今年度のワールドジンアワードで世界一の栄冠に輝いたクラフトジン【MAWSIM】を、中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023 にて提供いたいます。





株式会社サンウエスパ(岐阜県岐阜市、代表取締役社長:原有匡)が運営するクラフトジン【MAWSIM】は、岐阜県中津川市で行われる「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023(9月23日、9月24日開催)」に協賛出店することをお知らせいたします。



MAWSIMとは







MAWSIMとは、侵略的外来水草「ホテイアオイ」由来バイオエタノールのアウトプットのひとつとして生まれた、カンボジアの豊かなスパイスやハーブ、フレッシュフルーツをふんだんに用いたクラフトジンです。そのテイストは幅広く評価され、今年度のワールドジンアワードでは世界一の栄冠に輝きました。

中津川 THE SOLAR BUDOKAN とは、環境省主催の「第10回グッドライフアワード」にて共に環境大臣賞を受賞したことがご縁となり、今回出店することになりました。



今回の出店では、このクラフトジン【MAWSIM GIN】によるカクテル及びオンザロックを提供いたします。

ご来場をお待ちしております。



◼️出店内容

ドリンク提供

・MAWSIM GIN SPICES & HERBS ジンソニック(ジン×トニックウォーター×炭酸水)

・MAWSIM GIN TROPICAL CITRUS ジンソニック(ジン×トニックウォーター×炭酸水)

・MAWSIM GIN SPICES & HERBS オンザロック(ジン×氷)

・MAWSIM GIN TROPICAL CITRUS オンザロック(ジン×氷)

※ドリンク種類は当日に変更される場合があります。

※提供日時:9/23 及び 9/24 9:00~21:00



◼️店舗外観(イメージ)





中津川 THE SOLAR BUDOKANとは







太陽光から生まれた電気で運営する、ソーラーロックフェスティバルです。

会期:9月23日(土)・ 24日(日)

会場:岐阜県中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川1683-797)

主催:中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会/ワイズコネクション / 中央物産

公式ホームページ:http://solarbudokan.com/2023/

チケット販売:http://solarbudokan.com/2023/ticket/sale/



MAWSIMのストーリーの詳細については、下記の記事をご覧ください。





・「第10回グッドライフアワード」においてサンウエスパの取り組みが企業部門賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000070164.html

・カンボジア発クラフトジン「MAWSIM」世界一に輝く

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000070164.html



・オンラインショップ:https://mawsim.shop

・ブランドサイト:https://mawsim.net/jp

・X(旧twitter):https://twitter.com/mawsim_gin

・ Instagram:https://www.instagram.com/mawsimjp



