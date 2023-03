[GLAD HAND & Co.]



アメリカのカリフォルニアでホットロッドやヴィンテージモーターサイクルを扱うOLD CROW SPEED SHOPを主宰するボビー・グリーン氏と日本のアパレルメーカーGLADHANDが、古き良きモーターカルチャーの世界観をベースに妥協のないしっかりとした物作りを提案するクロージングブランド「OLD CROW SPEED SHOP」。



2023年春夏コレクションがスタート

原宿のGLADHANDヘッドショップまたは全国のOLD CROW取扱店、オフシャルオンラインショップ等で発売開始。

ヴィンテージのデザインやワーク・ミリタリー・モーターウェアのテイストを現代でも通じるスタイルに落とし込み、上質な素材と丁寧な縫製で仕上げたハイクオリティーなコレクションを展開する、拘りある大人たちに向けた本物のプロダクト。

長い年月をかけて育てられたようなヴィンテージフィニッシュには定評があり、アメリカのカルチャーを熟知した同ブランドだからこそ表現できるデザインは非常に人気。





2023年春夏コレクションのスタートに伴いOLD CROW CLOTHING オフシャルサイト内にてLOOKが公開。

最新のコレクションをぜひお楽しみください。







































今回のコレクションでは1933GROUPが復活させたLAの伝説的なホットドッグスタンド

Tail o' the Pupのデザインでシャツとカットがラインナップ。

総柄シャツは豊かな肌触りと清涼感を感じるオリジナルの上質なレーヨンブロード生地を使用。

カリフォルニアらしいポップなデザインをハイクオリティなアイテムで是非お楽しみください。























【BOBBY GREEN】



デザイナー・レーサー・ビルダー・レストアラー・ドリーマー・コレクター・起業家&アイデアマンでもあり

OLD CROW SPEED SHOPを主宰するボビー・グリーン氏。



オクラホマ州イーニッドという小さな町で農民と芸術家の家族から生まれ10歳の時に家族とLAに移り住む。

16歳の頃には家のガレージで古い車を扱いコレクションを収集し始め、いつしかその規模は大きな店が必要となるまでに成長し「オールドクロウスピードショップ」をオープン。

その探求心と貴重なコレクションは有名で、たびたびアメリカのテレビで取り上げられるほど。

今も変わることなくホットロッドとオートバイに惹かれ情熱を捧げている。



1933Groupのデザイナーでもありカリフォルニアに歴史的レストラン・バーを展開。

ハリウッドスター御用達のFormosa CafeやHighland Park Bowlで数多くのメディアにも取り上げられる。

2022年にもハリウッドにTail o' the Pupをオープンさせ話題を呼んでいる。

またレーサーでもあり自ら手掛けた有名車両で数々のレースにチャレンジし、聖地Bonneville Speedwayのレコードホルダーでもあるボビー氏。

その幅広い活動により多くの著名人とも交友があり、格式高いペブルビーチコンサートや歴史あるミュージアムに招待される。

MOONEYESが主催する日本最大級のヨコハマホットロッドカスタムショーでもゲストとして呼ばれるなど、国内のカルチャーに多大な影響を与え多くの友人やファンに愛されている。





<ブランド情報>

OLD CROW CLOTHING

<店舗詳細>

GLADHAND CORE

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前2-19-11

03-6438-9499

