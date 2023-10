[一般社団法人Women’s Startup Lab Impact Foundation Japan]

日本の女性による起業とグローバルの活躍を支援し、スタートアップを強化していく一般社団法人Women’s Startup Lab Impact Foundation Japan(所在地:東京都渋谷区、代表:堀江愛利)の日本活動団体「Amelias(アメリアス)」がこの度、ITインフラサービスを提供するキンドリルジャパン(所在地:東京都中央区、代表取締役:上坂 貴志)に、同社の社会貢献の一環として、支援パートナーに選抜いただきました。







Ameliasの活動は2022年に開始されましたが、それ以前から10年以上、米国シリコンバレーで女性起業家の支援を積極的に実施。また、代表である日本人のAri Horie(堀江愛利)は、日本の課題を理解するだけでなく、グローバルな視点から起業家を育成する実績もあります。そのため、これまでの経歴と実績が高く評価され、今回の選抜となりました。



キンドリルは、社会システムの不平等に対処し、すべての人にとって公正で持続可能な未来を築くことを目指した、CSR(企業の社会的責任)プログラムを推進しており、重点分野の一つにインクルーシブエコノミーの実現を掲げられています。今回、多様性の確保に課題が残る日本のスタートアップエコシステムの変革をAmeliasに期待し、支援パートナーに選抜いただきました。



その活動の一環として、Ameliasが2023年10月7日(土)から9日(月)にかけて東京で開催する、女性に特化した起業家育成コース「Amelias Summit」にて、キンドリルジャパンより、女性起業家のスケールに向けデザインシンキングなどの特別ワークショップを提供いただきます。



今回のみならず、今後もキンドリルジャパンとのパートナーシップを通じて、スタートアップの強化と促進を目指して参ります。



日本社会における女性起業家を取り巻く環境







2023年6月に世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数は、日本は146カ国中125位と過去最低となり、分野別では、政治、経済分野での順位の低さが目立ちました。また、日本の女性就業者のうち、女性起業家の比率はG7諸国の中で最も低く(4.4%)、OECD(経済協力開発機構)諸国の平均を大きく下回っています。そのため、女性起業家間での情報交換や繋がりの構築しづらさや、女性起業家のロールモデルの不足など様々な課題があるのが現状です。



こうした課題を解決すべく、Ameliasはグローバルでのネットワークと女性起業家に特化した支援の経験を生かし、起業に興味がある志のある女性女性起業家が、チャレンジし成長できるエコシステムの形成に向け取り組みを加速していきます。2023年10月に東京で実施する女性起業家育成コース「Amelias Summit」では、事業のスケールを目指す女性起業家向けに、世界で活躍する起業家やリーダーを招いた講義やワークショップを実施。日本の起業家がよりグローバルな事業展開を視野に入れてビジネスを拡大できるようサポートします。





Women’s Startup Lab及び、Ameliasについて







2022年3月に設立されたWomen’s Startup Lab Impact Foundation Japanは、米国シリコンバレーで約10年にわたり世界中の女性起業家育成を支援してきたAri Horie (堀江愛利)を中心に、日本のスタートアップエコシステムの変革を目的として女性の活躍・起業の仕組みづくりに尽力しています。「Amelias(アメリアス)」と名付けられたこの活動は、より多くの女性が自らの可能性にチャレンジできる機会の提供などを通して、ジェンダーギャップなどといった日本の社会課題を解決し、「未来をつくる人材育成」に力を入れています。国内のみならず、海外のリーダーをも巻き込み、グローバルな視点で多様なプログラムを展開している点が特徴です。具体的には、起業家マインドの発掘から、実際の起業前後の支援までを一貫して行っています。





キリンドルについて







キンドリル(NYSE: KD)は、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にサービスを提供する世界最大級のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーであり、世界中の企業が日々の業務で利用する複雑かつミッションクリティカルな情報システムを設計、構築、管理、モダナイズしています。





Ari Horieプロフィール







Women’s Startup Lab 代表取締役。1997 年にカリフォルニア州立大学を卒業。米国IBMを経て、数々のスタートアップでのキャリアをもとに、2013 年、米シリコンバレー初の女性に特化したアクセラレーター、「Women’s Startup Lab」 を創業。世界中から集まる女性起業家の育成やベンチャー支援を行う。シリコンバレーに深く密なネットワークを持ちながら、一人一人の革命を促すマインドセット変革を含む独自メソッドによる育成プログラムで注目を集めると共に、近年はイノベーション加速を目的とした企業のエグゼクティブ/リーダー育成に多く携わり、参加者から多大な評価を受けている。その功績を称えられ、CNN「10 Visionary Women(10 人のビジョナリーウーマン)」、マリ・クレール誌「20 Women Who Are Changing the Ratio(男女比を変える 20 人の女性)」、Entrepreneur Magazine「100 Powerful Women of 2020」など、多くの賞を受賞。2022年3月8日には、「境界を突破し、次世代に希望を与える女性」として、バービー人形で知られるマテル社より、『ロールモデル』シリーズの一員として、日本人起業家として初めて選出され、益々の活動が期待される。2022年春より、日本の女性、高校生を対象に、プロジェクト「Amelias」を始動する。



