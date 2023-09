[株式会社ミキモト]

ミキモトが世界に広がる日本文化の魅力を再考 新コンテンツ始動。第1弾ではイギリスの酒蔵を訪問



MIKIMOTO(本社:東京都中央区、代表取締役社長:中西 伸一)は、2023年9月21日(木)よりスペシャルサイト「My Pearls, My Style」において、新コンテンツ「日本から世界へ ミキモトがつなぐ美の情熱と絆」を展開いたします。その第1弾として、モデルの冨永愛さんが出演する動画「冨永愛、英国の酒蔵を訪れる」を公開いたします。





一昨年の2月より実施しているスペシャルサイト「My Pearls, My Style」では、各界で活躍するスターたちを起用し、パールの魅力を伝えてきました。この度始動する新コンテンツでは、世界各地にブティックを構え、日本のジュエリー文化を発信してきたミキモトならではの目線で「日本の伝統文化」を再考し、その美しさや魅力を深くお届けしていきます。

第1弾として公開する動画には、日本文化を国内外に伝える活動を行っている冨永愛さんが登場。イギリス・ケンブリッジを訪れ、日本文化のひとつ「日本酒」を世界に示し、広めている人たちの思いに触れます。17歳で海外デビューして以降世界の第一線で活躍し、その美しさを示してきた冨永さん。モデルとして指針にしてきたことも明かしました。



<「日本から世界へ ミキモトがつなぐ美の情熱と絆」サイトURL>

https://mypearls.mikimoto.com

<「冨永愛、英国の酒蔵を訪れる」YouTube URL>

https://youtu.be/OV0d8LejTak





新コンテンツ「日本から世界へ ミキモトがつなぐ美の情熱と絆」&冨永愛さん出演動画について





日本のジュエリー文化を世界に発信し続けるブランド・ミキモト。この度始動した新コンテンツ「日本から世界へ ミキモトがつなぐ美の情熱と絆」では、日本の伝統文化全般に注目し、その魅力を再考。特設サイトや動画を通して発信していきます。ご自身でも日本の伝統文化を国内外に伝える活動を行っており、ミキモトの、日本の文化や美を大切にしたいという思いに共感した冨永愛さんが、第1弾動画に登場。「日本酒」をテーマに、海外に拠点を構えて日本文化を発信し続ける人たちの思いに迫ります。ミキモトのハイジュエリーを着用した、4パターンのエレガントなスタイリングにも注目です。動画のナレーションも冨永さんが担当しています。



【冨永愛さん出演動画 内容詳細】



日本の美しい文化を世界に発信することと、その発信の拠点を海外に持つことは、ミキモトの創業者である御木本幸吉が願い続けたこと。パリやロンドン、ニューヨークの、世界のハイジュエラーだけが出店できる街の一等地に店を構える、ミキモトのブティック。モデルとして海外で戦ってきた冨永さんは、同じように海外で日本のジュエリー文化を発信してきた、ミキモトのブティックの存在に勇気づけられたといいます。



冨永「私がモデルの仕事に向き合うとき、ひとつの指針にしていることがある。それは『本物でありたい』ということ。

たとえば日本の伝統工芸や無形文化は、鍛錬を経て作り上げられるものであって、

その日一日だけで作られるものではない」



日本のモデルとして海外で活躍する冨永さんも、日本のジュエリー文化を築いてきたミキモトも、日本の伝統工芸や無形文化の作り手も、日々鍛錬を積み重ねています。そんな職人たちの鍛錬の末に完成した日本文化のひとつ、「日本酒」を世界に広める拠点がある、イギリス・ケンブリッジを冨永さんが訪れます。



冨永「日本が誇る美を世界に示し、つないでいく。

私は、日本から遠く離れたここ、イギリスで、そんな思いに触れたのだった」





【訪問先:Dojima Sake Breweryについて】



イギリス・ケンブリッジにあるDojima Sake Brewery(堂島酒醸造所)は、日本の文化のひとつである「酒」を世界に発信する拠点として、2018年につくられた酒蔵。醸造施設であるだけではなく、酒造関係者に向けて酒造りの知識や技術も提供するなど、日本酒文化を世界に広げ、その価値を高める役割を果たしている。

Dojima Sake Breweryで醸造や文化を学んだ人々が、世界各地に広がり、そしてまたその地域の人々が関心を持つ、日本文化の新しい発信地として奮闘している。





商品情報





動画では冨永さんが、ミキモトのハイジュエリー4点を纏い登場。洗練されたドレススタイルをさらに華やかにするアイテムです。



【冨永愛さん着用商品】

■LOOK1 着用

ボディジュエリー

¥55,000,000(税込)



グラデーションを描くように配したパールが身体に美しく沿うボディジュエリー。



■LOOK2 着用

ネックレス

¥24,200,000(税込)



ミキモトならではの熟練の技術で、パールをレースのように編み上げたネックレス。アクアマリンのみずみずしい輝きが胸もとに彩りを添える。





■LOOK3 着用

ネックレス

¥39,600,000(税込)



ボリューム感のある白蝶真珠が存在感を放つネックレス。付け襟のように装っても美しい。





■LOOK4 着用

ネックレス

¥57,200,000(税込)



ドレープの美しいネックレスにカラーストーンを配して華やかに。右上のパーツはブローチとしても着用できる。





出演者プロフィール





■冨永愛 Ai Tominaga



15歳でモデルデビュー、17歳でNYコレクションにて海外デビューし、一躍話題となる。以後、世界の第一線でトップモデルとして活躍し、25周年を迎えた。モデルの他、テレビ、ラジオ、イベントのパーソナリティ、俳優など様々な分野にも精力的に挑戦、NHKドラマ「大奥」ではその演技に高い評価を得た。日本人として唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとして、チャリティ・社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動など、その活躍の場をクリエイティブに広げている。





「My Pearls, My Style 日本から世界へ ミキモトがつなぐ美の情熱と絆」概要







<「My Pearls, My Style 日本から世界へ ミキモトがつなぐ美の情熱と絆」サイトURL>

https://mypearls.mikimoto.com/



日本の美しい文化を世界に発信する。それはミキモトの創業者である御木本幸吉が願い続けてきたことでした。

世界各地にブティックを構え、日本のジュエリー文化を発信してきたミキモトならではの目線で「日本の伝統文化」を再考し、その美しさや魅力を深くお届けしていきます。



MIKIMOTOについて







1893年、MIKIMOTOの創業者 御木本幸吉は、世界で初めて真珠の養殖に成功。以来、世界で唯一ともいえる、生産から販売までの一貫体制により、確かな品質、優れたデザイン、卓越した技術によるハイクオリティなジュエリーを一世紀以上にわたり提供しています。

「世界中の女性を真珠で飾りたい」と願い続けた創業者の思いを受け継ぎ、日本を代表するトップジュエラーとして、東京・銀座4丁目の本店をはじめ、パリ・ヴァンドーム広場、ニューヨーク・五番街、ロンドン・ニューボンドストリートなど各地に出店。中国、シンガポール、タイなどアジアにおいても広く店舗を展開しています。



<公式サイト URL>https://www.mikimoto.com



