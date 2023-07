[A'alda Japan 株式会社]

A’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)は、「A’alda Japanグループ動物病院」である「DCC動物病院」のリニューアル第一号店が浜松三方原に決定したことをお知らせいたします。





A’aldaは、「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurposeに、国内外において動物病院事業をはじめとする各種ペット関連事業(ヘルスケア事業・ライフスタイル事業)を展開しております。



2023年6月5日に「株式会社ワンヘルスコーポレーションが運営する動物病院の名称変更に関するお知らせ」(https://aalda.com/ja/news/202306051917/) をリリースいたしましたが、名称変更に伴い店舗の外観や内装、備品、スタッフのユニフォーム等を含めた店舗全体のリニューアル計画を進めております。

その第一号店として、現在運営している33病院のうち「浜松三方原」が最初の店舗に決定したことをお知らせいたします。

これまで本間獣医科医院として長く運営を続けてきた浜松三方原は、この度新しく「DCC動物病院 浜松三方原」として生まれ変わり、より一層飼い主とペットにとってご満足いただける獣医療の提供を目指し、サービス向上に努めてまいります。









現在の本間獣医科医院 浜松三方原病院(リニューアル前)





<DCC動物病院 浜松三方原院長 廻谷宏治のメッセージ>

この度、ワンヘルスコーポレーショングループの数ある病院の中からDCCブランドの日本第一号店となる事に非常に大きな期待と同時に、飼い主の皆様と全社スタッフへ前向きな責任感を感じています。

社会情勢や個々の環境による獣医療サービスの変化に応じ、我々自身も常に受け入れ進化し続けなければと考えています。

今回の名称変更についても、当院がより良い動物病院へと進化し、飼い主様の「安心感」「満足感」へ繋がりそれが私達の「達成感」になる、という第一の目標点として設定してプロジェクトと向き合っています。



一方で獣医師として誠実にペットと飼い主様に向き合う、という不変的なマインドもスタッフと共有し続けているため、リニューアルオープンに向け院内の雰囲気の良さや表情の変化も現れており、来院される方々に期待していただけることを感じ始めています。

また、リニューアルオープン当日までに必要不可欠となるスタッフとのコミュニケーションの更なる強化を図ったり、グループ内の獣医師の方々へもアドバイスを求めながら、獣医療サービスの充実に繋げられている心強さもあります。



グループ内の一員として、全体で作り上げる「DCCブランド」に何が出来るか?

自問自答と皆様との対話を大事にして、進化し深化が出来るよう行動していきたいと思います。



<DCC動物病院 浜松三方原院長 廻谷宏治の略歴>

酪農学園大学卒業後、静岡県内動物病院で2年間の臨床経験を経て、平成13年に本間獣医科医院へ勤務医として従事。

同時に浜松三方原病院の分院長として20年以上にわたり、常に飼い主様の目線に立ち外科手術から予防医療まで対応し、地域との信頼を大事にし、今回のDCC動物病院へのリニューアルプロジェクトに参画中。





DCC動物病院が目指すのは日本と世界の獣医療の変革です。

先進的な設備と熟練した医師によるグローバルスタンダードの獣医療を提供する総合病院として、ペットとの生活をより良いものにするために、最高の技術とサービスを提供いたします。

リニューアル第一号店である浜松三方原病院を皮切りに、全国各地にDCC動物病院を展開していくことで、どこにいても質の高い獣医療を受けられる環境を整え、Purposeとして掲げている「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」ことを実現していきます。





■A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■会社概要

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



■ 報道関係者お問い合せ先

A’ALDA Pte. Ltd,. 広報室お問い合わせフォーム:https://aalda.com/contact/



