[株式会社KTSホスピタリティ]

掛川グランドホテル 2023年~2024年 年末年始イベントをご紹介します。



株式会社KTSホスピタリティ(代表取締役:山下智司)、掛川グランドホテル(〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲1-3-1 総支配人:奥山覚士)では、2023年~2024年 年末年始イベントを開催します。

https://www.kakegawagh.com/



掛川のシンボルホテルとして、宿泊・レストラン・ウェディング・宴会を手掛けるフルサービスホテルのイベントをお楽しみください。





掛川グランドホテルの各施設では、2023年~2024年の年末年始イベントを各種ご用意しております。

どちらのイベントも毎年大変人気のイベントとなっておりますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

当ホテルで企画している年末年始のイベントを一挙に公開いたします。





■ THE CHADOKORO クリスマスディナー 2023



掛川グランドホテル 1F レストラン THE CHADOKOROでは、クリスマス限定ディナーのご予約を承っております。

シェフ選りすぐりの食材を使用した料理の数々で、皆さまの特別なクリスマスを演出いたします。

贅沢なひとときをお過ごしいただくために、心を込めてお待ちしております。



「THE CHADOKORO クリスマスディナー 2023」のご紹介とご予約は、下記ページからご参照ください。

https://www.kakegawagh.com/special-xmas-dinner/





■ THE CHADOKORO 年末年始 特別コース



掛川グランドホテル 1F レストラン THE CHADOKOROでは、年末年始 特別コースのご予約を承っております。

お客様にとって、心を込めて調理した特別な一皿一皿を心ゆくまでお楽しみ頂き、

是非、大切な人とともに、特別な料理で新しい年をお迎えください。



「THE CHADOKORO 年末年始 特別コース」のご紹介とご予約は、下記ページからご参照ください。

https://www.kakegawagh.com/special-newyear-course/





■ 麺 刘 年末年始特別コース



掛川グランドホテル 10F レストラン 麺 刘では、年末年始 特別コースのご予約を承っております。

「日本一景色の良いラーメン店」でシェフが特別なメニューをご用意致しました。

刘シェフが腕をふるった自慢の中華料理をコースでご案内です。



「麺 刘 年末年始特別コース」のご紹介とご予約は、下記ページからご参照ください。

https://www.kakegawagh.com/special-newyear-course/





■ 海老・蟹 ファミリーバイキング



掛川グランドホテルでは、年末年始で海老・蟹バイキングを開催いたします。

シーフードの王道、海老・蟹食べ放題のバイキングを開催いたします。

最高のシーフードが、特別なひとときを彩ります。ぜひ、ご家族やお友達とともに、美味の宴にご参加ください。





「海老・蟹 ファミリーバイキング」のご紹介とご予約は、下記ページからご参照ください。

https://www.kakegawagh.com/special-newyear-course/





【交通アクセス】

JR掛川駅南口徒歩1分

・名古屋駅から「新幹線こだま」60分

・東京駅から「新幹線こだま」100分

東名高速道路「掛川インター」から車で5分

・名古屋方面から東名高速道路にて80分

・東京方面から東名高速道路にて3時間



【所在地】

〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲1-3-1

株式会社KTSホスピタリティ 掛川グランドホテル

TEL.0537-23-3333(代表)

(ホームページ)

https://www.kakegawagh.com/

(ホテル Instagram)

https://www.instagram.com/_kakegawagh_/

(ウェディング Instagram)

https://www.instagram.com/kakegawa.gh/

(ラーメン屋 麺 刘 Instagram)

https://www.instagram.com/_.kakegawagh._/



