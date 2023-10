[株式会社みんがく]

「生成AI×教育活用」に詳しい佐藤雄太氏(株式会社みんがく・代表)を新たに理事に迎える



一般社団法人JRADEC(日本教育デジタルコンテンツ研究協会)に、教育現場において正しくAIを活用することを推進する新しい組織「教育現場AI活用推進機構(AIUEO;AI Usage for Education Organization)」の設立を発表しました。また、当機構の担当理事として、株式会社みんがく(本社:東京都目黒区)の代表取締役、佐藤雄太氏が一般社団法人JRADECの理事に就任したことをお知らせいたします。





日本の教育におけるデジタル機器を利用した教育指導コンテンツおよびそのシステムの研究を行う、一般社団法人JRADEC(日本教育デジタルコンテンツ研究協会・理事長 大沢守・兵庫県加古川市)は、教育現場において正しくAIを活用することを目的に、新しい組織「教育現場AI活用推進機構(AI Usage for Education Organization、通称:AIUEO)」の設立を発表いたしました。



また、本機構の立ち上げに際し、教育×生成AIをテーマにした教育サービスのプラットフォーム開発を手掛ける株式会社みんがく(本社:東京都目黒区)の代表取締役、佐藤雄太氏が一般社団法人JRADECの理事に就任いたしました。佐藤氏の就任は、教育デジタルコンテンツの研究と普及、そしてAI技術の教育現場での活用を更に推進していくための強固な体制を築くものと期待されています。



教育現場AI活用推進機構(AI Usage for Education Organization、通称:AIUEO)





教育現場AI活用推進機構は、教育の質を向上させるためのAI技術の活用と推進を目指して設立された組織です。AIがもたらす可能性を最大限に活用し、教育現場における効果的な学習支援や教材開発、学習データの解析など、多岐にわたるプロジェクトを進行しています。

当機構は、生成AIと教育の融合の実現を目指し、実際の教育現場での問題解決の一助を担うことを目的としています。また、教育関係者や技術者、企業との連携を強化し、共同での研究開発や取り組みを推進しています。

教育現場におけるAIの有効活用は、学習者一人ひとりのニーズに合わせた学習経験を提供するための鍵となります。AIUEOはその実現のためのサポートを行い、次世代の教育改革に貢献することを目指しています。

「AIUEO」では、AIリテラシー教育、学校特化のChatGPT研修、生成AIを活用した教育アイデアコンテスト開催などの多岐にわたるプログラムを展開してまいります。



※なお、英訳の頭文字を取ると、「AIUEO(あいうえお)」となり、呼びやすく、覚えやすい名称とすることにしました。教育現場での生成AI活用は、まだまだ始まったばかり。その意味でも、新たな船出の出発点として、学びのスタート地点「あいうえお」に立ったばかりという姿勢で学びを進めていきたいという想いも込めました。



一般社団法人JRADEC(日本教育デジタルコンテンツ研究協会)





日本の教育におけるデジタル機器を利用した教育指導コンテンツおよびそのシステムの研究を行っています。これらの研究結果を公開し、そのコンテンツの特徴に基づいて資格認定を進めることで、日本の教育の高度化と人材育成への大きな貢献を目指しております。

また、デジタルコンテンツの開発と活用に努める優良な民間教育機関、各種団体、法人を認定し、顧客がサービスを選択する際の指標として提供しています。







理事就任のご挨拶





このたび、教育現場AI活用推進機構の理事としての役職を拝命いたしました佐藤雄太と申します。心よりの感謝とともに、深い謙虚の心でこの大役を受ける決意を新たにしております。

教育の分野におけるAIの可能性は無限大です。それは、単に効率化や自動化を追求するだけではなく、個々の生徒や学生のニーズに応じたカスタマイズされた教育、新たな学びのスタイルの実現、そして未来の教育者へのサポートとしての役割も果たしていくものと確信しています。

私の目標は、この機構とともに、教育現場におけるAIの正しい理解と適切な活用を促進し、全ての学び手にとって最高の教育環境を実現することです。そのための取り組みや研究、実証実験を通じて、日本の教育がさらに革新的なものとなるよう努力してまいります。

最後に、皆様のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。新しい時代の教育の実現に向けて、共に歩んでいくことを願っております。



佐藤雄太氏の主な経歴





予備校での勤務を経て、10年以上に渡り、自ら学習塾を経営。全国規模のフランチャイズ塾の最優秀オーナーを5年連続受賞。

その後、テクノロジーの力で教育現場の課題と向き合う株式会社みんがくを創業。オンライン自習室・家庭学習クラウドなどEdTechサービス「みんがく」を開発し、日本E-Learning大賞(特別部門賞)やAisa EdTech Summit(金賞)を受賞。

ChatGPTの登場により、AI教育活用の可能性にいち早く魅せられ、教育業界トップクラスのスピードでChatGPTを組み込んだサービスをリリース。その他、教育機関向けChatGPT活用研修や、東京学芸大学と共同研究など「生成AI×教育」をテーマに幅広く活動。その他、学習塾と教育サービスをつなぐ一括資料請求サイト「エデュマッチ」の運営も手掛ける。



■本件に関するお問い合わせ

株式会社みんがく

担当 佐藤

MAIL: info@mingaku.net



