この度、2023年6月20日(火曜日)

アコルデ代々木上原にboB the cafe + Sento BeneがOPENいたします♪



半熟カヌレ専門店boBとイタリア家庭料理のSento Beneがコラボしてカフェになりました。



半熟カヌレboB(ボブ)とは?

進化系カヌレの先駆けとして、見た目は華やかで中身はトロッとした食感のカヌレを提供し人気を博している。



Sento Bene(セントベーネ)とは?

10年以上外苑前で愛され続けていた、伝統的なローマ料理を中心とした知る人ぞ知るイタリアンレストラン。



そんな二つのブランドが、



新しいカフェの形を模索してboB the cafe + Sento Beneを立ち上げました。

二つブランドが融合した新たな試みを紹介いたします。



boB代々木上原限定 焼きたてカヌレ/削りたてトリュフカヌレ







~代々木上原店限定1.~

boBで一番人気のプレーンカヌレ

地上波にて幾度となく紹介されている東京駅店で話題の朝焼きプレーンをブラッシュアップ!

3つの時間帯で焼き上がる。

焼き立てカヌレが登場!!



焼き上がり時間は3つの時間帯は

11:00~ 14:00~ 16:00~

となっております。

boBファン、カヌレ好きには必食のアイテムとなってます。*時間が変更になる場合があります。



~代々木上原店限定2.~

イートイン限定の削りたてトリュフカヌレ

boBのカヌレの中でも高級なトリュフカヌレが、

代々木上原店ではより贅沢なカヌレに!



マスカルポーネチーズを使用したカヌレの上から

フレッシュなトリュフを削りってトッピング。

是非削りたての風味を味わってください。



玄米シリアルのザクザクシュークリーム~濃厚カスタードとミルキー生クリームの2層仕立て~







セントベーネの加藤シェフが

boB the cafe + Sento Beneのために作り上げた

オリジナルスイーツ

玄米シリアルのザクザクシュークリーム



コーンロッシュというフランスのシリアルクッキー生地を上にのせたガリガリ食感のシュークリームです。

シリアルには玄米フレークを使用して香ばしく焼き上げた特製生地を使用しています。











カスタードクリームはこだわりのブランド卵

『昔の味たまご』を使用しコクと濃厚さがさらに増し

レモンの爽やかさも持ち合わせた濃厚カスタードと

ミルキーな生クリームの2層仕立てになっています。



※昔の味たまごは相模原の農場で作られるブランド卵

カルボナーラやオムレツにも使用しております。

セントベーネプレート





セントベーネおすすめの半熟トリュフオムレツやパスタ、お肉などの盛り合わせ。

野菜も自然に摂れるような工夫が入っている、贅沢なワンプレートをご用意。



・季節のトリュフのオムレツ

・和牛すね肉の煮込み ポルチーニ風味

・本日のパスタ 例 本ずわい蟹のクリームソース

・本日の前菜 例 雑穀入りカポナータのリコッタチーズのせ

・彩り野菜のサラダ

*女性が食べやすい量になっております。



茶葉が舞い踊るハーブティー







健康美容ブランド「WHITE TREE」

boBラクーア店にて店頭販売している人気のハーブティーのWHITE TREEが

boB the cafe + Sento Beneでは店内で堪能できます。

固形燃料で温められたポットの中で茶葉が舞い踊ります。

身も心も温める自分へのご褒美にご利用ください。



ライフスタイルや健康に特化した有機薬草を使用したメディカルハーブティーは、シンガポールをベースに総合病院で入院食として採用され、6ツ星ホテルなどの高級ホテルスパなどにも導入される。現在、世界6カ国で展開をするグローバルハーブティーブランドです。





その他、カヌレやお料理、ドリンクを多数ご用意してお待ちしております。





新店舗オープンを記念して全店同時にキャンペーンを開始♪





~オープンを記念してboBの詰め合わせ8種セットが【15%OFF】~

boB the cafe + Sento Beneをはじめ、boB全店舗及びECサイトにて

詰め合わせ8個セットがオープン記念価格にて販売!!



期間限定価格【通常3,120円(税込)→︎2,650円(税込)で販売致します。】



期間は6/20~

終了時期はインスタグラム、各サイトにてアナウンスいたします。

是非この機会にboBのカヌレをご堪能ください。

その他キャンペーンも随時アナウンス予定ですのでインスタグラムをチェックしてみてください♪







【 シェフ 加藤 政行 】

1965年埼玉県生まれ。

19歳にして初めて食べたラザニアに感銘を受けイタリア料理に惚れ込む。

1984年 代官山「アントニオ」

1989年 赤坂「グラナータ」

1993年 大阪「チェレスティーナ」(シェフ)

1995 年 渡伊(ローマのチェレスティーナへ)

1996年 「アカーチェ」(セコンドシェフ)

~オープニングより~

2002年「ラ・ベットラペル トゥッティ」(シェフ)

長年イタリア料理に携わり、

2011年独立して外苑前に「セントベーネ」を開店。































【 シェフ 森脇 翔平 】

辻調理師専門学校卒業後、北参道の魚介イタリアン「ボガマリ」で修業を重ねる。 その後、調理の技術を磨くべくアメリカ・イタリア・スペイン・タイ・メキシコ・ペルーなど世界各地への訪問を行い、数々の分野の料理に関する知識を獲得し日本へ帰国。 上記期間を経て、帰国後はplan do see グループの全国の店舗にて務め、「旧AURUM +truffle」シェフを務め、現在はカヌレ専門店「boB」の監修、健康食ブランド"emma."を立ち上げで幅広く活動。





商品価格





・焼き立てプレーン 350円

・トリュフカヌレ 550円

・削りたてトリュフカヌレ 800円

・玄米シリアルのザクザクシュークリーム 280円

・セントベーネプレート 1800円

・カルボナーラ 1300円

・ホワイトツリー ハーブティー 1280円

・詰め合わせ8個セット 3,120円→︎2,650円

etc....

*全て税込



店舗情報





~boB the Cafe + Sento Bene~

東京都渋谷区西原3-8-5 アコルデ代々木上原 1F

営業時間:11:00~22:00 Tel:03-5790-9648

boB 東京ドームシティ ラクーア店

文京区春日1丁目1番1号 東京ドームシティ ラクーア1F「DELI&DISH」内

boB 銀座店『boB the garden Ginza(ボブ ザ ガーデン ギンザ)』

中央区銀座8丁目9−15 ジュエルボックス銀座 11F(併設)

boB グランスタ東京店

千代田区丸の内1丁目9番1号 JR東日本東京駅構内1F

boB 原宿本店

渋谷区神宮前4-31-10ワイ・エム・スクウェア原宿1F





