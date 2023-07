[株式会社アントラクト]

ブランドデビュー当初からVISUALを撮り続けているフォトグラファーRKとのコラボレーションや、100周年を迎えるDisneyの『アリス・イン・ワンダーランド』をテーマにした商品が登場







この度、細川雄太とCali Dewitt(カリ・デヴィット)が手掛けるブランド「(C)SAINT Mxxxxxx」2023Autumn / Winter Collection 第一弾を、2023年7月15日(土)より発売いたします。世界的に活躍し、ブランドデビュー当初より(C)SAINT MxxxxxxのVISUALを担当しているフォトグラファー「RK(アールケー)」とのコラボレーションや、2023春夏シーズン続きDisneyとのスペシャルなアイテムが登場します。

モノ造りにおいては、1st Collectionから変わらぬ姿勢で(C)SAINT Mxxxxxxの基盤となるリアルなヴィンテージ感を追及し、縫製から加工、仕上げに至るまでデザイナーの拘りが詰まったアイテムとなっております。

本アイテムは、全国の(C)SAINT Mxxxxxx正規取扱店舗にて販売されます。詳細は(C)SAINT Mxxxxxx Official Instagram及び取り扱い店舗の情報をご確認ください。



(C)SAINT Mxxxxxx × RK

RK氏のロゴに使用されている特徴的なフォントにフィーチャーしたTシャツを発売。





ITEM:RK_SS TEE/WITHOUTFEAR

COLOR:WHITE

PRICE:¥26,400 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



About RK

Instagram:https://www.instagram.com/rkrkrk/

Official HP:https://www.rkrkrk.tokyo/

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー「AFE TOKYO」の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約77万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。



Disney映画『ALICE IN WONDERLAND』とのスペシャルアイテム

2010年に公開されたDisney映画『ALICE IN WONDERLAND(アリス・イン・ワンダーランド)』との第二弾となるスペシャルアイテムを発表。映画の主演を務めたJohny Depp(ジョニー・デップ)演じる「マッド・ハッタ―」と映画のタイトルロゴを大胆にプリントしました。





ITEM:DSNY_SS TEE/MAD HATTER

COLOR:WHITE

PRICE:¥34,100 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



About『ALICE IN WONDERLAND』

全世界で愛され続けるルイス・キャロル原作「不思議の国のアリス」のその後を描いた新たなストーリーを、ディズニーが監督ティム・バートン×主演ジョニ―・デップで贈る最高のエンターテイメント。

19歳に成長したアリス(ミア・ワシコウスカ)は、パーティを抜け出し、白うさぎを追いかけて大きな穴に落ちてしまう。行き着いた先は<ワンダーランド>。そこでアリスは、マッドハッター(ジョニー・デップ)、白の女王(アン・ハサウェイ)、赤の女王(ヘレナ・ボナム=カーター)など、摩訶不思議な住人たちと出会う。マッドハッターは、アリスこそがワンダーランドの独裁者 赤の女王による支配を終わらせることのできる“救世主”だと信じていた。 いつの間にかワンダーランドの運命を背負ってしまったアリスは、赤の女王との戦いに巻き込まれていく―。



(C)SAINT Mxxxxxx

前シーズンより登場したナイロンバッグシリーズから新たにトートバッグがお目見え。糸から厳選し、作り上げられた丸胴のオリジナルボディを使用した(C)SAINT Mxxxxxxを象徴するTシャツたちは、ユニークなタッチで描かれたコミック風のグラフィックや、フロントに大きく施された「Saint」のプリントが印象的なデザインになっております。



ITEM:SS TEE/SKY

COLOR:BLACK

PRICE:¥30,800 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL/ XXXL



ITEM:SS TEE/S>N>T

COLOR:BLACK

PRICE:¥27,500 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:SS TEE/TIME IS ETRNL

COLOR:WHITE

PRICE:¥28,600 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:SS TEE/HEART SAINT

COLOR:WHITE

PRICE:¥23,100 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:BACKPACK M

COLOR:BLUE / BLACK

PRICE:¥38,500 (税込)



ITEM:BACKPACK L

COLOR:BLUE / BLACK

PRICE:¥42,900 (税込)



ITEM:MESSENGER M

COLOR:BLUE / BLACK

PRICE:¥46,200 (税込)



ITEM:MESSENGER L

COLOR:BLUE / BLACK

PRICE:¥49,500 (税込)



ITEM:TOTE M

COLOR:BLUE / BLACK

PRICE:¥46,200 (税込)



ITEM:TOTE L

COLOR:BLUE / BLACK

PRICE:¥51,700 (税込)



About (C)SAINT Mxxxxxx

Instagram:https://www.instagram.com/saint_mx6_official/

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド「READYMADE(レディメイド)」のデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動中のCali Dewitt(カリ・デヴィット)が手掛ける新たなコンセプトのブランド。リアルなヴィンテージを追及したモノ作りや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。

About 細川雄太

1982年生まれ、大阪府出身。2013年に「READYMADE(レディメイド)」のバッグを発表。そのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップ、マックスフィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げた。A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R)) や、Fear of God(フィア・オブ・ゴッド)、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH(オフホワイト c/o ヴァージル アブロー)といった数々のコラボレーションを実現。また、Travis Scott(トラビス・スコット)の衣装製作やアルバムジャケットデザインも手掛けるなど、活動は多岐にわたる。近年では、服飾だけにとどまらず、ファニチャーやアートの分野にも進出し反響を呼んでいる。2021年にはKaikai Kiki Galleryにて、初の個展を開催した。

About Cali Dewitt

Instagram:https://www.instagram.com/caramelbobby/

1973年カナダ生まれ。ロサンゼルスで育ち、現在拠点にマルチはL.Aを拠点とし、フォトグラファー、グラフィックデザイナー、ファッションデザイナー、レコードレーベル主宰など様々な顔を持つ。カニエ・ウェストのツアーグッズのデザインを手掛けたことはあまりにも有名である。国際的にアートを展開し、近年ではREADYMADE(レディメイド)、Kanye West(カニエ・ウェスト)、NEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)、Virgil Abloh(ヴァージル・アブロー)などのファッションブランドとのコラボレーションを精力的に行っている。2020年8月には東京・Gallery COMMONにて個展を開催した。



