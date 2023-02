[株式会社ONE]

1/30(月)をもって応援購入サービス「Makuake」での先行販売終了4月中旬よりECサイトにて販売開始予定



株式会社ONE(東京都台東区:代表取締役 今上政剛)は、 2022年12月20日(火)より応援購入サービス

「Makuake(マクアケ)」にて実施していた、世界初の光触媒を応用した技術(※1)で抗菌・消臭を行うファブリックミスト『Sustainable Coat(R)』の先行販売を、2023年1月30日(月)をもって終了いたしました。目標金額を350%上回る結果となりました。そして、4月中旬からはECサイトにて一般販売を開始します。

※1 現在特許申請中





■実施期間:2022年12月20日~2023年1月30日

■MakuakeプロジェクトページURL:https://www.makuake.com/project/sustainable-coat/



光触媒を原料にし、特許出願中の世界初技術によってこれまでつけることができなかった「香り」をプラスしたファブリックミスト『Sustainable Coat(R)』を、「Makuake」にて先行販売したところ、開始5日目で目標金額の10万円を達成いたしました 。その後も多くのご支援をいただき、開始10日目で目標金額300%を達成し、終了日の1月30日(月)には達成率350%まで到達することができました。

応援購入いただいた16名の支援者の皆様には、心より感謝申し上げます。リターンについては、2月中旬より順次発送いたします。





なお、本商品は2023年4月中旬よりECサイトにて一般販売を予定しております。詳細は公式Instagramにて発信いたします。『Sustainable Coat(R)』のクラウドファンディングに対する皆様からのご協力に感謝するとともに、今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます 。







■公式Instagram:https://www.instagram.com/sustainablecoat.one/







『Sustainable Coat(R)』クラウドファンディング終了



光触媒を原料にしたファブリックミスト『Sustainable Coat(R)』 。特許出願中の世界初技術によって、これまでつけることができなかった「香り」をプラス。本来なら分解されてしまう香り成分と、強力で安全性の高い抗菌・除菌成分を一緒に配合しました。また、熟練の調香師監修による、オーガニックな香り成分を配合したスプレーは、ワンプッシュで、効力は10日間持続。除菌・抗菌効果の持続とともに、心地よい香りがゆったりと包み込みます。

応援購入サービス「Makuake」にて本商品を先行販売したところ、開始5日目で目標金額の10万円を、開始10日目で目標金額300%を達成し、終了日には達成率350%まで到達することができました。







【プロジェクト開始から終了まで】

・開始5日目で目標金額10万円を達成!

・開始10日目で目標金額300%達成!

・終了時点での合計金額は351,130円、

達成率350%、支援者数16名

※リターンについては、2月中旬より順次発送いたします。



商品サイト:https://sustainablecoat.jp/





商品特長と5つのこだわり





Sustainable Coat(R) -nano 2nd HERB-

容量:100ml

価格:5,280円(税込み)





Sustainable Coat(R) -eternal WOOD-

・容量:100ml

・価格:5,280円(税込み)



【5つのこだわり】

■豊かな香りへのこだわり

落ち着きのある香り2種類に加え、天然精油100%の成分で高性能の消臭機能も兼ね備えました。



■除菌/抗菌の効果へのこだわり

心地よい香りに主成分の二酸化チタンが日光に触れることで、強い除菌・抗菌の持続性を維持し、ワンプッシュで抗菌効果を10日間持続します。



■自然の力へのこだわり

Sustainable Coatはアロマの香りとエコロジカルで、高い除去力を実現しました。



■持続可能性へのこだわり

環境に配慮すべく、ノズル部分以外のパーツは紙を使用しています。



■使いやすさへのこだわり

持ち運びに便利で、カバンにも簡単に入る、スタイリッシュでコンパクトなデザインにしました。





会社概要



株式会社ONE

ONE Inc.は、光のエネルギーでつくる環境浄化材料「光触媒」を、独自の技術で進化させ、これからの社会に革新をもたらし皆様により安全で安心な生活を提供する会社です。新型コロナウイルス(COVID-19)の発生以降、生活者の衛生意識と生活様式はこれまでにない変革が求められています。また、国連サミットが提唱するSDGs(持続可能な開発目標)からも分かるように、世界は今、不必要に資源を乱用しない生き方と環境への配慮(=サスティナビリティ)に非常に重要な価値を見出しています。

ONE Inc.が手掛ける光触媒技術は、除菌・除ウイルス、抗菌・抗ウイルス、消臭、防カビ、防汚など、これからの生活で求められる高い衛生リテラシーに応えたサービスです。そして、ONE Inc.の光触媒事業は、生活シーンに合わせた無理のない環境保全を実現させ、皆様の大事な暮らしを末永く守る一助となるよう努めてまいります。



会社名 株式会社ONE

本社所在地 〒110-0005 東京都台東区上野1-11-5 時計会館7階

設立年月 2020年6月

資本金: 8,000,000円

代表取締役 今上政剛

https://www.opening-new-era.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-19:46)