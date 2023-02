[株式会社ゲート・ワン]







ファミリーマート店舗内(一部地域除く)のデジタルサイネージ・メディア「FamilyMartVision」を運営している株式会社ゲート・ワン(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:藏田 一郎、以下当社)は、2月22日の”ねこの日”に合わせてファミリーマートで実施している「ファミリ~にゃ~ト大作戦」と連動し、FamilyMartVisionでも”ねこ”に関連するオリジナル番組を複数配信します。

新オリジナル番組「ねこも走り出す大ニュース」では、ファミリーマートで発売する「にゃんともおいしいベイクドチーズケーキ」を紹介。”子ねこ”がにゃんとも言えない可愛さで商品を紹介してくれています!



「にゃんともおいしいチョコブラウニー」のパッケージにそっくりなねこと生後2か月の可愛い子ねこがキャスターとレポーターに扮し、ファミリーマートの商品を紹介する新番組「にゃんこキャスター」や、可愛らしいねこの様子を紹介する大人気番組「わんにゃんお宅訪問」でも2月は沢山のねこが登場中!!



話題の新世代歌い手グループ「いれいす」による「にゃん語クイズ」も2月21日(火)より配信を開始。



また、次世代クリエイターのオリジナル作品を放映するアトリエプロジェクトでは、「ねこ」をテーマにした複数クリエイターのオリジナル作品を2月は配信しています。



FamilyMartVisionでしか観られない、ねこいっぱいのオリジナル番組を是非店頭でご覧下さい!!



■番組および配信期間

「ねこも走り出す大ニュース」 2月21日(火)~3月6日(月)

「にゃんこキャスター」 2月21日(火)~3月6日(月)

「わんにゃんお宅訪問」 1月31日(火)~2月27日(月)※期間中はねこのみを紹介します。

「いれいす にゃん語クイズ」 2月21日(火)~8月21日(月)

「アトリエプロジェクト(ねこ)」2月7日(火)~2月27日(月)※5作品



▼FamilyMartVision設置店舗はこちら▼

https://gate-one.co.jp/map/



ーーーーーーーーーーーーーーー

出演者情報

いれいす

Twitter:https://twitter.com/ireisu_info

YouTube: https://www.youtube.com/c/ireisu

HP:https://ireisu.com/



株式会社VOISING

Twitter: https://twitter.com/VOISING_info

HP: https://voising-official.com/



メンバー











Dice No.1 りうら Dice No.2 -hotoke- (ほとけ)





Dice No.3 初兎 (しょう) Dice No.4 ないこ



Dice No.5 If (いふ) Dice No.6 悠佑 (ゆうすけ)





アトリエプロジェクト



ゆるるんフレンズ

見ると元気が出て癒される、そんなゆるいキャラクターを中心に、手描きならではの温かいアニメーションを制作。2021年から活動開始。





sxoi

高校三年生の時に友人の影響で絵を描き始め、2021年からアニメーションも描き始める。 歌ってみたのイラストやMV制作も手がける。 やってみたいことはCDのジャケ写と小説の装丁と憧れのボカロPさんの MV制作。







篠

色鉛筆クリエイター。独学で立体的に見える絵を描くことをメインとして活動している。今後は色鉛筆だけでなく、イラストや絵画なども取り入れ、幅広いジャンルでの活躍を目標にしている。





都鳥

2021年に活動開始。 イラストやアニメーション、MV制作を手がける。どこか「懐かしさ」や「日本らしさ」「エモさ」を感じさせる作品を生み出す。 代表作は「イージーゲームfeat.和ぬか」など





あーきとれーぶ

クリエイター。物書き、絵描き、映像作家。名前が長いので、呼称はあーきで構いません。





榎杜

絵を描いてはインターネットに放流している。時々アニメーションも制作。

ショートカットで眼鏡をかけた女の子を描くのが好き。名前の読みは「えのもり」。





実裏リコ

sony music the lesson11期生。”忘れない事を忘れない為"をモットーに活動するシンガーソングライター。高校2年生の時、TikTokがバズった事をきっかけにsnsで活動を開始、その後ライブハウスや路上ライブでも精力的に活動を始める。魂の籠ったライブでギター1本勝負。感情の込みすぎでライブ中出血することもしばしば。





他クリエイター情報やアトリエプロジェクトに関してはHP等をご覧ください。

「アトリエプロジェクト」 HP: https://atelierproject.net/

「アトリエプロジェクト」 TikTok: https://www.tiktok.com/@atelierproject

「アトリエプロジェクト」 Twitter: https://twitter.com/atelierproject_

「アトリエプロジェクト」 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAVqCu28pNUl2Nk3Wsz-fZQ



ーーーーーーーーーーーーーーー



当社は、今後もデジタルサイネージを活用した更なるメディア事業の展開に向け、「ミタイ体験の日常」を感じていただけるよう新たな情報との偶発的な出会いを提供し、様々な発見や楽しみがある空間を目指して参ります。



会社情報





「FamilyMartVision」とは、ファミリーマート店舗のレジ上に3つのモニターを連結させた迫力のある大画面で、「ミタイ験の日常へ。」をコンセプトに、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信するデジタルサイネージです。



現在、大都市圏を皮切りに全国に設置を進めており、今後設置可能な全店への拡大を目指している。

会社名 :株式会社ゲート・ワン(英名:Gate One Corp.)

住所 :東京都港区芝浦三丁目1番21号

設立日 :2021年9月24日

代表者 :藏田 一郎(くらた いちろう)

資本金 :990百万円(資本準備金495百万円を含む)

出資比率 :ファミリーマート:70%、伊藤忠商事:30%

事業内容 :デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

公式サイト:https://gate-one.co.jp



