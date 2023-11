[AppTweak (アップトウィーク)]

~ ASOだけが使い道じゃない!AppTweakでアプリマーケットトレンドをつかむコツとは? ~



アプリのユーザー獲得プラットフォームを提供するAppTweak Japan合同会社 (本社:ブリュッセル、ベルギー、代表:Olivier Verdin、以下「AppTweak」) は、日本最大級の累計投資社数を誇るベンチャーキャピタルであるジャフコ グループ株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:三好啓介、以下「JAFCO」) 共催で、2023年12月14日 (木) 15時より、新規事業・アプリ開発/ 運用者向け無料オンラインセミナー「ベンチャーキャピタリストが、アプリマーケティングツール『AppTweak』を使ってみた!」を開催いたします。







▼ 詳細・お申し込みはこちら

https://client.eventhub.jp/ticket/7zo4BF3tEH



■ セミナー概要

近年新たなアプリサービスが次々と登場する中、アプリストア内での競争は年々激化しています。優れたアプリを開発・リリースしても、ユーザーの本音は「ランキングで見てもどのアプリが良いのかわかりづらい」「アプリの質が読み取れない」といった悩みばかり。「ダウンロード数が思ったように伸びないのはなぜ...?」と頭を抱えるパブリッシャーは少なくありません。



このような状況下でアプリビジネスを成功に導くためには、ダウンロード増加施策「ASO (アプリストア最適化) 」 を行い、App Store・Google Playでの露出を最大限まで増やし、コンバージョン率を向上させる工夫が不可欠です。同時に、事業の横展開・新規市場への参入に向けた市場ニーズ・トレンドへのアンテナを張ることも重要です。



本セミナーでは、ASO・マーケットリサーチといった包括的なアプリユーザー獲得プラットフォームを提供する "AppTweak" からASOの基本・重要性をご紹介するとともに、日本最大級の累計投資社数を誇るベンチャーキャピタル "JAFCO" から3名が登壇し、AppTweakの活用事例に触れながら、アプリトレンド/ マーケット成長をどのように予測しているかをご紹介します!



=====================================

【日時】2023年12月14日 (木) 15:00 - 16:00

【形式】オンラインセミナー (Zoom)

【参加費】無料

【主催】ジャフコ グループ株式会社・AppTweak Japan 合同会社

【お申し込みページ】https://client.eventhub.jp/ticket/7zo4BF3tEH

=====================================



■ アジェンダ

・オープニング

・アプリユーザー獲得・増加に繋がる!ASOの基本と重要性・・・ AppTweak

・ASO・マーケットリサーチプラットフォーム「AppTweak」のご紹介・・・AppTweak

・JAFCO直伝!AppTweak活用術を一挙公開・・・JAFCO

・質疑応答・クロージング



■ こんな方におすすめ

・アプリのダウンロード数に課題を感じている開発者の方

・自社/クライアントサービスでASOへの取り組みを検討している方

・新アプリサービス開発・ローンチを検討している方

・アプリ業界への投資を行っているVCの方

・アプリ業界を調査・分析するツールをお探しの方





■ 登壇者紹介





ジャフコ グループ株式会社

パートナー

坂 祐太郎 氏



上智大学法学部卒業後、2012年入社。

主な投資実績はマネーフォワード、Chatwork、WACUL等。 Forbes Japanが選ぶ日本で最も影響力のあるベンチャー投資家 BEST10 2017年 2位 2021年9位。投資業務以外にも、投資先にCFOとしての出向経験や、投資先支援チームに従事し、現在のセールス・マーケ支援、HR支援、バックオフィス支援それぞれの基盤を構築した経験を持つ。2022年6月よりパートナー。

EIR(Entrepreneur in Residence)プログラムの企画・運営メンバー。







ジャフコ グループ株式会社

プリンシパル

長島 昭 氏



早稲田大学商学部卒業後、2015年入社。

シード・アーリーステージのスタートアップ企業を中心に、投資実行から投資後の管理体制構築、売上拡大のための顧客開拓及びアライアンス構築支援等も担当。

EIR(Entrepreneur in Residence)プログラムの企画・運営メンバー。







ジャフコ グループ株式会社

プリンシパル

若林 正晃 氏



東京大学大学院修了後、2018年にBoston Consulting Group入社。主に消費者向け商品・サービスの新規事業立案・実行を幅広く支援し、複数事業のローンチ・スタートアップ参画も経験。中期経営計画策定・デューデリジェンス・アジャイル経営推進・サステナビリティ戦略策定等、各種戦略案件にも従事。

2022年ジャフコグループ入社。プロジェクト推進室にて、ジャフコの経営・組織・サステナビリティ戦略・実行に幅広く従事。EIR(Entrepreneur in Residence)プログラムの企画・運営メンバー。







AppTweak Japan合同会社

アカウントエグゼクティブ

増田 花梨



国際基督教大学 (ICU) 卒業後、自動化ソリューションを提供する外資系スタートアップ企業にてアカウントエグゼクティブとして従事。

その後AppTweak Japanに入社し、情報通信、金融、サービス業など、様々な業界のお客様を担当。日本のみならず、APACリージョンのお客様も担当し、AppTweakツールの導入からASO/ASA対策の実施・運用までサポート。





■ 登壇企業について



○ ジャフコ グループ株式会社(JAFCO)○

JAFCOは、1973 年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。 国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で 1 兆円を超え、累計上場社数も1,000 社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、パーパス「挑戦への投資で、成長への循環をつくりだす」を掲げ、世界中で革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。

URL: https://www.jafco.co.jp/



○ AppTweak Japan 合同会社(AppTweak)○

AppTweak (アップトウィーク) は、世界中のモバイル業界のリーダーに信頼される、アプリのユーザー獲得パートナーです。アプリストアにおけるアプリやゲームのプレゼンス (存在感) を最適化し、ダウンロードを促進させる革新的なソリューションを提供します。

10年以上にわたり、Uber、AdobeやZyngaを含む多業界のお客様が、当社のユニークな指標や実用的なインサイト、専門性を信頼しながらデータに基づいた意思決定を行い、競争の激しいモバイル市場において長期的なビジネスの成功を収めています。

URL: https://www.apptweak.com/ja





