株式会社NTTドコモ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井伊基之、以下 NTTドコモ)は、2022年10月20日(木)から3か月連続で、自社が運営するサブスクリプションサービス「オトメイトコレクション」の公式Twitterアカウント(@otomate_colle)をフォロー&対象ツイートをリツイートしていただいた方の中から「薄桜鬼 真改」出演声優の直筆サイン色紙が抽選で当たるキャンペーンを開催しています。キャンペーンは期間中に3回に分けて行われ、2022年11月17日(木)から2022年11月27日(日)まで行われる第2弾では鳥海浩輔様と吉野裕行様の直筆サイン色紙を抽選で各1名様にプレゼントいたします。









▼キャンペーン詳細ページはこちら

なお、オトメイトコレクションでは現在「薄桜鬼 真改 風ノ章 Lite for オトメイトコレクション」と「薄桜鬼 真改 華ノ章 Lite for オトメイトコレクション」が配信中となり、お楽しみいただけます。また、今後も当サービスでは定期的にゲームの追加を予定しており、近日中には「十鬼の絆 Lite for オトメイトコレクション」が追加されることが発表されています。



■キャンペーン名

オトメイトコレクションTwitterフォローRTで薄桜鬼 真改 出演声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン



■キャンペーン詳細ページ

https://otomate-collection.jp/contents/556696

※リンク内の応募要項をよくお読みの上ご応募ください。



■キャンペーン期間

第1弾(終了いたしました):10月20日(木)17:00~10月30日(日)23:59

第2弾:11月17日(木)17:00~11月27日(日)23:59

第3弾:12月15日(木)17:00~12月25日(日)23:59



■対象者

オトメイトコレクション公式Twitterアカウント(@otomate_colle)をフォローし、同アカウントから発信される対象ツイートをリツイートされた方。



■当選者数

第1弾(終了いたしました)

三木眞一郎様の直筆サイン色紙 1名様

森久保祥太郎様の直筆サイン色紙 1名様



第2弾

鳥海浩輔様の直筆サイン色紙 1名様

吉野裕行様の直筆サイン色紙 1名様



第3弾

遊佐浩二様の直筆サイン色紙 1名様

津田健次郎様の直筆サイン色紙 1名様



※各回でどちらのサイン色紙が届くかはお選びいただけません



■当選通知方法

応募期間終了後、オトメイトコレクション公式Twitterアカウント(@otomate_colle)からダイレクトメッセージでご連絡します。

※詳細ページ内の応募要項をよくお読みの上ご応募ください。







オトメイトとは







「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、シリーズ累計出荷本数が100万本を突破した「薄桜鬼」やアニメ化企画が進行している「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。2018年からはNintendo Switch ™タイトルの展開に力を入れており、既に59タイトルを発売(2022年11月現在)。また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。



■公式ホームページ:https://www.otomate.jp/

■公式Twitter:https://twitter.com/OtomateWeb







オトメイトコレクションとは







オトメイトのゲームや映像作品、イベントチケット先行抽選を提供するサブスクリプションサービス(月額858円)です。無料会員の場合、提供中のゲーム・アニメ・舞台やミュージカルの映像作品がすべてお楽しみいただけるほか、イベントや舞台のチケットの先行販売に参加いただけます。



■オトメイトコレクション:https://otomate-collection.jp/?referrer=prtimes

■オトメイトコレクション公式Twitter:https://twitter.com/otomate_colle

(C)IDEA FACTORY

(C)NTT DOCOMO/(C)IDEA FACTORY

(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY





