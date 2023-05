[WORLD ENTERTAINMENT合同会社]





Netflixにて10週間連続でTop3を記録した韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の主人公俳優のパク・ウンビンが『第59回百想芸術大賞』にて大賞を受賞した。

『百想芸術大賞』は韓国のゴールデングローブ賞と呼ばれることもある。



そんなパク・ウンビンは先日、日本オフィシャルファンクラブオープンした。

オープンを記念し『PARK EUN-BIN OFFICIAL FANCLUB“BINGO” 1st FAN PARTY in JAPAN』の開催が決定しており、このファンミーティングは、ファンクラブオープン記念はもちろん、大賞を受賞後、初となる日本訪問となり、ファンにとってはさらなる記念すべき日になること間違いない。



■公演概要■

【公演名】

PARK EUN-BIN OFFICIAL FANCLUB "BINGO" 1st FAN PARTY in JAPAN <EUN-BIN NOTE: HI BINGO>





【公演日時】

2023.5.26(金) 開場 17:30 / 開演 18:30

一般 全席指定 ¥12,100 (税込)

※未就学児童入場不可



【会場】

東京国際フォーラム ホールA

東京都千代田区丸の内3丁目5−1 https://www.t-i-forum.co.jp/



【主催】

NAMOOACTORS / WARNER MUSIC KOREA / WORLD ENTERTAINMENT



【制作】

avex entertainment



