海外大手クラウドファンディングで5000万円以上、日本初上陸の第一弾では大手クラウドファンディングMakuakeにて1200万円以上の応援購入。世界でも大人気のairhood!



株式会社BRIGHT DIY(本社:埼玉県川口市)は、airhoodを2023年12月16日(土)から2024年1月29日(月)まで国内大手クラウドファンディングサイト"Makuake"で予約販売受付中です。





プロジェクト概要





●プロジェクト実施期間:2023年12月16日(土)~ 2024年1月29日(月)

●プロジェクトページ:https://www.makuake.com/project/airhood2/

●開催クラウドファンディングサイト:Makuake

●リターンお届け予定:2024年4月中(一部2024年2月中)

●一般販売予定:2024年5月頃~

プロジェクト詳細







みなさんは家で焼く肉や鍋、たこ焼きをした翌日の臭いが気になることはありませんか?

キッチンのベタつき、気になりませんか?

そんな方におすすめなのが『Airhood』です。







※リターン品質/活動レポート頻度/返信スピード/ページ情報/活動レポート内容/返信内容/梱包・同梱物などから算出した総合評価(11/9時点での実績)





Airhooは活性炭フィルターとオイルフィルターを備えたデュアルフィルター技術を搭載し、油・煙・臭いをしっかり除去することができます。フィルターは8mmの厚手で油も臭いもしっかり吸収することができます。





空気を綺麗にする炭フィルター

強力な換気扇が料理の煙を吸い込み活性炭フィルターを通します。スペアも付属しており数カ月間使用できます。



汚れを撃退するオイルフィルター

調理中に発生する蒸気から油脂分を抽出するオイルフィルターが、キッチン表面の黄色いベタベタした膜を防ぎ、ニオイを軽減します。また、簡単に取り外して掃除することができ、食器洗い乾燥機にも対応しています。





▼みるみるランドさんのレビュー動画





最大6時間使用可能!(レベル1使用の場合)コンセントが近くにないキッチンやキャンピングカー内、

近隣のお家が気になるルーフバルコニーや庭などで大活躍!







Airhoodは、フランスのデザイナーMaxime Augay(マキシム・オージェ)がデザイン。キッチン家電の製造に20年以上の経験を持つSmart Product Concepts社と提携し完成しました。

機能性とデザイン性に優れ、キッチンやリビングに置いても魅力的。









Airhoodはお手入れも簡単。簡単に取り外して掃除することができ、食器洗い乾燥機にも対応しています。

本体とエアダクトは付着した油を拭き取りやすい素材となっており、何度使ってもお手入れさえしていればベタつきにくくなっています。







Airhoodは3段階のレベル調整が可能です。



















各国開催イベントで受賞









TIME誌が選ぶ「THE BEST INVENTIONS OF 2023」とは?

TIME誌が毎年行っている、「世界をより良く、スマートに、そして日々を楽しくする」その年のBestな発明品を選出する制度です。今年も、世界中のエディター・特派員による調査と、オンラインアプリケーションによって、様々なカテゴリーから候補が集まりました。そして、その商品の、オリジナリティ、有効性、大きな志、社会的インパクトなどの要素で総合評価し最も成長性の高い発明を、「Best Inventions of 2023」として選出しています。



リターンについて





・早期発送りターン&12/28の23:59までの注文の方限定で2月中の発送。

・SNSでシェアしてくださった方には活性炭フィルターをプレゼント。

・応援購入が増えれば増えるほど、サポーター様全員がお得になるストレッチゴールの設定も!

株式会社BRIGHT DIYについて







株式会社BRIGHT DIYは2021年に設立後、数多くのDIYライフをサポートする最先端の製品を世界中から発掘し、日本国内の正規販売代理店として発売しております。

人生を豊かにしてくれるDIYを、もっと簡単に楽しめるようにしたい。

そんな思いから、我々BRIGHT DIYの活動は始まりました。

皆様の暮らしを、イノベーションを通じてより豊かにできるような

日本市場に合った新製品を開発するべく、日夜努力を続けています。

※【日本初上陸】:正規ルートでの販売のこと



