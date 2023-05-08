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韓国のゴールデングローブ賞とも呼ばれる『百想芸術大賞』にて大賞を受賞したパク・ウンビン、1st FAN PARTY in JAPANを5月26日に開催！チケット絶賛発売中！

［WORLD ENTERTAINMENT合同会社］



Netflixにて10週間連続でTop3を記録した韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の主人公俳優のパク・ウンビンが『第59回百想芸術大賞』にて大賞を受賞した。
『百想芸術大賞』は韓国のゴールデングローブ賞と呼ばれることもある。

そんなパク・ウンビンは先日、日本オフィシャルファンクラブオープンした。
オープンを記念し『PARK EUN-BIN OFFICIAL FANCLUB“BINGO” 1st FAN PARTY in JAPAN』の開催が決定しており、このファンミーティングは、ファンクラブオープン記念はもちろん、大賞を受賞後、初となる日本訪問となり、ファンにとってはさらなる記念すべき日になること間違いない。

公演チケット絶賛発売中！
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=684958

■パク・ウンビン日本公式ファンクラブ
https://park-eunbin.jp/

■日本公式Twitter
https://mobile.twitter.com/park_eunbin_jp

■公演概要■
【公演名】
PARK EUN-BIN OFFICIAL FANCLUB "BINGO" 1st FAN PARTY in JAPAN <EUN-BIN NOTE: HI BINGO>


【公演日時】
2023.5.26(金)　 開場 17:30 / 開演 18:30
一般 全席指定 ￥12,100 （税込）
※未就学児童入場不可

【会場】
東京国際フォーラム ホールA
東京都千代田区丸の内３丁目５−１ https://www.t-i-forum.co.jp/

【主催】
NAMOOACTORS / WARNER MUSIC KOREA / WORLD ENTERTAINMENT

【制作】
avex entertainment

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）

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