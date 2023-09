[PROSAUNNER]

日本最大級のサウナフェス!「大洗海上花火×サウナ×音楽FES×フェス飯FES」共催による、史上最多のコンテンツによる究極のアウトドアサウナフェス!



PRO SAUNNER株式会社(本社:東京都武蔵野市、代表取締役 山本真輝)は、他社との共催により、2023年9月30日(土)に茨城県大洗にて開催される「大洗海上花火大会ふるさと納税フェスティバル」にて12,000発の特大打ち上げ花火、豪華アーティストの音楽LIVE、フェス飯FES、そして過去最大級のサウナフェス「SUMMER SAUNA RESORT」を同時開催いたします。





SUMMER SAUNA RESORT開催概要







12,000発の特大花火×ビーチサウナ×ととのう。

「特大テントサウナ×アウフグース」、「豪華有名人×熱波祭り」、「サウナ×アイドル」、「サウナ×お笑い」、「サウナ×マジック」、「サウナ×グラドル」「LUXURY×サウナトラック」、「トトノウカー×サウナカー」、「バレルサウナ」、「コンセプト×テントサウナ」、「サウナリトリート×ウィスキング」、「ビーチ×リフレクソロジー」、「ととのい×ヘッドスパ」、「極冷アイスバス水風呂」、「DJブース」、「ととのい指数測定」、「シーシャ」、「VIPサウナエリア」、「サウナマーケット」等 コンテンツ盛り沢山な日本最大級のサウナイベントです。

※サウナエリアの入場には別途、大洗海上花火大会のカジュアルチケット入場券が必要となります。



一夜限りのサウナフェスながら、30を超えるアウトドアサウナにサウナに付随するコンテンツがあり1日中楽しめるサウナフェスになっております。



▼12,000発の特大花火×ビーチサウナ×ととのう。



【アウトドアサウナ】

・SAUNA TRUCK AREA(*KUDOCHI SAUNA / 冷凍37Truck / 絶景サウナカー)

・MOBILE SAUNA AREA supported by トトノウカー(トトノウカー / フリーサウナカー / となりのととの)

・BARREL SAUNA (Rink SAUNA / Sa!una)

・TENT SAUNA AREA(Garage sauna / VIHTA SAUNA / WOMEN SAUNA / Koiai SAUNA)

・CELEBRITY TENT SAUNA AREA (*有名人による熱波 / サウナトーク)

出演者:上原亜衣(タレント/起業家)日野麻衣(グラビアアイドル) 有村昆×シネマアウフグース(映画コメンテーター)宮崎理奈×サウナトーク(女優)ネクストサウナ(TikToker/Youtuber)電脳秘密基地 (コンカフェアイドル)Produce by サウナイズム

・AUFGUSS PARTY AREA(超人気アウフギーサー(熱波師)によるアウフグース)

・ENTERTAINMENT SAUNA(お笑い芸人×サウナ)

・WHISKING SAUNA(*ウィスキングマイスターによる究極のサウナリトリート体験)

・VIP SAUNA AREA(*VIPの方限定エリア)



【水風呂】

・ICE BATH supported by クライオコントロール

・INTEX POOL



【外気浴&チルスペース】

・VIE STYLE(VIEZONE:イヤホン型脳波計 AIによるととのい指数を測定)

・aun(ノンニコチン/ノンタール国産シーシャフレーバーaun)

・BEACH DJ

・BEACH REFLEXOLOGY(*ヒーリング整体 / *フットケア / *タイ古式マッサージ / *足ツボリンパマッサージ)



【サウナマーケット】

・PROSAUNNER(*新作サウナハット、サウナマット、ポンチョ)



-------------------------------------------------

PROSAUNNER新作サウナハット 先行販売!

「サウナーによるサウナーのための究極サウナハット」完成。

どんな熱波にも耐えられる耐熱性・耳をおろせば瞑想ハットに。

ボタン部分も熱くならないよう木製スリットを採用。

是非当日お試しください!



・SUMMER SAUNA RESORTオリジナルTシャツ



-------------------------------------------------

SUMMERSAUNARESORT公式Tシャツ販売!

サウナ好き漫画家・ひととせなつみさんによるオリジナルTシャツやSUMMERSAUNARESORT公式フェスTシャツなど3種類を限定発売いたします!

皆で着て最後の夏を盛り上げましょう!



