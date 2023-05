[株式会社ノサカラボ]

レジェンド声優による贅沢な声の演技と音楽・効果音の生演奏による煌めく音の響きで耳福を味わう、プレミアムな音楽朗読体験。



山寺宏一、水島裕、田中敦子、津田健次郎、大塚明夫

豪華キャストによる夢の公演開催が決定!!!





ノサカラボ TASTE OF SOUND WAVE

Reading with Live music「シャーロック・ホームズ3」













人気演出家・野坂実を中心に世界中にある名作ミステリーを舞台で上演している「ノサカラボ」。

この度、2023年7月15日(土)~16日(日)に大手町三井ホールで、2年連続で大好評を博した音楽朗読劇「シャーロック・ホームズ」が新たに生まれ変わり ノサカラボ TASTE OF SOUND WAVE Reading with Live music「シャーロック・ホームズ3」となって開催されることになった。



ノサカラボのシャーロック・ホームズシリーズの第3弾も、名探偵シャーロック・ホームズに山寺宏一、相棒ジョン・H・ワトスンに水島裕という最高の名コンビはそのままに、

昨年、圧倒的な存在感を見せた大塚明夫と、今年は新たに人気実力ともに兼ね揃えた、田中敦子、津田健次郎という豪華なメンバーを迎え、ロンドンのベイカーストリートから始まる物語を熱く劇的にお届けする。



さらに、音楽家・山中惇史のテーマ曲や、内門卓也のオリジナル楽曲の生演奏に加え、

今回から新たに劇中で使用する効果音も劇場で生演奏にてお贈りいたします。

正に、TASTE OF SOUND WAVE に相応しい、究極の音を追求した空間を味わって欲しい。



TASTE OF SOUND WAVE Reading with Live music「シャーロック・ホームズ3」の開幕は見逃せない!!



<キャスト コメント>



山寺宏一





100年以上の時を経ても色褪せない面白さ!

まさに「ミステリー」「謎解き」の原点がここに!

あまりに名作過ぎて、前回までビビり気味でしたが、もう3回目です。

「日本でホームズ&ワトスンと言ったら俺達だぜ」と自分に言い聞かせ、水島先輩と頑張ります!

とにかく今回もゲストが素晴らしい!まんま攻殻機動隊SAC_2045チームじゃないですかー!

本番中に間違えて「少佐」「ダンナ」「おもしろ」って言わないよう気をつけまーす!





水島裕





今年もまた「山ちゃんシャーロック」とセリフのやり取りができるHappy Timeがやってきます。

そして、大塚明夫さん、田中敦子さん、津田健次郎さんというゲストの皆さんが、それぞれ3役をどう表現なさるのか?メチャクチャ楽しみです。

この5人のセリフと、生楽器の生演奏が、作品をどう高めあっていくのか?

あなたの目と耳と心で確かめてくださいね。





田中敦子





子供の頃から私の傍にはいつもミステリー小説がありました。

江戸川乱歩、横溝正史、アガサ・クリスティー…

そして近年では、シャーロック・ホームズを題材にした

海外ドラマの吹替にも長らく携わらせていただきました。

このたびこうして大好きな先輩方に囲まれて

大好きな作品の朗読劇に参加させていただけることは、

私の人生へのご褒美だと感謝しています。

全身全霊、心を込めて演じたいと思います。





津田健次郎





先輩方と生の舞台でご一緒出来るのがとても楽しみです。

どんな芝居が体験出来るのか、お客様より僕の方が楽しみにしてるのではないでしょうか(笑)。

良き朗読劇に出来るよう頑張ります。

楽しみにしていて下さい。





大塚明夫





またまたシャーロックホームズです。

どうなるのか、ワクワクします。

そしてもうひとつワクワクのタネが撒かれてます。

そう、我らが『少佐』こと田中敦子さんの参戦です。

今回は、裕さんを筆頭にだいぶ平均年齢が上がってますが大丈夫!

ココロはみんな子どもです(笑)



前回見逃した方も今回ご覧になればオッケーかも!



