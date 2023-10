[竹尾]

TAKEO PAPER PRODUCTSは、「PEPET(ペペット)」全4種を10月13日(金)に発売いたします。









PEPET(ペペット)

紙をかさねると色が際立ち、 空気と影をはさんで紙が動く。

手ざわりはすべすべ、ふわふわ? 撫でると目が合う。紙の友達。

A pet that fits in your palm, born from the love of paper.















不思議な手ざわりと動きを楽しめる、紙から生まれた手乗りペット「PEPET」。

すくい上げるように手のひらに乗せて撫でると、まるで生きているように動きます。

紙にふれることで感じる温かさ、刺激される感性。整然と積み重ねられた紙の美しい佇まいや、層の色彩の魅力。「それらを楽しむ何かを作りたい」という思いから生まれました。





「PEPET」は 1 匹あたり大小 400 枚余りの円でできています。 大きさの違う円を交互に重ねると、紙と紙の間に空間ができ、不思議な動きをもたらします。 また、その空間に影が落ちることでコントラストが生まれ、断面の色が際立ちます。





大きさや形、紙の厚さなど試行錯誤を重ね、完成した「PEPET」。 洋ナシのようなシルエットは手ざわりと動きを最大限に楽しめる形です。紙は緻密で柔らかい肌触りのファインペーパー《NTラシャ》を使用。120色もの豊富な色からそれぞれの組み合わせを厳選しました。





発売日:2023年10月13日(金)

単価: PEPET ダンデル、スカイ、トロピコ、グアバ 各19,800円(税込)



*紙わざ大賞・大賞受賞作品「Pe-PET」をオリジナルとして商品化いたしました。

*作品・商品は、著作権・産業財産権として保護されています。



見本帖本店展示「TAKEO PAPER PRODUCTS: EXHIBIT+STORE 2023」にて発売いたします。

本展示では「PEPET」の誕生までのストーリーをご覧いただける他、実際に触れることができるコーナーをご用意しております。ぜひ、不思議な手ざわりと動きを体感してみてください!







「TAKEO PAPER PRODUCTS: EXHIBIT+STORE 2023」

会期:2023年10月13日(金)―22日(金)11:00-19:30(最終受付 19:00)

*最終日 11:00-16:00(最終受付 15:30)

会場:株式会社竹尾 見本帖本店2F 東京都千代田区神田錦町3-18-3

入場:事前予約制・無料 ※ArtStickerにてご予約ください。

https://artsticker.page.link/TAKEO_PAPER_PRODUCTS_web



※展示会の情報は随時、TAKEO PAPER PRODUCTS 公式Instagramで配信予定です。

https://www.instagram.com/takeopaper_products/



ご来場おまちしております。



