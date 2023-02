[ハコベル株式会社]

ハコベル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:狭間 健志、以下「ハコベル」)と、株式会社enstem(本社:東京都中央区、代表取締役:山本 寛大、以下「enstem」)は、運送会社や個人ドライバーを支援する「ハコベルサポーターズプログラム」にて、enstemのサービスであるドライバーの安全と健康を守る「Nobi for Driver」の提供を開始しましたことを、お知らせいたします。

ハコベルとenstemは本提携により、物流業界で働くドライバーの安全と健康をサポートし、物流業界における働き方改革に貢献してまいります。











協業の背景





令和2年における事業用自動車の重大事故のうち、乗務員に起因する事故件数は815件あり、前年より61件減少しているものの、事故が多い状況は続いています。また、健康状態に起因する重大事故を発生させたトラック運転手は136名とバスやタクシー運転手などと比較し多い*状況です。



ハコベルでは、2022年10月より物流業界で働く方々が安心してご活躍いただける環境を整備する取り組みとして、荷主企業・運送会社・個人ドライバー・その他ステークホルダーがご利用できるパートナーシッププログラム「ハコベル サポーターズプログラム」を開始しました。このプログラムは、配送の担い手不足が予測されている中で重要性が高まる中小規模の運送会社や個人事業主のドライバーに向けて配送に必要となる燃料や車両・配送資材の調達環境の整備や、運送関係者の経営や労働環境を支援する仕組みです。



本プログラムとして、ドライバーの安全と健康をサポートし、交通事故を防止できるサービスを提供することにより、安心できる労働環境の提供に繋がると考えました。そこでこの度、ドライバーの生体データを活用し、安全と健康を守るサービスを提供するenstemと提携することになりました。



enstemの提供する「Nobi for Driver」は専用スマートウォッチをドライバーが身に着けるだけで、運転前から運転終了まで危険抑制やリアルタイムに危険な兆候の通知などを行います。単独で仕事をすることの多いドライバーは、体調不良に気づいてもらえないこともあります。サービス提供を通じて、多くの運送会社・ドライバーにとって安心して業務に専念することができ、またドライバーの体調管理が可視化できることにより、安全で健康な労働環境を整備するサポートをしてまいります。



* 国土交通省自動車局自動車運送事業に係る交通事故対策検討会 「自動車運送事業用自動車事故統計年報(自動車交通の輸送の安全にかかわる情報)(令和2年)」令和4年3月







株式会社enstem「Nobi for Driver」詳細







サービスサイト:https://lp.nfd-app.com/



専用スマートウォッチをドライバーが身に着けて業務を行うことで「生体データ」を活用し、安全と健康を守ります。ドライバーのカラダのデータを分析し、AIがリアルタイムに危険な兆候を検知し、スマートウォッチの振動およびスマートフォンからの音声によりアラートを出します。



データが蓄積されることにより、ドライバー毎にAIがアラートの基準値を最適化します。



ご利用は、ドライバー1名につきの専用スマートウォッチ、スマートフォンが1台ずつ、管理者用にPCが必要となります。専用スマートウォッチは初期費用に購入料金および手数料が含まれます。スマートフォンへは専用アプリのインストールが必要となります。



ハコベルをご利用いただいている運送会社・ドライバーの方向けにこれらを特別価格で提供します。





株式会社enstem 代表取締役 山本 寛大 コメント



Nobi for Driverを通して、健康起因の事故が少しでも減り、多くのドライバーの方が安心して働ける状態を作れると信じて様々なお客さまよりフィードバックいただき、開発・運営しております。



ハコベル様との協業により、より多くのドライバーの方に活用いただけると嬉しく思います。





株式会社enstemについて



株式会社enstemは、「可能性を呼び起こし、全ての人に最高の生き方を」をビジョンに掲げ、スマートウォッチから取れる生体データを活用したサービスを展開しています。人のポテンシャルをパフォーマンスに変えていけるサービスづくりを目指しています。



会社概要はhttps://en-stem.co.jpをご覧下さい。





「ハコベル サポーターズプログラム」詳細



ハコベルをご利用いただいている荷主企業・運送会社・ドライバーの方にご利用いただけるパートナーシッププラットフォームです。今後予定している協業内容は以下の通りです。今後も様々なサービスを拡充すべく、パートナー企業を継続的に募集しております。



