【EGOロゴ刺繡ユニセックスTシャツ、ロゴ刺繍トートバッグ】2型の通常販売が開始する。



レディースアパレルブランドEGOISTは2023年6月22日(木)21:00~official WEB STOREにて大人気のロゴシリーズより【EGOロゴ刺繡ユニセックスTシャツ、ロゴ刺繍トートバッグ】2型の通常販売が開始する。











【商品詳細】





















商品名:EGOロゴ刺繡ユニセックスTシャツ

価格:¥5,590tax in

カラー:BLACK/WHITE/GREEN

サイズ:F

素材:綿100%



カーブをかけて動きを出したロゴが象徴的なオーバーTシャツ。

凹凸感のない刺繍でフロントに【EGO】のロゴを大きく配置。

配色に拘った刺繍は2本の糸を使いロゴを強調させています。

men’sでも着用しやすいデザインなのもポイント。























商品名:ロゴ刺繍トートバッグ

価格:¥2,990tax in

カラー:BLACK

サイズ:F

素材:綿100%



シンプルなデザインでデイリーユースに使えるトートバッグ。

フロントには【EGOIST】ロゴと【1998】のナンバーを華奢なフォントの刺繍で施しています。サブバッグとして使いやすい大きさでA4サイズも楽々と入れて頂けます。肩掛け出来る持ち手の長さであると便利な内ポケット付きです。





2023年6月8日(木)21:00~6月14日(水)20:59の期間でofficial WEB STORE限定で先行予約を実施したところ、かなりの大反響であった事もあり、満を持しての通常販売開始となる。



最近ではロゴシリーズもユニセックスアイテムの展開が定着してきた事もあり男性客も増え始め男女問わず好評を頂いている。



official WEB STORE:6月22日(木)21:00~

直営店:6月23日(金)~販売開始



ぜひチェックしてみて下さい。