どうぞごゆるりとお楽しみください。







<公演概要>

■公演名:ノサカラボ TASTE OF SOUND WAVE

Reading with Live music「シャーロック・ホームズ3」



■演目:「シャーロック・ホームズの冒険」より『まだらの紐』、『ボスコム谷の惨劇』、「シャーロック・ホームズの思い出」より『マズグレーヴ家の儀式書』



<見どころ>

アーサー・コナン・ドイルの生み出した名探偵シャーロック・ホームズは、1887年にイギリスで初めて世に出ました。 作品は4つの長編小説と56の短編小説があります。

今回はその中の短編小説【シャーロック・ホームズの冒険】から『まだらの紐』『ボスコム谷の惨劇』、【シャーロック・ホームズの思い出】から『マズグレーヴ家の儀式書』という複雑な愛の物語にスポットを当てた3作品を上演する。



そして、山寺宏一、水島裕、田中敦子、津田健次郎、大塚明夫という、ここでしか見ることのできない豪華なメンバーと共に、シャーロック・ホームズの魅力を余すところなくお届け!





<出演者>

山寺宏一

水島裕

田中敦子

津田健次郎

大塚明夫



■公演日時:

2023年

7月15日(土)13時開演/17時半開演

7月16日(日)12時開演/16時半開演 全4回公演

※受付開始45分前、開場は開演の30分前



■公演会場:

大手町三井ホール

https://otemachi-hall.jp/

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F



■チケット料金:

特典付きチケット9,000円 /8,000円(税込、全席指定)/当日券8,500円



■チケット発売日:

・ノサカラボFC(Nosakalabo Mystery Club) 先行 受付期間:5月22日(月)18:00~5月28日(日)23:59

・ぴあ最速先行 受付期間:6月1日(木)18:00~6月4日(日)23:59

・プレイガイド先行 受付期間:6月6日(火)18:00~6月11日(日)23:59

・先着先行 受付期間:6月21日(水)18:00~6月23日(金)23:59

・一般販売 6月24日(土)10:00~





<チケット取り扱い>

●ノサカラボ会員先行 発売日:2023年5月22日(月)18:00~5月28日(日)23:59

(抽選)発売先:カンフェティ



●ぴあ最速先行(抽選) 発売日:2023年6月1日(木)18:00~6月4日(日)23:59

発売先:チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sherlock-holmes/



●プレイガイド先行(抽選) 発売日:2023年6月6日(火)18:00~6月11日(日)23:59

発売先:チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sherlock-holmes/

カンフェティ http://confetti-web.com/sherlock-03/



●先着先行(先着) 発売日:2023年6月21日(水)18:00~6月23日(金)23:59

発売先:チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sherlock-holmes/



●一般販売(先着) 発売日: 2023年6月24日(土)10:00~

発売先:カンフェティhttp://confetti-web.com/sherlock-03/

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/sherlock-holmes/ Pコード:519-554

イープラスhttps://eplus.jp/sherlock-holmes/

ローソンチケット https://l-tike.com/sherlock-holmes/ Pコード:34773





■ノサカラボ公式サイト

https://nosakalabo.jp/

※公演特設HP準備中



■公式Twitter https://twitter.com/nosakalabo?s=06



■ノサカラボFC(Nosakalabo Mystery Club) https://nosakalabo-mc.com/





■スタッフ

構成・演出:野坂実



原作:アーサー・コナン・ドイル脚本:保科由里子

音楽:山中惇史 内門卓也

音響効果:浦畑将



舞台監督:新井和幸

照明:田中徹(テイク・ワン)

音響:塚原康裕(アコルト)

美術:吉野章弘

衣裳:熊谷美幸

ヘアメイク:Chiaki

演出助手:石井咲江、竹中千菜津

映像撮影:EventBox合同会社



宣伝美術:デザイン太陽と雲

イラスト:YACHIYO KATSUYAMA

W E B :阿波谷鮎美

制作:鈴村千弘

アシスタントプロデューサー:北川翔子



プロデューサー:あきやまくみこ



協力:英国アンティーク博物館B A M鎌倉

サンライズプロモーション東京



企画・製作:(株)ノサカラボ





