「Web3 Meetup in Singapore 大納会」…
［Arriba Studio PTE. LTD.］
～2023年を総決算。Web3と、どう生きるか～
株式会社NTTドコモのシンガポール現地法人であるNTT DOCOMO ASIA Pte. Ltd．（以下ドコモアジア）と、 Web3アクセラレーターであるArriba Studio Pte. Ltd.（以下アリーバ）、日本とシンガポールを繋ぐビジネスプラットフォームであるOne&Co Singapore（以下One&Co）、日本政府機関であるJETRO Singaporeは、第4回となる「Web3 Meetup in Singapore（以下W3M）」を、12月19日(火)に「大納会」として開催することを決定しました。
W3Mは、シンガポールに集まるWeb3領域のスタートアップ、投資家、士業の方だけでなく、Web3技術の業務活用や新規ビジネス創出を検討している一般の事業会社とが交流を深める場として2023年5月よりスタートしました。第4回となる今回は、2023年のWeb3トレンドを振り返るとともに、テレビ東京などと資本業務提携し、既存エンタメのWeb3化を展開するDigital Entertainment Asset社、東京電力グループにてWeb3事業を推進するGREENWAY GRID GLOBAL社をお招きし、Web3のマスアダプションの先駆けとして取り組んでいる事例や課題解決型の事例のご紹介をいただく予定です。
今後も私たちは、スタートアップをはじめとした Web3関連の企業を支援し、あらゆる人がWeb3の恩恵や便益を享受できる世界の実現を目指してまいります。
開催概要
・日時：12月19日（火）19:00～21:00 ※18:30開場
・会場：One&Co (20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912)
・参加費：無料（事前申し込み必須）
・内容：Web3の2023年トレンドの振り返りや、Web3技術を活用した大企業×スタートアップの実践事例の紹介
及びネットワーキング
・言語：日本語
・共催：ドコモアジア、アリーバ、One&Co、JETRO Singapore
お申し込み方法
参加を希望される方は、以下リンクからお申し込みください。
https://forms.gle/ra1quxd76gseusmq9
※会場の都合で抽選となる可能性がございます。予めご了承ください。
※お申込み期限は2023年12月15日(金)までとなります。
登壇予定者 (敬称略)
・吉田 直人
Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.
Founder & CEO
・山田 耕三
Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.
Founder & Co-CEO
・沼尻 剛
GREENWAY GRID GLOBAL Pte. Ltd.
Director
共催各社概要
■NTT DOCOMO ASIA Pte. Ltd.
事業内容：東南アジアにおけるNTTドコモグループとのパートナリング促進
各種ビジネス企画、市場調査
所在地：8 Kallang Avenue #13-05, APERIA Tower 1, Singapore 339509
URL ：http://www.docomo-asia.com/
■Arriba Studio Pte. Ltd.
事業内容：Web3スタートアップ向け各種経営支援、スタートアップ向けカンファレンス運営 投資等
所在地：105 Cecil Street #24-02 The Octagon Singapore 069534
代表者：佐藤崇
URL ：https://arriba.studio/
■One&Co Singapore
事業内容：コワーキングスペース事業、日本とシンガポールを繋ぐ各種支援
所在地：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912
事業主体：JR East Business Development SEA Pte. Ltd.
URL ：https://www.oneandco.sg/ja/
■JETRO Singapore
事業内容：日本発スタートアップのグローバル展開サポート、クロスボーダー協業・連携のプラットフォーム、対日投資等
所在地：Hong Leong Building, #38-04 to 05, 16 Raffles Quay, SINGAPORE 048581
URL：https://www.jetro.go.jp/themetop/innovation/
本件の問い合わせ先
NTT DOCOMO ASIA : corporate-sales@docomo-asia.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/01-22:40）
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