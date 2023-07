[合同会社シーベジタブル]

合同会社シーベジタブル(共同代表:蜂谷 潤、友廣 裕一、本社:高知県安芸市)は、今週末に東京都世田谷区三軒茶屋にて開催されるSANCHA have a goood MARKET!!!(主催:三茶ワークカンパニー株式会社)に出店。

夏にぴったりの「ねばりを楽しむ もずく」を肴に、海藻にまつわるお酒を楽しめる場を設けます。







第5回目の開催となる今回のSANCHA have a goood MARKET!!!は、

「夏だ!ビールだ!カレーだ!」ということで、夏いっぱいの魅力が詰まったテーマで開催。

開催地の世田谷のみならず、全国各地から個性あふれる生産者が集います。



今回シーベジタブルでは、これまで行ってきた物販出店にとどまらず、イベントチームが自ら考案する“海藻のおいしい手軽な楽しみ方”を皆さんと共有する場を提供。



“海藻酒場”と題し、夏にぴったりの「ねばりを楽しむ もずく」を肴に、海藻にまつわるお酒を楽しめるスタンドを設けます。

また、シーベジタブルイベントチームが今回のために厳選した3種のお酒をご用意してお待ちしております。































<当日の提供内容>

・ねばりを楽しむ もずく(1杯):400円(税込)

・替え玉もずく:300円(税込)

*めんつゆ、ポン酢の2種からお好みのタレを選んでお召し上がりいただけます。



・海藻にまつわる厳選酒 各種(1杯):850円(税込)~



<物販内容>

・ねばりを楽しむ もずく

・そのまま干した すじあおのり

・そのまま干した はばのり

・若ひじき 青唐(限定販売)





生産者との会話や出会いから生まれる、

ここでしか味わえないお買い物体験を、ぜひお楽しみください。



「SANCHA have a goood MARKET!!!」概要





SANCHA have a goood MARKET!!!(サンチャ・ハヴァグッド・マーケット)

https://haveagood.market/



■開催日:7月22日(土)、23日(日) 11:00~17:00

■場所:三軒茶屋 ふれあい広場

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目17−1

■アクセス:東急田園都市線 / 世田谷線三軒茶屋駅 北口A出口から徒歩4分

■入場:無料

※混雑時は入場規制をする場合がございます

※雨天開催・荒天延期

※13時から17時までは会場前の茶沢通りは歩行者天国となります。

■主催:三茶ワークカンパニー株式会社

■共催:世田谷区

■協力:ファーマーズマーケット株式会社



合同会社シーベジタブル







2016年に、地下海水を用いたすじ青のりの陸上栽培モデルを世界で初めてスタート。

研究者から料理人まで各分野のスペシャリストが集まり、全国各地で海藻の基礎研究・種苗生産・陸上/海面栽培、さらには料理・商品開発まで一貫した事業をおこなう。



海藻が激減する海の生態系を豊かに育みながら、障害や年齢を問わない地域の多様な方々と共に「今まで流通してこなかったおいしい海藻を届ける」という好循環のモデルを回し、社内外の料理人たちと新たな海藻の食文化をつくることにも取り組んでいる。







