12月29日より6都市12公演を回る初の全国ツアー「where (Am) going?」開催



4人組ジャンルレスバンド Am Amp( https://am-amp.jp/ )が、KOKO RECORDSよりリリースした1st Mini Album「A Hard Day's Nite」が、オリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得したことをお知らせします。





Am Ampからデイリーランキング1位獲得コメント







1st Mini Album「A Hard Day's Nite」は、4人が奏でるセクシーで妖艶な空気が軽快な4つ打ちサウンドが見事に融合し、これぞAm Ampと言うオリジナリティ溢れた作品です。なかでも今作のリード曲 ”A Hard Day's Nite” は、日々忙しく働く中での帰る場所、自分を支えてくれる愛を歌った楽曲であり、Am Ampの今の心情をリアルに表現しています。

今回新たに立ち上げた KOKO RECORDS ※ よりリリースされ、都内を中心に、名古屋、大阪、広島、福岡でのリリースイベントを敢行してきました。



また本アルバムを引っ提げて、2023年12月29日 (金) より6都市12公演を回る、Am Amp初の全国ツアー「where (Am) going?」の開催も決定しています。デイリー1位獲得の立役者であるファンに向けて、感謝を込めて回るライブツアーであり、これまで直接お会いできなかったファンとの交流にも期待を膨らませております。



※KOKO RECORDS… OIKOS MUSIC株式会社、株式会社ロックフィールド、株式会社ナムクリエイションの3社共同で立ち上げた新レーベル



全国ツアー「where (Am) going?」開催概要







▼チケット情報

イープラスにてチケットの先行受付(2023年12月3日まで)を開始しています。

チケット購入先:https://eplus.jp/am-amp-1st/

チケット券種:

(1) 一般チケット[東京公演] 6,800円 (税込)

(2) 一般チケット[東京公演以外]

・1部:トークライブ のみ 3,000円 (税込)

・2部:ライブ のみ 3,800円 (税込)

※ 1人あたり4枚まで購入可能です

※ ワンドリンク制 600円

※ 販売は電子チケットのみとなります



▼ツアースケジュール





アーティスト情報



Am Amp

2022年、数々のアーティストへ楽曲提供や編曲、ミックスを手掛けてきた須賀京介が『都内・一人組バンド』と銘打って結成。

2023年、3人のメンバーが加わり、現在の4人体制となる。メンバー各々の経歴の異色さと相まった枠に囚われることのないジャンルレスな音楽を展開しており、ファッション誌『NYLON』でのエッセイや、作詞家としても活動している須賀の叙情的かつ独特な言葉の言い回しは全楽曲を通して、顕著に滲み出ている。

アーティストサイト:https://am-amp.jp/





