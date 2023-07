[500 Global]

各成長ステージを超えてスタートアップにリソース、メンタリング、コラボレーションを提供することを目的とした新しい3種のプログラムを実施







東京(日本)、2023年7月5日 - シリコンバレーを拠点とするマルチステージ・ベンチャー・キャピタルである500 Globalは本日、愛知県との契約を更新したことを発表しました。これにより、あらゆるステージのスタートアップの成長と発展の促進を目的とした愛知県のプロジェクト「Accelerate Aichi by 500 Global」が進化し、3年目に突入します。このプロジェクトは、500 Globalが愛知県における企業の成長とイノベーションに引き続き貢献することを意味しており、両組織が愛知県のスタートアップ・エコシステムの構築を支援するというビジョンを共有していることを表しています。



この度、提携関係が更新されたことにより、「Seed Bootcamp(シード・ブートキャンプ)」、「Landing Pad (ランディング・パッド)」、「Corporate Innovation Program(コーポレート・イノベーション・プログラム)」の3つのプログラムが推進されることとなります。これらのプログラムは、愛知県を中心とした国内のスタートアップの成長と海外展開への準備支援、質の高いグローバル・スタートアップを呼び込んで日本での事業拡大戦略を支援することに加え、オープンなビジネスおよびイノベーション文化の構築への貢献、愛知県のスタートアップ・エコシステムの発展の活性化を目的としており、意欲的な起業家や定評のあるイノベーターに有益なリソース、メンタリング、コラボレーションの機会を提供するなど、アーリーステージのベンチャーから拡大中の企業まであらゆるステージにあるスタートアップのニーズに応えます。



500 Globalのマネージング・パートナー、トニー・ワンは次のように述べています。「Accelerate Aichi by 500 Global を継続して委託いただけることを嬉しく思います。愛知県は、活気あるスタートアップ・エコシステムの構築に熱心に取り組んでおり、それを強みとしていることを示してきました。弊社は質の高いスタートアップを誘致して育てることにより、引き続き同県の成長をしっかりと支援してまいります。『Accelerate Aichi by 500 Global』を通じて機会を提供することで、将来の投資と継続的なイノベーションの道が切り開かれ、愛知県はあらゆるステージのスタートアップが創業して成功を収めることができる重要拠点としての地位を確立することになると確信しています。」



2020年に内閣府(https://www.aichi-startup.jp/about/)から「スタートアップ・エコシステム グローバル拠点都市」に認定された愛知県は、スタートアップの創出と県内企業のイノベーションの促進に取り組むためのミッションドリブンなプロジェクトを実施していると私たちは考えています。500 Globalは、「Accelerate Aichi by 500 Global」を通じて、愛知県のスタートアップ・エコシステムの構築に継続的に貢献しています。



このプロジェクトで推進される次の3つのプログラムは、グローバル・エコシステムの構築に向けた取り組みの一環として、500 Globalが世界中で構想、考案、実施し、成功を収めてきたものです。



(1) Seed Bootcamp(シード・ブートキャンプ):愛知県を中心とした国内15社程度のシード・アーリー期のスタートアップ(BtoBビジネスが好ましい) を対象に、海外展開に必要なスキルと知識の習得を目的として対面で行われる5日間のブートキャンプです。カリキュラムにはスタートアップの成長に不可欠なさまざまな領域が含まれており、顧客の発見と獲得、法人向けの営業や売り込みなど、内容の濃いトピックを取り上げ、スタートアップが世界中の顧客を引き付けるための基礎を築きます。ブートキャンプ後には、7週間の総合的なポスト・プログラム・サポートフェーズ(主にオンライン実施)が設けられており、これには継続的なメンタリング、地域交流イベントへの特別招待、企業とのマッチングの機会の提供が含まれています。



<プログラムタイムライン>

・プログラム:2023年8月28日~9月1日(5日間、愛知県内でオフライン実施)

・ポストプログラム:2023年9月4日~10月20日(7週間、主にオンラインで実施)



<応募方法>

・2023年8月4日までにお申し込みください

https://500.co/accelerators/accelerate-aichi#seed-bootcamp



(2) Landing Pad(ランディング・パッド):グロース期の海外のスタートアップ(15社以上)を対象に、日本におけるビジネスチャンスを発掘し、成長の原動力を確立、拡大できるよう支援することを目的とした8週間のプログラムです。このプログラムは2つのフェーズに分かれており、第2フェーズの最初には有力な業界関係者、エコシステム・パートナー、企業エグゼクティブといった選り抜きのオーディエンスを集めてデモデイを開催し、参加スタートアップとその革新的なソリューションを紹介します。



(3) Corporate Innovation Program(コーポレート・イノベーション・プログラム):愛知県に拠点を置く企業向けに特別にデザインされた包括的なセッションシリーズ。スタートアップ企業とのコラボレーションによるオープンイノベーション活動の促進を主な目的とし、既存企業とスタートアップ企業との有意義なパートナーシップとシナジーを促進します。 興味のある方は、以下のフォームに登録し、最新の詳細情報を入手することができます:https://500.co/accelerators/accelerate-aichi/corporate-innovation-program-apply



「Accelerate Aichi by 500 Global」、「Seed Bootcamp」、「Landing Pad」、「Corporate Innovation Program」の詳細については、次のリンクをご参照ください。https://500.co/accelerators/accelerate-aichi

Accelerate Aichi by 500 Globalに関する詳細は、accelerateaichi@500.co へご連絡ください。



<500 Globalについて>

500 Globalは、運用資産25億ドルのマルチステージ・ベンチャー・キャピタルで、急成長するテクノロジー企業を設立する創業者に投資しています。私たちは、テクノロジー、イノベーション、そして資本が長期的な価値を引き出し、経済成長を牽引することができる市場に焦点を当てています。また、主要なステークホルダーと密接に連携し、起業家のエコシステムをサポートする最適な方法について政府や企業に助言することで、ベンチャー企業の成長を支援しています。500 Globalは、80か国以上で事業を展開する2,800社以上の企業の創業者5,000人以上を支援してきました。これまでに投資した会社は、評価額10億ドル以上の企業45社以上、評価額1億ドル以上の企業150社以上(未上場、上場、イグジット企業を含む)におよびます。190人以上のチームメンバーが世界25か国以上に在住し、世界有数のテクノロジー企業の起業家、投資家、経営者としての経験を生かしています。



当プログラムに関するお問い合わせ:

500 Global 担当:真島(まじま)メール:accelerateaichi@500.co



報道機関からのお問い合わせ:

500 Global 広報事務局 メール:500jp@redhill.asia



本プレスリリースは、一般的な情報提供のみを目的としています。500 GLOBAL と愛知県は独立した第三者機関です。 両社は本プレスリリースに含まれる情報が正確かつ最新であることを保証するために合理的な措置を講じていますが、いかなる誤謬または脱落についても責任を負うものではありません。本プレスリリースの内容および第三者リンクに依拠することによって生じる特定の結果について、いかなる表明をするものではありません。 本プレスリリースの内容は、いかなる場合においても、投資アドバイスとして解釈されるべきものではありません。本プレスリリースに記載されたいかなる内容または情報も、本プレスリリースに記載されたいかなる当事者の有価証券の売買の申込みまたはその助言として解釈されるべきものではありません。本プレスリリースに記載された全ての見解及び意見は、当該当事者自身のものです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-21:40)