店、アトレ吉祥寺店限定】COFFEE BEANS福袋

3,500円(税込)

店舗で人気のコーヒー豆4種が入った福袋。豆を挽く時間がないときに試してほしいCAFE@HOMEが3つ入っています。

※横浜店、アトレ吉祥寺店限定

<内容>

コーヒー豆 100g×4種

CAFE@HOME 3個

ドリップ用フィルター 3枚

本日のコーヒーS引換券 5枚(使用期限2024年6月25日)



「CAFE@HOME」とは





COFFEE STYLE UCCのメインブランドである「CAFE@HOME」。

産地や焙煎度などで、コーヒーを難しく考えるのではなく、洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しいというコンセプトで製品を展開しています。

スイーツやグルメに合わせる『Food with Coffee』や1日の中のシーンに合わせる『Life with Coffee』を基軸に、非日常を感じることのできるプレミアムな『Heart with Coffee』や見た目もかわいいキャラクターコラボ製品も展開。

色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」という想いを込めています。

UCC 独自技術の「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ごとに真空パックし、ご家庭でも挽きたての香りと味わいをお楽しみいただけます。フィルターも付属しており、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができる製品です。

今日の気分に合わせて、あなたにぴったりの1杯を「CAFE@HOME」はご提供します。



COFFEE STYLE UCC常設店舗、オンラインショップ





COFFEE STYLE UCC常設店舗





COFFEE STYLE UCC 横浜店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル(ジョイナス)地下1F

『FOOD&TIME ISETAN YOKOHAMA』内

TEL:045-534-5613









COFFEE STYLE UCC アトレ吉祥寺店

〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 本館 1階

TEL:0422-27-2895











COFFEE STYLE UCC グランスタ東京店

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1

TEL:03-6810-0200







COFFEE STYLE UCCオンラインショップ





公式オンラインショップ

https://coffeestyle.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-12:46)