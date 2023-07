[株式会社iUM]

8月6日までの新規会員登録で「TIFコラボ記念 製本10%OFFクーポン」を配布



株式会社iUM(東京都港区、代表取締役:藤川 大詩)が提供するオンライン型寄せ書きブック作成サービス「スゴヨセ」は、 2023年8月4日(金)~6日(日)の3日間開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2023 supported by にしたんクリニック」(以下TIF2023)の寄せ書きパートナーとして、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」さんへのスゴヨセ(寄せ書き)を手渡しする特別ステージを実施いたします。それに伴い、7月19日(水)~7月23(日)まで、「FRUITS ZIPPER」さんに届けたいメッセージを「スゴヨセ」上で募集いたします。また、8月6日(日)までの新規会員登録で、「スゴヨセ」を10%OFFでお使いいただけるクーポンを配布いたします。







2021年11月にサービスリリースした「スゴヨセ」は、オンラインで簡単に従来の色紙型よりもギフトとしての特別感が醸成できるブック型寄せ書きとして、約1年半で登録会員数3万5000人、サービス利用者数45万人を突破するなど、寄せ書きのニュースタンダードとなりました(2023年7月末時点)。



「スゴヨセ」は、寄せ書きの定番である送別会や結婚式だけでなく、好きなアイドルやタレントにファンメッセージを集めて贈る「推し活」アイテムとしても活用されています。実際に、TwitterやInstagram上でのファンコミュニティ内でメッセージを集め、推しの方への誕生日の贈り物として使われたケースも多くみられます。



推しブームがさらなる高まりを見せる中、幅広い推し活の場面で活用いただきたいと、2023年8月4日(金)~6日(日)の3日間開催されるTIF2023において、アイドルへの寄せ書きパートナーとしてファンとのつながりや想いを形にしていきます。6日午前中のステージの中で、アソビシステム所属のアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」さんへの募集した寄せ書きを製本して手渡しいたします。それに伴い、7月19日(水)~7月23(日)まで、「FRUITS ZIPPER」さんに届けたいメッセージを「スゴヨセ」上で募集いたします。寄せていただいたメッセージは、全てご本人に届く予定です。これを機会に、「FRUITS ZIPPER」さんへの愛や想いを思う存分お寄せください。



また、8月6日までの新規会員登録でお使いいただける製本10%OFFクーポンを配布いたします。手に持った時の重みや、ページをめくっていくワクワクを感じてもらえるブック型だからこそ実現するちょっとリッチな寄せ書きとして、ぜひ大切な方や応援したい方への想いを形にするギフトにご活用ください。



■「FRUITS ZIPPER」寄せ書き募集サイト:https://sugoyose.jp/2023tif_campaign





■「FRUITS ZIPPER」寄せ書き手渡しステージ概要

日時:8月6日(日)

場所:INFO CENTREステージ(無料)



■「FRUITS ZIPPER」プロフィール



アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」よりデビュー。「原宿から世界へ」をコンセプトに、

多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街"原宿"から「NEW KAWAII」を発信していく。



■「TOKYO IDOL FESTIVAL 2023 supported by にしたんクリニック」公演概要

公演名 :TOKYO IDOL FESTIVAL 2023 supported by にしたんクリニック

日程 :2023年8月4日(金)、5日(土)、6日(日)

会場 :お台場・青海周辺エリア

主催 :TOKYO IDOL PROJECT

URL :https://official.idolfes.com/

特別協賛:にしたんクリニック https://www.nishitanclinic.jp/



東京アイドルフェスティバル(TIF)とは?



2010年より毎年1回、開催している世界最大のアイドルフェスです。2019年に10周年を迎え、2020年はコロナ禍の中、初のフルオンラインフェスを実施。2021年は一部ステージを有観客とし、リアルとオンラインのハイブリット型で開催しました。そして2022年は、3年振りに会場全体を有観客にしての開催が実現。「TIFアイドル総選挙」などの新たな試みも実施しました。



■「TIFコラボ記念 製本10%OFFクーポン」概要

キャンペーンサイト記載のクーポンIDをコピーし、「スゴヨセ製本版/PDF版」ご決済時にクーポンIDをご入力いただくことで料金がお値引きされる仕組みとなります(クーポンの有効期限は2023年8月6日までとなります)。