・VIE STYLE(*VIE ZONE イヤホン型脳波計デバイス)

・ダクダック(*サウナドリンク)

・Re:SAUNA PACK (*サウナ化粧水)

・サウナジェル

・サウナハット各種

・サウナポンチョ各種

・サウナグッズ小物類各種



-------------------------------------------------

サウナマルシェご購入特典!!

合計10,000円以上もしくは公式Tシャツ2枚以上ご購入の方に、[SUMMER SAUNA RESORTロゴ入り 源商店サウナハットタオル]をプレゼントいたします!(先着50名様)。ぜひ限定サウナハットタオルをイベントでもお楽しみください。



源商店様からのメッセージ



この度は、SUMMER SAUNA RESORTの開催おめでとうございます。

[源商店サウナハットタオル]は、入浴の必需品であるタオルに、頭部・髪・口元を守るサウナハット・サウナマスクの機能を加えたシンプルで多機能なタオルです。ここでしか手に入らないロゴ入りの限定サウナハットタオルをその場でご使用いただき、アウフグース時にはHEAD&MASK・W COVERを、外気浴ではEYE COVERをご体感ください。

本イベントご参加の皆様の素晴らしいサウナ体験の一助になることを願っています。



源商店 サウナハットタオルURL

https://genshoten.com/product/saunahattowel/

源商店 公式SNS

https://twitter.com/genshoten

https://www.instagram.com/genshoten



*表記のコンテンツに関しては別途有料となります。



▼数あるサウナ/コンテンツの中でも「SUMMER SAUNA RESORT」こだわり5つのポイント!

夜空を彩る12,000発の超特大花火×ととのう!





1日限定1,000人規模で行うサウナーの楽園、SUMMER SAUNA RESORT。

夜には大洗の海上を目の前に特大花火の下でサウナ、水風呂、外気浴を堪能することができる非日常な空間をお届けいたします。一夜限りのナイトビーチで究極のサウナ体験を是非ご堪能ください。

※花火の部或いは一日通し券をお買い求め頂いた方のみサウナエリアから花火観覧が可能となります。



▼SUMMER SAUNA RESORTの当日のイメージ動画になります。



全国の高級サウナトラック/サウナカーが大集結!





全国からサウナトラックや数10台のサウナカーが集結、アトラクション感覚で数多くのサウナカーを楽しむことができます。サウナトラックでは日本一予約の取れない個室サウナ東京・銀座、六本木にある「KUDOCHI SAUNA」より超ラグジュアリー仕様のサウナトラックに加え、-30℃の冷凍チルルーム付きの「37Truck」、大きな窓が特徴の「絶景サウナトラック」が出店いたします。

サウナカーブースには、トトノウカー(株式会社ミズテック)による監修のもと、日本全国から人気サウナカーが集結いたします。Instagram(https://www.instagram.com/totonoucar/)



▼KUDOCHI LUXURY SAUNA TRUCK

1SET(サウナ→水風呂→外気浴)500円/人になります。



有名人熱波&サウナトーク/超人気アウフギーサーによるアウフグース(熱波)の共演!





最大で30人収容できる超巨大テントサウナ(koiai block 9)の中で、30分おきに熱波/アウフグース祭りを開催いたします!「コラボ熱波」や「サウナ×○○」の唯一無二のエンタメサウナ体験を。

下記、豪華出演者になります。

⚫︎超豪華有名人による熱波/サウナトーク

上原亜衣(タレント/起業家)日野麻衣(グラビアアイドル) 有村昆×シネマアウフグース(映画コメンテーター)宮崎理奈×サウナトーク(女優)ネクストサウナ(TikTok/Youtuber)電脳秘密基地 (コンカフェアイドル)Produce by サウナイズム

(一部、有料コンテンツとなります。当日サウナエリア受付横で販売いたします。)

⚫︎サウナ施設でも引っ張りだこの超人気アウフギーサー

Loyly Brothers(トルネードK山 / 天空りょうま) しらもぎ(サウナ北欧所属)(白樺タケル / よもぎユナ)

にんにん(チャイナアウフグース)カズーヲ(茨城アウフギーサー)

⚫︎お笑い×マジック×サウナ

膝小僧お仕置きストしんぺー / 磯本五段(吉本興業所属/けん玉日本一)/ がんばる太郎(ワタナベエンターテインメント/改良湯所属熱波師)/ きゃっぷ(サウナマジシャン)



水風呂 ICE BATH supported by クライオコントロール





夏のサウナ!?熱いのは良いけど水風呂が心配…という方もご安心ください。

サウナに欠かせない水風呂は、フランスのアイスバス「クライオコントロール」を導入することで夏のビーチでもキンキンの水風呂を実現します。



外気浴&無料本格シーシャでの豪華チルスペース!





