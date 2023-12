[株式会社MEGURU]

ハワイのマキさんから、ハロアクInstagram(@helloactivity_official_hawaii)フォロワーの皆様へ素敵なプレゼント!







株式会社MEGURU(代表取締役:上原嗣則、本社:東京都千代田区)が運営する、旅行者と国内外のアクティビティ主催会社を直接つなぐマッチングプラットフォーム『Hello Activity(ハロアク)』は、ハワイLOVERの間では「ハワイのマキさん」としてお馴染みの人気コーディネーター、マキ・コニクソンさんとコラボしたInstagramキャンペーンを、2023年12月22日(金)から2024年1月8日(日)まで実施いたします。



概要





マキ・コニクソン x ハロアク

ハワイのマキさんからスペシャルプレゼント!



キャンペーン期間:2023年12月22日(金)~ 2024年1月8日(月)まで

キャンペーン応募方法 : 以下1.~3.を行なって応募完了!

1. ハロアクのアカウント @helloactivity_official_hawaiiをフォロー

2. マキ・コニクソンさんのアカウント @makikonikson をフォロー

3. ハロアクが投稿するキャンペーン投稿のコメント欄に、希望商品の番号をコメント

当選発表:キャンペーン期間終了後に、当選者にはDMで直接ご連絡いたします。



プレゼント詳細



マキさんご本人にセレクトしていただいた、貴重な限定品を中心にラインナップ。





Cafe Morey's

《Cafe Morey's》



「マキ・スペシャル」が食べられる、マキさん行きつけ人気カフェCafe Morey'sからは、ハワイらしい可愛いピンクカラーのトートバッグと、お店のオリジナルブレンドコーヒーをセットでプレゼント!

1.トートバッグ(Pink)+オリジナルブレンドコーヒーセット【1名様】











Dean & Deluca

《Dean & Deluca》



販売開始時は早朝から店舗前で大行列となった、今では手に入らない幻のトートバッグです。今回ハロアクのために、マキさんから特別にご提供いただきました!単体で透明トートバッグ、ポーチにもなるインナーバッグをプラスして柄変、更に肩ひもをつけてショルダーバッグと3wayで活躍する便利でおしゃれなバッグです。

2.限定3wayトートバッグ(Blue)【1名様】











Malie Organics

《Malie Organics》



ハワイ・カウアイ島産オーガニック・スパブランド、マリエオーガニクスからは、マキさんが今おすすめするパフュームと、ハワイLOVERにへとハワイ諸島が描かれたトートバッグ。更に、素敵なショップの季節限定ショッパーを付けてのご提供です。

3. トートバッグ(Xmas限定ショッパー付)【1名様】

4. TIARE Perfume Oil(Xmas限定ショッパー付)【1名様】











noguchi ART

《noguchi ART》



ハワイ在住Taka Noguchi氏による、ハワイを描いた優しい気持ちになれるアート作品。世界中のセレブリティも愛する作品に、この機会に是非触れてみよう。Noguchi氏のアート作品は、Moniのモアナサーフライダー店でも販売されています。

5.「ブレステイキング」【1名様】

※サイズ 8インチ×10インチ (20.32センチ×25.4センチ)







《Moni Honolulu》

マキさんがプロデュースするセレクトショップMoniからは、人気の日焼けスヌーピー、かわいいハワイアンモンクシール(アザラシ)のマラマちゃんまで勢揃い。



Moni Honolulu

6. Hawaii Welcome Back" Limited Edition Tシャツ・グレー(M)【1名様】

7.・マラマちゃんぬいぐるみ(ラージ)【1名様】

・マラマちゃんぬいぐるみ(ミディアム)【1名様】

・マラマちゃんキーホルダー【1名様】

8. SURF'S UP 日焼けスヌーピー Hawaii Limited Tシャツ(M)【3種類 各1名様】





MAKI KONIKSON(マキ・コニクソン)さんプロフィール





@makikonikson

「ハワイのマキさん」として知られ、雑誌やテレビなどの ロケーション・コーディネーター、プロデューサーとしてハワイの魅力を伝え続けている。 その飾らない人柄とホスピタリティ溢れる仕事ぶりから、 モデルをはじめ、俳優、タレント、スポーツ選手等、多くの著名人から慕われており、ラブコールも後を絶たない。ハワイの最新情報と自身のハッピーマインドをシェアするインスタグラムはフォロワー数45万人以上。今もっとも輝く女性の一人として注目されている。





旅のアクティビティ・マーケット『Hello Activity(ハロアク)』





Hello Activity(ハロアク)

旅行者と国内外のアクティビティ主催会社を直接つなぐトラベルマッチングプラットフォーム(会員数20万人)です。旅行会社を通さない個人旅行が増加する中、現地オプショナルツアー・アクティビティの分野においても、直接問い合わせ・予約することにより、旅行者がもっと自分にマッチした体験に出会えると考え、新しい旅のスタイルを提案しております。

旅行会社を挟まずに直接やりとりすることで、よりスムーズに不安な点を解消することができます。



旅のアクティビティ・マーケット『Hello Activity』

https://helloactivity.com/



株式会社MEGURU



企業理念「世界中を旅する人へ、さらなる感動を」のもと、世界をめぐる旅行者の期待と信頼に応え、より優れた品質と価値をもつアクティビティを提供するべく、旅のアクティビティ・マーケット『Hello Activity』の運営、グアムのマリンスポーツ主催会社『グアムオーシャンパーク』『サニーサイドアップグアム』、ハワイのマリンスポーツ主催会社『ブリーズハワイ』の運営を行なっております。オンラインの先にあるアナログの世界まで一気通貫し、旅先での思い出をお届けして参ります。



会社概要

会社名:株式会社MEGURU

所在地:東京都千代田区麹町4丁目3-29 VORT紀尾井坂9階

代表者:代表取締役 上原嗣則

事業内容:旅行業全般

設立:2020年4月

URL:https://meguru.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-11:17)