【想定しているパートナー例】

登録運送会社やドライバ―に対する各種サービス

・運送会社・ドライバーにとっての必要資材:

車両リース/購入、車両整備/車検、タイヤ、燃料、ユニフォーム、台車、スマホ周辺機器、等

・運送会社・ドライバーにとって収入アップとなる機会:

車両を活用した広告、等

・運送会社・ドライバーにとっての業務サポート:

保険・金融サービス、法律相談・トラブル対応・確定申告代行などのサービス、ソフトウエアの提供(経理ソフト、配車表など)



荷主に対するサービス

・ハコベルを活用した配送網拡大、配送時間短縮

・ハコベルとともに荷主への便益提供



ハコベルに対するご提案

・ハコベルとのプロダクト・システム連携

・ハコベルの営業代行、ソフトウエアの販売代理店



パートナーシップ お問合せ先:https://forms.gle/4JjWwB2ca98XHkrN8





ハコベル株式会社 代表取締役社長CEO 狭間健志 コメント



ハコベルでは荷主企業の荷物を、提携する運送会社の皆さまに日々安全に配送いただいています。ドライバーの方々の中には、運転中に体調不良を感じる方がいても、単独業務のため管理者側がなかなか体調不良に気づけないという健康管理に課題を抱えている運送会社さんが多数いらっしゃることを知りました。enstem社の持つ「Nobi for Driver」を提供することでこれらの課題を解決できるのではと考え、提携にいたりました。ドライバーの皆さまの安全と健康のサポートをすることで、物流業界における労働環境をさらに良くすることに貢献してまいります。





ハコベルについて



物流のプラットフォーム「ハコベル」は、個人や企業への配送を行うラストワンマイルから、都市間の輸送などを行う幹線輸送まで全国の物流を支えるサービスを展開しています。



軽貨物を対象とした「ハコベルカーゴ」では、ドライバーの非稼動時間を有効活用し、荷主とドライバーを直接マッチングさせることで、高品質かつ低価格な配送の仕組みを提供しています。サービス利用後には利用者がドライバーを評価する仕組みを設け、サービス品質向上を実現しています。一般貨物を対象とした「ハコベルコネクト」は荷主と全国の運送会社を繋ぎ、WEBアプリケーション上で自社の車両、協力会社の車両を管理し、配車、請求管理を行う機能と、ハコベル配車センターへの配車依頼を行う機能を備えています。物流コストを削減させ、DXを推進する企業の支援に取り組んでいます。



・サービスサイト:https://www.hacobell.com/solution

・利用に関するお問い合わせ:https://form.run/@connect-en-contact





セイノーHDについて



「価値創造」をセイノーグループの使命とし、「カンガルー便」を提供する輸送事業を中心に、自動車販売事業、物品販売事業、不動産賃貸事業、その他関連事業を行っています。



共創・共生の考えのもと、業種や業態を超えてつながり、お客様のお困りごとを解決する新たな価値を提供することで、お客様の繁栄に貢献し、「すべての人に笑顔と幸せをお届けする」よう挑戦を続けています。



会社概要はhttps://www.seino.co.jp/seino/shd/をご覧下さい。





ラクスルグループについて



「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、印刷、広告や物流といったデジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変えることで、より良い世界にすることを目指します。現在ではネット印刷・集客支援のプラットフォーム「ラクスル」、マーケティングプラットフォームを提供するノバセル株式会社、物流プラットフォームのサービスを提供するハコベル株式会社、コーポレートITのサービスを提供するジョーシス株式会社を運営しております。(URL:https://corp.raksul.com/)



【ラクスルが取り組む"産業DX"】

私たちは、シェアリングプラットフォームによる取引の効率化、ソフトウェア(SaaS)による業務の効率化、それらに基づく付加価値サービスの3つを統合したプラットフォームの構築により、バーティカルに各産業の課題を解決し生産性・収益性の高い業界に変革していきます。ラクスル株式会社は産業変革者として、デジタル化が進んでいない伝統的な産業に対して、統合バーティカルプラットフォームを通じてDXを推進し、世界をより良いものにしていきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-19:46)