※ キャンペーン内容や日程等は予告なく変更する可能性がございます。ご了承くださいませ。



■スゴヨセとは



スゴヨセは、オンラインで簡単・スピーディーに、気持ちを寄せ合い贈ることができる新しい寄せ書き作成ツールです。ブック型にすることで、従来の色紙型の寄せ書きよりもより特別感のある贈り物としてご活用いただけます。(ブック型での提供は当社が初のサービスとなります。)

対面不要で作成できるためwithコロナ時代の寄せ書きとして、お役に立てるサービスとなっております。送別シーズンのみならず、離れて暮らすご家族への贈り物や、好きなアイドルやタレントへの「推し活」での贈り物としてなどさまざまなご活用が可能です。デザインも性別やシーン・お好み別で豊富に取り揃えており、贈られる側だけでなく贈る側も楽しんでいただけるサービスとなっています。

2022年10月には、「色紙型」ではなく、「ブック型」を採用することで、贈り物(ギフト)としての特別感や温かみを維持してい点や、コロナ禍で離れて暮らす家族への贈り物や結婚式を実施しないカップルへのお祝い、また、同じイベントの参加者同士で思い出を共有する感想ブックなど、ユーザー発想による新たな活用法も広がっている点が評価され「グッドデザイン賞」を受賞いたしました。また、2023年2月に公開したスゴヨセスペシャルムービー「みんなの想いを一冊に」は、SNSでも泣いた、感動したとの声が上がり、アジア最大級の国際短編映画祭のブランデッドショーツにノミネートされました。

(グッドデザイン賞ウェブサイトでの紹介ページ:https://www.g-mark.org/award/describe/54423)



●サービスサイト

https://sugoyose.jp

●サービス提供開始日

2021年11月4日(木)~

●価格

WEB版:無料 ※閲覧期限は90日間

pdf版:550円(税込)~

製本版:1,980円(税込)~



■ 従来のオンライン型寄せ書きサービスと違う4つの特徴

1.「スゴく特別に。」

開発にあたりヒアリングを行ったところ、従来の寄せ書きは色紙型が多くその形状から「長年保存しているとメッセージ面が汚れる」「かさばるので処分してしまうこともある」等のデメリットを挙げる声がありました。「スゴヨセ」では思い出をいつまでも大切に保存できるように、データ版・製本版から選択でき、ともに業界初のブック型にてご提供。ブック型にすることにより保存性のみならず、ページをめくる楽しさや、その厚みによって贈り物としての”特別感”も醸成できます。



2.「スゴく楽しく。」

クリエイティブエージェンシーの株式会社kiCkの一事業部として生まれた当社ならではのこだわりを持って、制作しています。贈られる側だけでなく贈る側も満足して贈ることができるクオリティを担保し、あらゆる対象やシーンに対応できるバリエーションを設けました。デザインは約70種類以上、今後も人気イラストレーターやキャラクターとのコラボレーションデザインなど、随時多様なデザインが追加予定です。



3.「スゴく気軽に。」

贈りたい気持ちを応援したい思いから、無料にて提供を開始します。Webページでの制作の場合、閲覧期限が90日間に制限されるものの何人で使っても全デザイン無料でご利用頂けます。期限無制限にて贈りたい場合はPDFデータを、実物を贈りたい場合は製本してお届けする有料プランが利用可能です。



4.「スゴく簡単に。」

誰でも簡単に楽しく作成できるよう、ユーザビリティにこだわってサイトを設計しました。操作に慣れていない人にも直感的に触れていただけます。また、寄せ書きが苦手な人でも、質問に答えるだけで簡単に寄せ書きができる独自のシステムを搭載しております。



■株式会社iUMについて( 株式会社iUMコーポレートサイト )

株式会社iUMは、「ダイバーシティ&インクルージョン社会の実現」を目指し、個々が人生を楽しむきっかけをテクノロジーによってアシストする、日本発のウェルビーイング事業を展開しています。私たちは、心身と社会的な健康と幸福を意味するウェルビーイングの中でも、自助・互助・共助の価値に通じる日本発のウェルビーイングのあり方として「ハーモニック・ウェルビーイング」を掲げ、「PERSONAL=自分自身を受容れ楽しむ(自助)」、「RELATIONAL=互いに感謝し讃え合う(互助)」、「SOCIAL=互いに尊重し響き合う(共助)」、のそれぞれをアシストするプロダクト(サービス)を構想、展開しています。



