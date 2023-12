[THEFIVERIVERSFINEGLAMPING群馬白沢]

新年は愛犬と一緒に縁起物であるおせちを食べて、お互いの健康を祈りましょう





愛犬用特製おせち料理

群馬県にあるTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢(ザ ファイブ リバーズ ファイン グランピング、住所:群馬県沼田市白沢町高平2540)では、2024年1月1日より、家族と一緒に特別なお正月気分を味わえる、”愛犬用特製おせち”を2週間限定で提供します。



安全安心な食材はもちろん、愛犬の身体にも優しい味わいにこだわりました。





まぐろのお刺身



煮しめ(里芋、にんじん、絹さや、蓮根、しいたけ)



肉球型錦糸卵&たたきごぼう



なます



1月~3月は愛犬と一緒に雪遊びも!!

料金

ワンプレート ¥1,600-

※おせちはワンサイズのみのご提供となります。注文方法

ドッグラン付グランピング予約時に、オプション項目よりお選びいただけます。



提供期間

2024年1月1日~1月14日までの2週間限定





・愛犬と共にスペシャルなアクティビティを





1日2組限定でご宿泊いただける専用ドッグラン付きグランピングには、広大な天然芝スペースをご用意しており、出入り口の鍵を閉めたら全面ノーリードで自由にお過ごしいただけます。





お手製のアジリティやフリスビーやボール等、一緒に遊べるためのアイテムも多数ご用意!





・愛犬と共にスペシャルなリラックスタイムを





ドームテントの一部はクリア仕様になっており、ドッグランで走り回る愛犬の姿をお部屋からご覧いただく事も可能です。

また、オールゲージレスを採用しており、愛犬と共にゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。





【THEFIVERIVERSFINEGLAMPING群馬白沢】





群馬県にあるTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢(ザ ファイブ リバーズ ファイン グランピング、住所:群馬県沼田市白沢町高平2540) は、深い森とプールとサウナが一つとなり、最高のリトリートを体験できるグランピング施設です。【施設概要】

施設名 : THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢

所在地 : 〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平2540-5

交 通 : 【車】都内から約100分 東京方面より 関越自動車道 「沼田IC」から約15分

公式ホームページ : https://www.thefiveriversfineglamping.com/

公式Instagram : https://www.instagram.com/thefiverivers_fineglamping

予約方法 : ご予約は公式サイトで承ります。公式サイトからのご予約が最もお得です。

お客様からのお問合先 : 公式ホームページより公式LINE またはお電話にてお問合せください。





■運営元:前橋園芸株式会社について

当社は造園会社としてお客様の日常に彩りを添えるお手伝いをさせていただき、創業53年を迎えることができました。庭園やエクステリアデザイン、インドアグリーン、生花、サウナ、プールなど多岐にわたり多くのお客様よりご愛顧いただいております。

2022年4月より群馬県沼田市にて、森、サウナ、プール、川のせせらぎ、ドッグランを併設した、最高のリトリートを体験するグランピング施設『THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬白沢』を展開しております。