サンビーチに並ぶサウナーに人気のととのい椅子(コールマンのインフィニティチェア)を大量に配置いたします!

それに加え、「AIととのい指数を測定できるスポット」や「ノンニコチン/ノンタール国産シーシャフレーバー(aun)のシーシャ」を無料にてご体験可能!!

DJの音楽を楽しめる空間をご用意いたします。

VIE ZONE:AIととのい指数測定 1.イヤホン型脳波計VIE Deviceの装着 :3分 2.ととのうミュージックの脳波計測・視聴 :5分 3.ととのうスコアの確認・撮影 :2分 (約10分程度の体験になります。)



aun:(ノンニコチン/ノンタール国産シーシャフレーバー(aun)のシーシャ体験)を15台ほどのテーブルに設置し、DJの音楽を楽しみながら休憩中に仲間同士でシェアできる空間を演出いたします。

Instagram(https://www.instagram.com/aun_shisha/)



ドリンク&オリジナルクロークバック販売決定!





【ドリンク商品ラインナップ】

キンキンに冷えたドリンクを販売いたします!

-水 500ml 250円

-ポカリスエット500ml 300円

-コーラ 700ml 500円

-ノンアルビール 500円

-ノンアルレモンサワー 500円

-オロナミンC+ポカリスウェット(オロポ) 600円



【クローク】

ロゴ入りオリジナルクロークバッグが200個限定で発売!

今回は1日2,000円(税込)のクローク料金で、ロゴ入りクロークバッグをプレゼント!

グッズとしても記念に持ち帰ることができるので、おすすめです。

なお、通常のクローク袋での預かりであれば、クローク料金は1日1,000円(税込)になります。(出し入れ自由)



SUMMER SAUNA RESORT イベント情報







イベント名:SUMMER SAUNA RESORT in大洗海上花火大会

開催日程:2023年9月30日(土)

チケット料金:一般販売(午前or午後の部 5,400円/花火の部 7,800円/1日通し 11,000円)

(別途、大洗海上花火大会のカジュアルチケットが必要になります)

開催時間:OPEN10時 / CLOSE 20時(予定)

開催会場:茨城県大洗町大貫町地先 大洗サンビーチ

公式サイト:https://summersaunaresort-oarai.studio.site/

Instagram(https://www.instagram.com/oaraihanabi/)

Twitter(https://twitter.com/oaraihanabi)

主催:PRO SAUNNER株式会社/ 85歳ジジイが創った茨城極熱サウナ~3un~ / NORTH SAUNA IBARAKI / 合同会社HeiseiChillDren



大洗海上花火大会ふるさと納税フェスティバル イベント情報







内閣総理大臣賞を最多の20回受賞した『野村花火工業』による、6,000発から12,000発へ大幅へアップグレードした「花火」に加え、日中は豪華アーティストによる「音楽ライブ」、日本最大級のサウナリゾート「SUMMER SAUNA RESORT」、全国各地の有名店が出店するフードエリアも設置される、新しいエンターテインメントです。

公式サイト: https://oaraihanabi.com/

MC:近藤千尋(他)

OFFICIAL REPORTER:川崎麻世

出演アーティスト:RIP SLYME / KREVA / Tani Yuuki / SCANDAL / asmi / JP THE WAVY / FRUITS ZIPPER / tonun / ばんばんざい / SPYAIR けんいち×近藤信政(exロードオブメジャー) / MASK OF GODDESS / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / ベアードアード / 夢喰NEON / ピーターパンシンドローム / ゆるめるモ! / a crowd of rebellion / さくらシンデレラ / flawless POP. / ジュリアナの祟り(a.k.a.エナツの祟り) / BananaLemon / BLVCKBERRY / POPPiNG EMO / Finally / みらくる★ふぉーぜ etc...



【豪華アーティストのタイムテーブルも公開】





サウナ協賛全般/物品又は出店協賛募集中





「SUMMER SAUNA RESORT」では、企業広告出稿でのご協賛やサウナ物品のご協賛を募集中!

大洗海上花火大会30,000人超の来場者や、1,000人超のサウナーに対して1日を通して目につく広告は非常に効果的です。

日本過去最大級サウナイベントの協賛のお問い合わせは、下記メールアドレス宛に、タイトル【サウナ協賛】を添えてご連絡くださいませ。

お問い合わせメールアドレス:saunnerpro@gmail.com

URL:https://prosaunner.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-18:16)