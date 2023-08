[株式会社THE RICH]

6月7月と即日売り切れとなり大好評だった為連続での海外POPUPを開催!!︎



お客様ファーストで、「世界最高品質×世界最低コスト」提供を目指す。





~「いいなっ」の瞬間を創ろう。をビジョンにかかげ、「究極のシルクヘアケア『SILK THE RICH』」を手掛ける株式会社THE RICH(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEOfounder、三浦裕太 以下当社)は、この度8月18日~8月20日までの3日間、マレーシア国内にある「Pavilion Bukit Jalil」パビリオン・ブキッジャリルにてPOPUPを開催致します。







▪︎マレーシアでの販売の背景

創業からグローバルにて通用するプロダクトを創ることに専念をし、世界最高品質のシャンプー&トリートメントを約2年間かけて開発、2023年4月より日本国内にて自社EC、LP、美容院代理店、ホテルと販売してきましたが、世界進出の1カ国目として親日家の多いマレーシアにおいて前回大好評により二度目の海外POPUPを実施いたします。

マレーシアでの販売を皮切りに東南アジア各国やその他の国においても販売を進めていき、

SILK THE RICH 海外オフライン店舗の出店等にも力を入れていく所存です。

世界中誰でも世界最高品質のシャンプー&トリートメント『SILK THE RICH』が簡単に手に入るよう

引き続きSILK THE RICHを日本からグローバルに届けて参ります。





本社 :東京都渋谷区恵比寿1丁目15−9

社名 :株式会社THE RICH

代表者 :代表取締役社長兼CEO 三浦 裕太

資本金 :資 本 金71,881,988円(資本準備金含む)

URL :https://about.silktherich.com/





【当社サービスサイト】SILK THE RICH:https://about.silktherich.com/



