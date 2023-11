[未来づくりカンパニー]

昔ながらの田園風景が残される「田染荘」で、自然の音を楽しみながら、自然の恵み・地産食材を楽しむ特別ツアー



株式会社未来づくりカンパニー(東京都港区、代表取締役:大羽昭仁)が企画・運営する「未来づくりエクスペリエンス」は、やまはく・うみはく協議会とともに、大分県豊後高田市の「田染荘」を中心に原風景を巡るプログラム「自然の音のレストラン -Sound of Nature Restaurant- in 大分県豊後高田市」を11月25日(土)に開催いたします。







コンセプト:1200年前から変わらない田園風景の中で、自然の音、景色に癒される旅





国東半島の北西部、温暖で過ごしやすい瀬戸内式気候に属する豊後高田市。

六郷満山文化ゆかりの史跡、世界農業遺産や農村集落景観など、豊かな自然と歴史的文化が豊富な場所です。

「自然の音のレストラン -Sound of Nature Restaurant- in 大分県豊後高田市」は、1200年前から変わらない荘園“田染荘”を中心とし、自然の音・景観に、心身ともに癒されながら地産食材を楽しむプログラム。

稲穂の音、鳥の鳴き声、せせらぎの音など、癒し効果がある自然の音に耳を傾けてみてください。



プログラム概要





「田染荘」で、自然の音を楽しみながら、自然の恵み・地産食材を楽しむ「自然の音のレストラン」を開催します。

他にも、中世の荘園景観を今に残す貴重な自然の中でトレッキング体験、田染荘で作られる「荘園米」のかまど炊き体験など、豊後高田の歴史・風習を感じながら自然に癒される旅です。



※イルミネーションイベント「田染荘千年のきらめき」は冬季のみの開催

※下記はプログラムの例です。天候や感染症拡大状況などによって実施内容が変更となる可能性があります。







【荘園散策・トレッキング体験】

豊後高田市は、六郷満山文化ゆかりの史跡、世界農業遺産や農村集落景観など、豊かな自然と歴史的文化が豊富な場所。

田染荘周辺の道のりを、自然の音を感じながら進むトレッキング体験です。

ガイドの話を聞きながら、山の中にひっそり佇む観音様や、田染荘を一望できる展望台などを巡ります。







【荘園米かまど炊き体験】

かつて、宇佐神宮の荘園だった田染荘。いまでも、毎年11月の「献穀祭」で、とれたお米を宇佐神宮に奉納しています。

「荘園米」と名付けられたお米は、とても甘く香り豊か。

「荘園米」のかまど炊き体験で、炊き立てのお米を堪能します。









【自然の音のレストラン】

田染荘の景色の中で、自然の音に癒されながら、自然の恵み・地産を食すレストラン。

田染荘で作られる「荘園米」や、大分県産の飼育食料用米を食べて育った「豊後・米仕上げ牛」、米から出来た地酒など、田染の美味しさがぎゅっと詰まったメニューです。

※季節によってメニュー内容は変わります







【自然の音、月・星空体験】

のどかな荘園風景の中で、自然の音を感じながら、綺麗なお月様と星空をゆったり観察。田染荘では「間戸の岩」と呼ばれる岩峰があり、夜になると岩峰の間からお月様が昇ってきます。この間戸の岩と月の景色は、歌に詠むなどして、昔の人も愛でていたといいます。

1200年もの間変わらない田染荘。昔の人と同じ景色を見ながら、自然に癒されください。



開催概要





■開催日:2023年11月25日(土)

■集合場所:田染荘・ほたるの館(13:00頃集合)

■解散場所:田染荘・ほたるの館(19:40頃解散予定)

■旅行代金:42,000円(税込/1名)

■最少催行人数:4名

■お申し込み・お問い合わせ

【参加申込】

下記ツアーページURLよりお申し込みください。

https://exp.miraidukuri.co.jp/sound2023/

※申込〆切:2023年11月21日(火)(営業時間 10:30~19:30)

※最少催行人員に満たない場合、旅行の実施を中止することがございます。

※天候や感染症拡大状況などによって実施内容が変更となる可能性があります。

※本プログラムにおいて、体験後の宿泊を検討されている方は、別途ご自身で宿泊施設を手配してください。



《旅行企画・実施》

東京都知事登録旅行業第2-8105号

株式会社未来づくりカンパニー(未来づくりエクスペリエンス)

東京都港区赤坂3-13-4 第3吉田ビル3F

日本旅行業協会(JATA)正会員

電話:03-6230-9855/FAX:03-6230-9856

メールアドレス:exp@miraidukuri.co.jp

営業時間:10:30~19:30 休業日:土・日・祝

HP:https://miraidukuri.co.jp

担当:菅(かん)、豊田(とよだ)

《協力》

事業実施主体:やまはく・うみはく協議会

旅行企画・実施:株式会社未来づくりカンパニー

協力:大分朝日放送株式会社

メニュー監修:有限会社コウズホーリー

大分県豊後高田市の皆様:田染荘 荘園の里推進委員会/豊後高田市農業振興課/豊後高田市文化財室/国東半島峯道トレイルクラブ 他



