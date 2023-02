[株式会社プラスアート]

世界中で人気を誇る漫画家・いがらしゆみこと現代アーティストの合同企画展を+ART GALLERYにて2023年2月13日(月)より開催。希少な原画展や現代アーティストらとコラボしたアート作品を販売!



アートを楽しむをテーマに事業を展開する株式会社プラスアート(英語表記:plus art co.,ltd、 所在地:東京都渋谷区、代表:新田卓)は、国内外を中心に企画展を展開するSTA株式会社(所在地:東京都北区、代表:神田修)とWEBサイト開発や企画デザイン、ジェラート製造販売やタレントプロデュースなどの事業を展開する株式会社MONSTAR design(本社:北海道札幌市、代表取締役:加藤 学)と共に現代アート展「いがらしゆみこの世界 インスピレーション展 with キャロラインちゃん 55th Aniversary」を渋谷スクランブルスクエア14F・+ART GALLERYで開催することをお知らせします。









■「いがらしゆみこの世界」とは

「いがらしゆみこの世界」は漫画家・いがらしゆみこ先生の新たな作品から過去の名作までを、様々な形で発信していくプロジェクトです。彼女の素晴らしい作品を後世に残して行きたいという思いからスタートした、MONSTAR designが手掛けるプロジェクトです。



貴重な原画を多数掲載した「いがらしゆみこの世界」公式サイトを公開中。

http://igarashiyumiko.jp





■「いがらしゆみこの世界 インスピレーション展 with キャロラインちゃん 55th Aniversary」のみどころをご紹介!



1.いがらしゆみこの原画の展示・販売







いがらしゆみこの画業55周年を記念し、貴重な原画を展示・限定販売致します。『キャンディキャンディ』『ジョージィ!』などが世界各国でアニメ放映や漫画展開されるなど一世を風靡した「いがらしゆみこ先生」の原画をリアルで目にする機会をご提供いたします。(一部抽選販売を予定)





2.いがらしゆみことの特別コラボ作品の展示・販売・体験できる





芸能関連の撮影に美術、衣装、メイドカフェ、写真スタジオなどのプロデュースを手がける「キャロラインちゃん」がいがらしゆみこの世界観を表現した特設ブースと作品を発表。そのほかにも、世界で活躍する芸術家・丸山純奈とのコラボ作品を展開。今回のコラボに合わせていがらしゆみこに書き下ろした限定コラボ原画も+ART GALLERY内に展開予定です。



ぜひ「#いがらしゆみこ」でSNSで映え写真を投稿してください!(運営事務局がサーチしに行きます!)





3.日本の新進気鋭の現代アーティストとのコラボレーション作品の展開

漫画家・いがらしゆみこの画業55周年の記念企画として、数々の名作の原画だけでなく、現代で活躍するアーティストが独自の表現を軸に、いがらしゆみこにインスパイアされた作品を展示・販売いたします。



<参加アーティスト一覧>

いがらしゆみこ/あおきさとこ /OLI /kirari /キャロラインちゃん/ゴトウダイ/砂糖みかく/サワダモコ/杉本憲一/寺野葉/糖衣 華/中津川翔太/neuronoa/林ホノカ/細川成美 / ベロニカ都登/丸山純奈/横田紗礼









■いがらしゆみこの世界 インスピレーション展 with キャロラインちゃん 55th Aniversary

日程:2023年2月13日(月)~2023年2月26日(日)

会場:+ART GALLERY(150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 14F )

主催:株式会社プラスアート / STA株式会社 / 株式会社MONSTAR design

・+ART ONLINE STORE:https://pls-art-shop.com/

・いがらしゆみこ特設サイト:https://store.igarashiyumiko.jp/



2月16日/2月18日にはレセプションパーティを企画しております。

+ART ONLINE SHOP会員ほか、関係者をご招待予定です。

ご希望の方は会員登録をお願いいたします。



【いがらしゆみこプロフィール】





1950年8月26日生まれ。北海道旭川市出身。現在、北海道札幌市在住。



北海道札幌旭丘高等学校在学中に上京し潤徳女子高等学校に編入・卒業。1968年に『りぼん』増刊号(集英社)に掲載された『白い鮫のいる島』でデビュー。その後『なかよし』(講談社)専属作家として活動。代表作「キャンディ・キャンディ」は1977年度の『第1回講談社漫画賞少女部門』を受賞。幼年誌で執筆後は、レディースコミック誌や女性誌などで活動の幅を広げる。2018年、デビュー50周年を記念して『エレクトラ!~罪深き聖女たち』を「女性自身」(光文社)に連載。

2005年から札幌市東区の成人式パンフレットに毎年イラストを提供。2012年より北海道共同募金会「赤い羽根共同募金」の活動主旨に賛同し『赤い羽根サポーター』としての活動を開始。まんがの力で福祉に貢献している。

また、2016年から始まった道と札幌市が共催する漫画コンテスト「北のまんが大賞」の審査員や、道内の大学・専門学校の講師を務めるなど、現在は北海道で地域に根付いた活動を行っている。

また、近年は自身初のアート作品(キャンバス作品)を発表し、2022年には国内最大級の国際的なアートフェアである「アートフェアTOKYO 2022」にも作品を出展している。





■+ART GALLERY





+ART GALLERYは、日本全国の商業施設/百貨店などで展開するPOP UP GALLERYです。昨年、2021年3月1日より6ヶ月間オープンし、水戸部七絵ら現代作家だけなく、他業種では藍にいななどをキャスティングした展示会などさまざまな角度からアートを体感する企画を約10企画を行いました。開放的で入りやすさを重視した当ギャラリーでは、アーティスト・コレクター発掘/育成を目的として、自社だけではなくさまざまな業態の方々とコラボレーションをしながら展示即売会の企画・制作を行って参ります。





■株式会社プラスアート



HP URL:https://pls-art.com/

SHOP :https://pls-art-shop.com/

Instagram :https://www.instagram.com/plsart.inc/

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア14F

設立:2020年9月

代表取締役:新田卓



株式会社プラスアートでは、ARTに秘められたパワーや影響力を信じ、世の中のあらゆるコト・モノ・ヒトに+ARTすることで、クリエイティブな社会課題解決に挑戦します。クリエイターと公的機関・企業など都のエコシステムを構築しながら、展示会支援やプロモーション支援などを行っております。



■STA株式会社





代表者:神田修

設立:2022年10月

事業内容:アーティストマネージメント、企画プロデュース、海外展開支援





■株式会社MONSTAR design





所在地:札幌市西区二十四軒二条4丁目5-29

代表者:加藤学

設立:2011年11月

URL:https://mon-star.net/

事業内容:企画・デザイン・マネージメント





【作品/展示に関するお問い合わせ先】

株式会社プラスアート 企画部

お問い合わせ先:staff@pls-art.com / 070 - 3540 - 2511



