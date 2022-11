[ピツニーボウズジャパン株式会社]





ピツニーボウズジャパン株式会社(本部:アメリカ コネチカット州 所在地:東京都品川区 代表者:田邉 卓也)は社会貢献活動として、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(理事長:湯浅 誠)に、ピツニーボウズの郵便料金計器 SendPro(R) Cを無償レンタル提供いたしました。



ピツニーボウズは、フォーチュン500社の90%以上の企業にテクノロジー、物流、金融サービスを提供している世界的な発送・郵送会社です。当社は「Do the right thing, the right way (正しい事を正しい方法で行う)」という企業価値を掲げ、地域社会において様々な貢献活動を積極的に行っています。



その取り組みの一環として、2022年9月6日より「全国こども食堂支援センター・むすびえ」にピツニーボウズ製 郵便料金計器 SendPro(R) Cを無償レンタル提供いたしました。当該団体は、2018年以来、日本全国のこども食堂をサポートし続けているNPO法人です。現在はフルリモートワークのスタイルを導入しており、東京オフィスから各拠点に向けて多くの郵便物を日々発送しています。その郵送作業の負担を少しでも軽減するべく、ピツニーボウズジャパンは今回の無償レンタル提供による支援を実施いたしました。



郵便物を機械に置くだけで最新の郵便料金を自動算出し、封筒に料金と消印を印字する郵便料金計器は、郵便発送業務を大幅に効率化するソリューションとして幅広い企業や自治体に導入されています。今回無償レンタル提供したSendPro(R) Cは、当社と「むすびえ」との協力関係を示す特別なコラボレーションスタンプが印字される設定となっています。



――――――――――――――――――

今回の提供を受けて 特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ コメント: 総務 六鹿篤美 様

当団体は日本全国でフルリモートワークのスタイルを取り入れています。リモートワークのスタッフ全員をサポートするために、東京オフィスから発送する郵便物が多く、郵送作業だけで丸1日かかってしまうこともありました。ピツニーボウズジャパン様からありがたいお申し出を受けて、SendPro(R) C を導入し、業務効率を大幅に改善することができました。郵便物の重量や料金を自動で計算し、郵便料金は後日引き落としされるので、スタッフが郵便局で支払う郵便料金の立て替えや精算の負担が減り、大変助かっています。ピツニーボウズジャパン様の支援に感謝しています。



ピツニーボウズジャパン株式会社 代表取締役社長 田邉卓也 コメント:

こども食堂の支援を通じて、「誰も取りこぼさない社会をつくる」というビジョンを掲げているむすびえの支援のあり方や活動に深く共感し、本業を通じた社会貢献として、弊社の主力製品である郵便料金計器SendPro(R) C を無償レンタル提供させて頂きました。子どもに関する様々な問題(貧困、孤食、居場所など)への対応のみならず、地域の多世代交流拠点としても、こども食堂が地域で果たす役割は大きく、全国で増え続けるこども食堂へのさらなる支援が求められています。当社が提供するソリューションでむすびえの活動運営をバックアップさせて頂きたいと思います。

――――――――――――――――――――



ピツニーボウズジャパンは、郵便と小包の発送業務を革新的な製品とソリューションで効率化する当社の特色を活かし、今後も社会の一助として貢献していきたいと考えています。





郵便料金計器とは

郵便料金計器とは、郵便局の承認を得て、封筒に郵便料金と消印を印字する機械です。定形・定形外サイズを問わず郵便物を機械に置くだけで最新の郵便料金を自動で算出し、正確な郵便料金を印字します。印字後の郵便物はそのままポストに投函できることから、郵便局の窓口に並ぶことも、面倒な差出表の作成も不要となり、郵便発送業務の効率化を図るソリューションとして、国内大手企業や全国の自治体等にも導入されています。

製品詳細はこちら:https://www.pitneybowes.com/jp/shipping-and-mailing/postage-meters.html









特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ について

「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」というビジョンを掲げて活動しています。こども食堂地域ネットワーク団体の立上げ・運営支援を行いこども食堂の普及を図るほか、企業や団体からの支援仲介や協働事業などを行っています。また、全国唯一の箇所数調査などの調査研究事業を通じて、こども食堂についての啓発、広報も実施しています。



ピツニーボウズについて

ピツニーボウズ(ニューヨーク証券取引所:PBI)は、フォーチュン500社の90%以上の企業にテクノロジー、物流、金融サービスを提供している世界的な発送・郵送会社です。世界中の中小企業、小売、企業、政府機関のお客様が、郵便物や小包を送る際の複雑さを解消するためにピツニーボウズを利用しています。詳細については、ピツニーボウズのホームページ(https://www.pitneybowes.com/jp)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-14:16)