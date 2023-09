[株式会社TTIME]

使用済みのペットボトルや繊維くずをリサイクルしたエシカルな素材を採用



株式会社TTIME(本社:東京都渋谷区)は、エシカル素材を採用したアイウェアブランド「jugaad14(ジュガードフォーティーン)」より、ブランドロゴキャップをリリースいたします。

公式オンラインストア:https://jugaad14.com/







2020年にデビューした「jugaad14」 は初年度1万本売り上げたアイウェアブランド。

これまで、ウェリントン型の「OCEAN(オーシャン)」、クラウンパントフレームをベースにした再構築モデル「HORIZON(ホライゾン)」に加え、今年Newモデルとして、ボストン型の「RIPPLE (リップルクリア)」を展開しており、この度初となるブランドロゴキャップ「COAST CAP(コーストキャップ)」をリリースいたします。



COAST CAP





前面にブランド刺繍をあしらい、シンプルでありながらもアクセントの効いたロゴキャップ。

つばを若干長く、奥行きを出し、傾斜角度をつけることで日差しを遮りながらもシャープな印象に。

生地裏にメッシュ芯を使用しているため軽量感がありながらも張りのあるシルエットを保ち、アクティブシーンのみならず、普段のスタイリングに合わせて様々なシーンでお使いいただけます。







COAST CAP/black

https://jugaad14.com/items/64f57d58700833002ac43139



<商品詳細>

PRICE:¥5,940(税込)

COLOR:black

SIZE:Free 高さ 12cm/頭周り 56~60cm/つば 7cm



<material>

リサイクルポリエステルECOPET(R)

使用済みのペットボトルや繊維くずをリサイクルしたポリエステル繊維”ECOPET”を使用したTC素材です。

適度なハリがあり、綿100%の生地と比較するとポリエステルが含まれることで皺になりにくく乾きやすいという特徴があります。環境にやさしい自然環境配慮型素材です。



jugaad14について





jugaad14(ジュガードフォーティーン)の名前の由来は、 ヒンディー語で「革新的な問題解決の方法」という意味を表す「jugaad」、つまり、限られた資源の中でもアイデアを働かせて新しいモノを想像し、解決方法を見つけるということを意味しています。「14」はSDGs(持続可能な開発目標)にある14項、「海の豊かさを守ろう」からつけられました。

jugaad14は、革新的なアイディアで新たな価値を想像し、生み出していくようにと想いが込められたブランドです。

また、ジュガードには、"Keep it simple "という考えがあります。それは、過剰な機能を持たせることなく、シンプルに目的を果たすこと。jugaad14のデザインもこの”keep it simple"のエッセンスが取り入れられており、 金属素材は一切使用せず、エシカルな素材で美しく、合理的なものづくりを体現しています。





【Brand Concept】

fits everything with your life. 日常に溶け込むアイウェア。

私達が目指すのは、多様性の現代においてシーンを選ばずコーディネートできるファッションアイウェア。 モダンであり、クラシカルな装い。時代を超えたボーダレスなデザイン、環境に配慮されたモノづくりで洗練されたスタイルを提案します。









・公式オンラインショップ :https://jugaad14.com/

・公式Instagram :https://www.instagram.com/jugaad14_official/



株式会社TTIME https://t-time.jp/

2019年6月に設立した株式会社TTIME。EC事業、コンサルティング等を行う傍ら、「elegancese」や「YUQRI」など オリジナルブランドの運営を行っています。今の時代にこそ必要な、ファッショナブルかつサスティナブルなアイテムにこだわり展開していきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/09-21:40)