不動産の所有、売買、管理などを行うワイム総合企画株式会社(東京都新宿区、代表取締役 佐藤 直史)は、昨年12月にオープンした1店舗目相模原店では3ヶ月で400名の会員を獲得し大盛況を博している地域密着型の個室シミュレーションゴルフ施設【GOLF NEXT 24】。2023年年内に15店舗まで出店が決定し、「より多くの人にシミュレーションゴルフの魅力を知って頂きたい」、「ゴルフをより身近なものとして生活の一部に」との思いから、リーズナブルに個室・大画面にてシミュレーションゴルフをお楽しみいただける『初心者応援プラン』を2023年10月1日から全店舗を対象にスタートいたします。







キャンペーン概要





場所:GOLF NEXT 24 全店舗



<期間>

入会から6か月間

6か月経過後には初心者を卒業し、通常プランからご自身に合ったプランにご変更頂きます。

6か月の在籍義務はなく、入会から2か月経過後はいつでも退会・プラン変更が可能です。



<キャンペーン適用条件>

1.ゴルフをしたことがない2.コースを回ったことがない3.ハーフで70を切ったことがない

上記に一つでも当てはまる方



<プラン>

使い放題プラン:(オールタイム)+月2回マンツーマンレッスン

通常21,500円→11,000円

月4回プラン:(オールタイム月4回)+月2回のマンツーマンレッスン

通常14,900円→6,600円



<初心者応援プラン入会専用>

https://golfnext24.hacomono.jp/?h_1234=4649



初めては不安が多い





難しそう・続けられるか不安・道具の価格が高いなどゴルフを始めるのに躊躇してしまう様々な要因があります。

そんな不安をお持ちの方がとりあえずチゴルフにチャレンジしていただけるプランをご用意いたしました。

GOLF NEXT 24は全個室男女それぞれクラブが完備しており、道具を買わずにゴルフをはじめられます。インドアゴルフでは珍しくマンツーマンレッスンを導入しており、丁寧に1から自分のペースで進められ初めてでも気軽にゴルフにチャレンジできます。



ゴルフの新しい価値観





ゴルフに対してカジュアルなスポーツというものより、仕事関係の方々とするオフィシャルなイメージをもっておられる方もいらっしゃると思います。

GOLF NEXT 24はゴルフの新しい価値観を提案したいと考えており、その日の予定や気分によって、友人や仕事仲間と朝からゴルフ場に行く日もあれば、一人で夜中に思い立ってシミュレーションゴルフをマイペースに楽しむ日もある。

そんな風にゴルフを通して生活に楽しみや息抜きが増え、より生活の質が向上するような環境を提供し続けていきたいと考えております。



今後の事業展開





23年度内で15店舗、3年で50-80店舗(300室)を計画しており、オンライン対戦やグランドチャンピオンシップ(1ヶ月を通してスコアを競う)イベントなど一人でお越しいただいてもみんなで楽しめるサービスとして、ゴルフ好きの方々に愛される施設を目指しております。



■GOLF NEXT 24店舗一覧 全10店舗

GOLF NEXT 24は、既に複数の店舗を展開しており、今後の展開も計画されています。現在の店舗一覧は以下の通りです



2022年12月 GOLF NEXT 24相模原店・GOLF NEXT 24橋本店 2店舗が神奈川県相模原市に同時オープン

2023年3月 GOLF NEXT 24所沢店が埼玉県所沢市にオープン

2023年5月 GOLF NEXT 24越谷店が埼玉県越谷市にオープン

2023年7月 GOLF NEXT 24秦野渋沢店が神奈川県秦野市にオープン

2023年10月 GOLF NEXT 24新百合ヶ丘店・GOLF NEXT 24中川店・GOLF NEXT 24本牧店・GOLF NEXT 24狭山店 4店舗が一挙にオープン予定new



【GOLF NEXT 24】について





GOLF NEXT 24は、ゴルフを愛する方のためにつくられた「リーズナブルな大人の遊び場」です。1ブース毎に個室となっており、あなただけの空間で「完全貸切」大画面シミュレーションゴルフをお楽しみいただけます、ご利用は1コマ80分から、ゆっくりラウンドも楽しめます。広々とした個室。プランによって非会員の同伴1名~3名無料なので、相模原店ではお二人でラウンドを楽しむ方が数多く見られます。24時間無人運営施設なのでいつでもご自身のタイミングでプレイをすることができます。

♦完全無人24時間営業 オンラインシステムで予約から施設の入館の際のロック解除までスマホ一つで完結

♦手ぶらでOK 全室男女それぞれレンタルクラブを備え付け





<施設・キャンペーンに関するお問い合わせ先>

担当:谷口 TEL: 080-8063-8296 MAIL: golfnext24@waim-group.co.jp

https://golfnext24.jp/



《会社情報》

ワイム総合企画株式会社

東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル6階

TEL:03-5292-2007 FAX:03-5292-2008



