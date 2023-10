[Deel Inc.]

~企業規模・人数に関わらず高度外国人材を雇用しやすくするため、10月5日(木)より業務委託者向けサービス「コントラクター」3ヶ月無償キャンペーンを開始~



米国発のグローバルHR企業のDeel Inc.(本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ、CEO: Alex Bouaziz、公式サイト:https://www.deel.com/ja/、以下 Deel)は、福岡県で高度外国人材を積極雇用している事例として、福岡県福岡市にある株式会社アウトワード様(以下 アウトワード)のDeel利用事例記事を公開しました。



アウトワードのDeel利用事例記事はこちら:https://www.deel.com/ja/blog/outward



併せて企業規模や人数に関わらず高度外国人材を障壁低く活用できるよう、10月5日(木)より、業務委託者向けの「コントラクター」を3ヵ月間無償提供するキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。







アウトワード事業概要





・業務基幹系システム構築

・ウェブサイト・ウェブシステム構築

・ウェブコンテンツ作成

https://www.outward.jp/company



Deel利用前の課題と、Deelを利用してみて感じた利点





●Deel利用前の課題

・日本国内のITエンジニア採用における応募数不足



・採用後の定着率が難しい現状があったこと



・エンジニア派遣(SES)の利用も検討したが、自社のニーズを満たすSESの見極めが難しく、契約の途中解約が難しいこと。



・上記から海外のエンジニア雇用を検討していたものの、現地法人の設立等、海外在住の人材を雇用するための手段に知見がなかったこと



●Deelを利用してみて感じた利点

・プラットフォーム上で契約条件を容易に変更できること

- 日本の慣習である月末締め翌月払いではなく、国に合わせて月末締め当月払いに変更

- 業務委託者から従業員への雇用形態の変更をプラットフォーム上で簡単に実行



・給与/報酬支払いのアラートが適宜上がるため、対応漏れがなくなること



Deel利用の成果と今後の展望





●Deel利用の成果

・海外在住の高度外国人材を従業員として2名、コントラクター(業務委託)として2名雇用できたこと。従業員の2名はコントラクターからの昇格雇用であり、最初から高度外国人材を従業員として雇用するリスクを低減し初期の障壁を低く高度外国人材を活用できている。



・国内のITエンジニアと同レベルのインド人材を、日本人の50%の採用コストで雇用可能になったこと



●今後の展望

・来年3月までに高度外国人材を従業員として5名、コントラクターとして数名雇用することを予定。将来的には1チーム5名ほどのチームで、2~5チームほど組織したい。



・現在はインドをメインに高度外国人材を雇用している。今後はフィリピン・ベトナムなど東南アジアの地域にも広げていきたい。



業務委託者向けサービス「コントラクター」の3ヵ月無償キャンペーンについて





10月5日(木)より、企業規模や人数に関わらず高度外国人材を障壁低く活用いただけるよう、業務委託者雇用サービス「コントラクター」※の3ヵ月無償キャンペーンを開始いたします。



※業務委託者向けサービス「コントラクター」:

フリーランスの方・業務委託者を対象とした契約管理 /一括 報酬支払いを提供しているサービスです。その他特徴や詳細は以下よりご覧ください。

https://www.deel.com/ja/hire-contractors



●キャンペーン開始背景

サービスを通して高度外国人材の活用を促し日本企業の成長を後押ししているDeelでは、その対象として地方の中小企業含め幅広くサポートをしていきたいと考えています。



しかしながら日本の中小企業においては高度外国人材を採用している事例がまだまだ少ないのが現状です。具体的な採用方法やコスト面の想定が難しいために、実際の運用に至っていないケースも多いのではないでしょうか。特に従業員数名~数十名規模の企業の場合、そのハードルはさらに高くなるのではと予測されます。



そこで、高度外国人材の活用を検討している企業の皆さまに、企業規模・人数等関係なく、少しでも気軽に外国人材雇用を開始いただけたらという想いから、このキャンペーンを企画いたしました。



●キャンペーン概要

・実施期間:2023年10月5日(木)~2023年12月5日(火)

・対象:期間中に契約フローを開始した企業様(※)

・実施内容:ご契約完了後、利用開始から3ヵ月間、業務委託者向けサービス「コントラクター」を無償で提供いたします。

(※)12月末までにご契約完了となったお客様を対象とさせていただきます。



●本件に関するご質問やお問い合わせ先

(ご利用を検討されている企業様もお気軽にお問い合わせください)

こちらより無料相談をご予約ください。

https://www.deel.com/ja/request-a-demo





Deelの主要サービスについて

Deelは、企業が海外人材を雇用する際に必要な各国の法律や税制に準拠した雇用・支払プラットフォーム及び、現地人材の雇用を代行するEOR(Employer Of Record)サービス※等を提供しています。Deelのお客様は、世界中のコントラクターや従業員をコンプライアンスに則って、数分で雇用することができます。250人以上の法律、会計、税務の専門家をパートナーに持つDeelが準備した150ヵ国以上のテンプレートから、コンプライアンスに準拠して各国の制度に適応した契約書を作成・署名・送信し、ワンクリックで120以上の通貨でチームに報酬を支払うことができます。



※EOR…Employer of Recordの略称で、グローバルでの雇用代行を実現する仕組みを指します。





Deel Inc.について

会社名:Deel Inc.

本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

代表者:CEO Alex Bouaziz

URL:https://www.deel.com/ja/

Deelは2019年に設立された、海外在住の人材を各国の法令を遵守しながら雇用し、現地通貨で給与を支払うことができるサービスを提供している、業界のリーディングカンパニーです。日本へは2021年12月に進出しました。Deelでは世界中の従業員の雇用と管理に必要な、代替雇用サービス、各国の法令に準じた契約書、給与計算・現地通貨での支払い、労務管理、福利厚生、備品管理、ワークスペース、ビザなど様々な機能を提供しています。



Deelは2021年のシリーズDによって合計資金調達額が6億3,000万ドル(約878億円)となり、2023年1月には評価額120億ドル(約1兆6,740億円)、ARR2億9,500万ドル(約411億円)となったことを発表いたしました。現在100カ国以上にDeelの現地法人を設立し、世界中から2,800人以上がDeelのメンバーとして参画しています。







